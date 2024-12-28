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Психологи сравнили черты личности у «пожизненных одиночек» и людей в отношениях
Опрос десятков тысяч европейцев старше 50 лет показал, как люди, которые всю жизнь оставались одни и никогда не состояли в длительных серьезных отношениях, отличаются в плане удовлетворенности жизнью и личностных качеств.
Ранее ученые выявляли у людей в отношениях более высокий уровень удовлетворенности жизнью и преобладание положительных эмоций по сравнению с одинокими. Также недавно сообщалось, что не имеющие второй половины сильнее подвержены депрессии, чем состоящие в браке.
Однако понятие «одинокий» в такого рода статьях часто трактуют неодинаково. Иногда к этой группе относят только тех, кто свободен от отношений в текущий момент. В других случаях под этим подразумевают никогда не заключавших брак либо тех, кто никогда не жил с партнером.
Между тем люди с серьезными отношениями в прошлом, даже если они уже закончились, могут обладать другим набором личностных качеств, чем те, у кого подобной связи никогда не было. Проверить, так ли это, взялась группа немецких и канадских психологов во главе с Джулией Штерн (Julia Stern) из Бременского университета. Их статья вышла в журнале Psychological Science.
Основой для новой работы послужили данные исследовательского проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) с участием жителей Европы 50 лет и старше. В выборку включили более 77 тысяч человек из 27 стран, из которых примерно 57% составили женщины.
В ходе исследований люди заполняли разного рода анкеты, которые также касались деталей личной жизни и семейного статуса. Кроме того респонденты прошли пятифакторный тест личности (Big Five) и ответили на вопросы об удовлетворенности жизнью.
Среди участников психологи выделили людей, состоящих в отношениях или имевших их в прошлом, и тех, кто никогда не заключал брак, никогда не жил с партнером и никогда не вступал в серьезную связь.
Анализ и сопоставление собранных сведений показали, что люди, которые всю жизнь оставались одни и ни с кем не имели продолжительных отношений, характеризовались сниженным уровнем удовлетворенности жизнью, экстраверсии (активности, общительности), добросовестности (отражает склонность быть ответственным, организованным, трудолюбивым) и открытости опыту.
Перечисленные тенденции были менее выражены у одиноких людей, которые в прошлом жили с партнером или состояли в браке, но затем расстались. Тем не менее «одиночки» всех категорий набрали меньше баллов в указанных пунктах, чем люди со статусом «в отношениях».
Исследователи также установили, что в странах Южной Европы с высоким уровнем брачности одинокий статус коррелировал с еще более низкой удовлетворенностью жизнью. Среди одиноких разного пола и возраста благополучнее себя ощущали женщины (по сравнению с мужчинами) и люди старших лет.
Из прошлых научных работ известно, что удовлетворенность жизнью и такие личностные черты, как экстраверсия и нейротизм, могут влиять на показатели здоровья и смертности. Это подчеркивает необходимость дальнейшего поиска путей по улучшению благополучия одиноких пожилых людей, заявили психологи.
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