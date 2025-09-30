Дети разведенных родителей отстали в развитии от сверстников

В новом исследовании ученые оценили последствия развода родителей для социально-психологического и физического развития маленьких детей, использовав выборку почти из 63 тысяч юных жителей Китая трех-пяти лет.

Разрыв отношений нередко становится тяжелой психологической травмой не только для самой пары, но и для детей, если они есть в семье. Хотя эта тема подробна освещена в научной литературе, исследования по ней часто проводили на небольших группах добровольцев, а при анализе последствий концентрировали внимание на детях старшего возраста. С учетом этих ограничений и порой противоречивых результатов предыдущих работ группа специалистов из КНР и США организовала более масштабное исследование, в котором проследила за влиянием развода на детей помладше — трех-пяти лет. Статью опубликовал журнал BMJ Pediatrics Open.

Ученые рассмотрели данные почти 63 тысяч детей и их родителей из четырех регионов Китая с разным уровнем благосостояния. Сначала по собранным сведениям установили, в разводе отец с матерью ребенка или нет. Затем, используя специальный индекс раннего развития (eHCI), включающий девять параметров, авторы комплексно оценили социально-психологическое и физическое развитие детей, а также его соответствие возрастной норме. В индексе eHCI учитывали, как у ребенка обстоят дела с физическим здоровьем, социальными и эмоциональными навыками, культурными знаниями, обучением, упорством, навыками счета, чтения, устной и письменной речи.

Среди участников 2409 детей, или 3,83% от общего числа, оказались из семей, где родители расстались. Чтобы максимально объективно оценить влияние именно развода, исследователи с помощью статистических методов сопоставили этих детей со сверстниками из полных семей, имеющих схожие демографические характеристики, включая уровень доходов и образование родителей.

Анализ показал, что дети разведенных в среднем набирали заметно меньше баллов при оценке с помощью индекса eHCI. Вероятность соответствия развития возрастной норме у них оказалась на 21% ниже, чем у сверстников из полных семей.

Статистически значимый негативный эффект развода наблюдался практически во всех сферах, вошедших в индекс. Самое заметное отставание зафиксировали по таким параметрам, как физическое здоровье, навыки чтения, социальное и эмоциональное развитие, включающее умение общаться и управлять эмоциями.

Когда исследователи рассмотрели результаты с акцентом на регионах, оказалось, что связь между разводом и отставанием в развитии у детей проявилась сильнее в Шанхае, крупнейшем экономическом центре КНР.

Возможное объяснение ученые увидели в том, что в менее обеспеченных провинциях семьи испытывают дополнительные трудности, поэтому негативный эффект разводов для детей на этом фоне мог стать менее заметным. Кроме того, в крупных мегаполисах, таких как Шанхай, могут сильнее ощущаться финансовые последствия развода в виде выпадания доходов. Также не исключено влияние сторонних факторов вроде поддержки бабушек и дедушек.

С учетом выявленного отставания в развитии у детей разведенных родителей исследователи заявили о необходимости дополнительной поддержки этой уязвимой группы.

Юлия Трепалина 832 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.