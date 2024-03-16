Обсуждать день с детьми оказалось полезнее для развития речи, чем вместе читать

Диалог о событиях, которые произошли за день, больше повлиял на развитие речи ребенка, чем совместное чтение или игра с конструктором. К такому выводу пришли ученые из США и Дании.

На то, как ребенок овладевает языком и учится общаться с другими людьми, влияют разные факторы. Например, недавние исследования показали, что двуязычное образование не всегда улучшает речевое развитие, а видеоконтент принесет пользу, только если родитель будет смотреть его вместе с ребенком.

В числе популярных методов тренировать речевые навыки — совместное чтение книг, в которых нет слов, но много картинок. Родитель вместе с ребенком рассматривает изображения, задает вопросы об их сюжете, предлагает пофантазировать, придумать истории. В результате ребенок пробует описывать картинку и рассуждать, оформляя собственные мысли в устное высказывание.

Совместное чтение действительно улучшает речевое развитие, однако родители могут быстро терять интерес или испытывать стресс во время такого досуга, что сказывается на их вовлеченности и конечной пользе для ребенка.

Ученые из Флоридского Атлантического университета в США и датского Орхусского университета обнаружили более естественное занятие для детей и родителей, эффективность которого для развития речи выше. Полезнее, чем читать вместе, оказалось обсуждать события прошедшего дня. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of Applied Developmental Psychology.

В исследовании участвовали 155 пар из Дании, которые состояли из родителя — носителя датского языка — и ребенка. Всем детям было от трех до пяти лет. Ученые записали разговоры родителей с детьми во время чтения книг с картинками, игры с конструктором LEGO, а также обсуждения событий прошедшего дня, которые ребенок пережил вместе с родителем (например, совместная прогулка в парке или поход на пляж). Кроме того, сразу после эксперимента исследователи провели тест, чтобы оценить словарный запас ребенка.

Расшифровав записанные разговоры, авторы научной статьи проанализировали характеристики родительской речи, которые, согласно предыдущим работам, влияют на языковое развитие детей. Во время чтения и разговора о событиях из жизни родители реже, чем за игрой с конструктором, давали указания и требовали что-то сделать. При этом они чаще задавали вопросы «что?», «кто?», «где?», побуждающие ребенка вспоминать произошедшее, а также «почему?» и «как?», которые развивают мышление.

По разнообразию лексики совместные воспоминания и чтение тоже оказались на одном уровне и превзошли игру с LEGO. Однако наиболее сложной с точки зрения грамматики речь родителей была в диалоге о событиях из жизни. В результате этот вид досуга чаще, чем другие два, способствовал тому, что ребенок говорил более распространенными предложениями.

По мнению авторов исследования, полученные результаты позволят не только эффективнее развивать языковые навыки детей, но и делать этот процесс более комфортным для взрослых. Живое обсуждение событий — гораздо более естественный и универсальный вид взаимодействия. В том числе этим объясняется его высокая польза для развития в раннем возрасте.

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