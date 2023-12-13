Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Треть мужчин оказалась готова иметь более одной партнерши
Международная группа ученых пришла к выводу, что мужчины чаще, чем женщины, открыты полигинии, а вот к полиандрии оба пола относятся довольно прохладно.
Человеческое общество отличается разнообразием видов отношений у брачных партнеров. Поскольку человека можно назвать не только порождением биологии, но и культуры, разные общества на планете относятся к созданию романтических отношений по-разному. В целом, по мнению известного антрополога Станислава Дробышевского, наш вид отличается так называемой серийной моногамией, когда мы находим себе одного брачного партнера и взаимодействуем с ним определенный период времени, а затем «меняем» на другого. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам.
Но есть сообщества, где более распространена другая форма брачных союзов — полигамия. Она, в свою очередь, бывает трех видов. Первый — полигиния, или многоженство. Среди полигамных обществ она встречается наиболее часто. Вероятно, это связано с биологическими предпосылками — куда менее значимым вкладом самцов в потомство (они не вынашивают ребенка и не кормят его грудью, да и количество яйцеклеток у самки ограничено, а число сперматозоидов у самца — нет). Кроме того, самцу (мужчине) важно знать, чьего детеныша (ребенка) он будет содержать и воспитывать, в то время как самка (женщина) всегда знает о том, что она мать своего дитя.
Еще один вид полигамии — полиандрия, или многомужество. Как правило, он характерен для регионов, где в силу различных особенностей мужское население численно преобладает над женским (например, на Тибете). Существует также групповой брак, в котором состоят одновременно несколько жен и мужей.
Великобритания, как и большинство стран европейской цивилизации, — государство, где полигамные браки запрещены даже на законодательном уровне. Но понятно, что полигамные отношения существуют «неофициально» (иначе мы никогда не слышали бы о любовниках и любовницах). Международная группа ученых, в которую вошли специалисты из университетов Суонси, Южного Уэльса (Великобритания), Южной Каролины (США) и Ноттингемского (Малайзия), провела опрос среди британцев обоего пола. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.
В работе участвовали в общей сложности 1128 человек. Мужчин и женщин спрашивали о том, хотели бы они иметь более одного брачного партнера, а затем о том, согласились бы они делить его с другими представителями своего пола. Опрос показал низкий интерес к полигамным отношениям в целом, моногамия или одиночество были куда более предпочтительными формами брака для обоих полов.
Правда, мужчины при этом оказались в шесть раз более открытыми для полигинии, чем женщины, а вот половые различия в плане полиандрии были незначительными. Ученые пришли к выводу, что треть британских мужчин готовы иметь более одной сексуальной партнерши, но только 11 процентов женщин согласились на подобные условия.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
Ученые выдвинули новую гипотезу о строении подледного океана Титана, спутника Сатурна. Ранее исследователи предположили, что вода там аномально соленая, как в Мертвом море, и это затрудняет появление жизни. Теперь же оказалось, что океан Титана похож на земные, только находится подо льдом.
Праздники — время застолий. Вот почему в такие дни нередко возрастает число обращений к медикам по поводу застрявшей в пищеводе еды. На этот случай на Западе существует популярный народный рецепт: нужно дать человеку сделать несколько глотков колы, конечно, если у него не заблокированы дыхательные пути и нет удушья (тут следует немедленно вызывать скорую). Считается, что вещества в шипучем напитке помогают сделать комок застрявшей пищи более рыхлым и облегчить его проглатывание. Команда врачей из Нидерландов решила испытать, действительно ли метод работает на реальных пациентах неотложки.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ядерная рубашка: все ближе к телу
Целительные алгоритмы: как искусственный интеллект совершил революцию в биомедицине
Гиганты моря: сегодня и завтра
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии