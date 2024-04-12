Семейное положение и удовлетворенность жизнью предсказали по типу личности

Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.

Одиночество нередко становится причиной психических и физических заболеваний, поскольку может быть связано с тоской, тревогой, нехваткой общения. Однако не все люди чувствуют себя плохо, когда не вступают в романтические отношения, не создают семью и большую часть времени проводят наедине с собой. Согласно новому исследованию, одинокие люди — преимущественно интроверты, которые довольны своим статусом.

Ученые из Университета Торонто в Канаде опросили 1811 человек от 25 до 59 лет, которые минимум шесть месяцев были одиноки или, наоборот, состояли в отношениях. Участники исследования сообщили информацию о своих личностных качествах, а также об удовлетворенности семейным статусом, сексуальными отношениями и жизнью в целом. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Personality and Social Psychology Bulletin.

Чтобы определить, черты какого типа личности свойственны респондентам, авторы работы использовали модель «Большой пятерки». Оценивался уровень экстраверсии (общительность, энергичность), доброжелательности (сострадание, уважение), добросовестности (продуктивность, надежность), невротизма (тревожность, депрессия) и открытости опыту (любознательность, креативность). Согласно выводам исследователей, наиболее сильная связь с семейным положением была у уровня экстраверсии:

«В мире, ориентированном на экстравертов, интровертов неверно представляют как асоциальных. На самом деле интроверты наслаждаются временем, проведенным в одиночестве, и независимостью, а таже могут самостоятельно управлять своими реакциями на чувства. Таким образом, интроверт может предпочитать одиночество, а не отношения».

В то же время, отметили авторы исследования, экстраверты оказались в целом счастливее интровертов вне зависимости от того, находились они в отношениях или были одиноки. Интровертам было немного сложнее устанавливать контакт, в том числе потому что респонденты с таким типом личности реже оказывались благоприятных для знакомства с новыми людьми условиях. При этом, согласно предыдущим исследованиям, отношения способны повысить уверенность человека в себе, расширить круг его общения и, как следствие, сделать более экстравертным.

Более слабой была связь семейного положения с добросовестностью и невротизмом. Одинокие люди реже описывали себя фразами «слежу за порядком», «довожу дело до конца» и чаще — формулировками «иногда чувствую себя напряженно», «часто грущу», «темпераментный». При этом добросовестные люди с большей вероятностью были целеустремленными, в том числе когда речь шла о получении желанной работы и вступлении в брак.

В дальнейшем авторы публикации планируют изучить, насколько счастливы люди в зависимости от того, состоят они в браке или нет. Исследователи надеются, что с помощью научных методов смогут проверить распространенные заблуждения о том, как влияет на жизнь человека наличие или отсутствие романтических отношений.

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