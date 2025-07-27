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Деньги подтолкнули людей к романтическим отношениям, но не сделали их счастливее
Чем выше доход у одинокого человека, тем сильнее его желание вступить в романтические отношения и, что особенно важно, найти партнера в ближайшие месяцы. К такому выводу психологи пришли, опросив около пяти тысяч взрослых в Германии и США.
Одиночеству и его влиянию на здоровье посвящены множество научных исследований. В 2024 году, например, ученые из США выяснили, что социальная изоляция повлияла на риск преждевременной смерти сильнее, чем алкоголь и ожирение. Более того, оказалось, что одиноким людям чаще снятся кошмары, а еще они боятся вступать в романтические отношения.
Люди в браке, напротив, живут дольше и имеют более долгий активный отрезок жизни: в частности, брак может повысить шансы на выживание при раке кишечника и считается одним из факторов профилактики деменции. Некоторые ученые, правда, в этом утверждении усомнились, в то время как другие обратили внимание на значение уровня дохода и социального статуса, особенно для одиночек.
Чтобы выяснить, как именно финансовое положение влияет на готовность к романтическим отношениям, психологи Йоханна Питц (Johanna Peetz) из Карлтонского университета и Джеофф Макдональд (Geoff MacDonald) из Университета Торонто (оба — в Канаде) проанализировали данные двух крупных опросов из США и Германии.
В первом приняли участие 638 взрослых в возрасте от 25 до 35 лет, а во втором — более 2700 человек. Участники рассказали о своем доходе, удовлетворенности одиночеством, желании найти партнера и готовности к отношениям. С опрошенными повторно связались через полгода, чтобы узнать, вступили ли они в романтические отношения.
Результаты показали, что доход, вне зависимости от места проживания, пола и возраста, не повлиял на уровень счастья одиночек, в отличие от желания встретить вторую половинку. Те, кто зарабатывал больше, активно искали партнера и вступали в отношения. Текст новой научной работы опубликован в Journal of Marriage and Family.
Эти данные подтверждают идею о том, что люди задумываются о любви после удовлетворения таких базовых потребностей, как безопасность, жилье и еда. В частности, более обеспеченные участники сообщили не только об эмоциональной, но и практической готовности к романтическим отношениям, поскольку могли позволить себе свидания, транспорт, личное пространство и, возможно, посещение психолога.
Это, по мнению Питц и Макдональда, создавало ощущение того, что «время пришло». Различия между мужчинами и женщинами при этом были минимальными. Выходит, одиночество — не всегда выбор, а в любви важны не только чувства: именно финансовая стабильность может существенно повлиять на готовность к романтическим отношениям.
Результаты нового исследования, по мнению его авторов, необходимо учитывать в условиях экономической нестабильности и растущей доли одиноких людей, в том числе среди молодежи.
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Вот уже почти два месяца Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYS DEC) не пускает туристов на популярный маршрут в одном из лесных заповедников в Адирондакских горах (США). Виной всему — крупный самец лося, который с начала лета обосновался рядом с тропой и никуда не уходит. За животным наблюдают, но пока причины необычного поведения остаются неизвестными.
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Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
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