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17 минут назад
Ольга Иванова
106

Треть мужчин оказалась готова иметь более одной партнерши

5.1

Международная группа ученых пришла к выводу, что мужчины чаще, чем женщины, открыты полигинии, а вот к полиандрии оба пола относятся довольно прохладно.

Психология
# женщины
# моногамия
# мужчины
# полиандрия
# полигамия
Мужчины и женщины
Треть мужчин оказалась готова иметь более одной партнерши / © Getty images

Человеческое общество отличается разнообразием видов отношений у брачных партнеров. Поскольку человека можно назвать не только порождением биологии, но и культуры, разные общества на планете относятся к созданию романтических отношений по-разному. В целом, по мнению известного антрополога Станислава Дробышевского, наш вид отличается так называемой серийной моногамией, когда мы находим себе одного брачного партнера и взаимодействуем с ним определенный период времени, а затем «меняем» на другого. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам.

Но есть сообщества, где более распространена другая форма брачных союзов — полигамия. Она, в свою очередь, бывает трех видов. Первый — полигиния, или многоженство. Среди полигамных обществ она встречается наиболее часто. Вероятно, это связано с биологическими предпосылками — куда менее значимым вкладом самцов в потомство (они не вынашивают ребенка и не кормят его грудью, да и количество яйцеклеток у самки ограничено, а число сперматозоидов у самца — нет). Кроме того, самцу (мужчине) важно знать, чьего детеныша (ребенка) он будет содержать и воспитывать, в то время как самка (женщина) всегда знает о том, что она мать своего дитя.

Еще один вид полигамии — полиандрия, или многомужество. Как правило, он характерен для регионов, где в силу различных особенностей мужское население численно преобладает над женским (например, на Тибете). Существует также групповой брак, в котором состоят одновременно несколько жен и мужей.

Великобритания, как и большинство стран европейской цивилизации, — государство, где полигамные браки запрещены даже на законодательном уровне. Но понятно, что полигамные отношения существуют «неофициально» (иначе мы никогда не слышали бы о любовниках и любовницах). Международная группа ученых, в которую вошли специалисты из университетов Суонси, Южного Уэльса (Великобритания), Южной Каролины (США) и Ноттингемского (Малайзия), провела опрос среди британцев обоего пола. Исследование опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

В работе участвовали в общей сложности 1128 человек. Мужчин и женщин спрашивали о том, хотели бы они иметь более одного брачного партнера, а затем о том, согласились бы они делить его с другими представителями своего пола. Опрос показал низкий интерес к полигамным отношениям в целом, моногамия или одиночество были куда более предпочтительными формами брака для обоих полов.

Правда, мужчины при этом оказались в шесть раз более открытыми для полигинии, чем женщины, а вот половые различия в плане полиандрии были незначительными. Ученые пришли к выводу, что треть британских мужчин готовы иметь более одной сексуальной партнерши, но только 11 процентов женщин согласились на подобные условия.

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Психология
# женщины
# моногамия
# мужчины
# полиандрия
# полигамия
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