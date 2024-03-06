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Ученые узнали, кто с большей вероятностью испытает мурашки по телу от красивой музыки или вдохновляющей речи
Исследователи из Франции и США построили модель, которая с точностью до 73,5 процента может предсказать то, когда человек испытает эстетический озноб — дрожь и мурашки на коже, вызванные красивой музыкой или вдохновляющей речью. Оказалось, это зависит от настроения, пола, возраста, политических убеждений, определенных психологических характеристик и даже наличия ученой степени.
Один и тот же стимул вызывает сильные эмоциональные реакции у одних людей, а других оставляет равнодушными. Мы все сталкивались с этим, когда делились с друзьями вдохновляющими стихотворениями или советовали посмотреть какой-нибудь повлиявший на нас фильм, но встречали в ответ довольно сдержанную реакцию.
Термин «эстетический озноб» — это не фигура речи: так называют интенсивную психофизиологическую реакцию на специфические стимулирующие или вызывающие отвращение побуждения, связанные с дрожью, мурашками по коже и ощущением холода в области шеи или позвоночника. Такой озноб служит соматическим маркером пиковых эмоциональных переживаний.
Именно эта реакция стала предметом изучения ученых из Массачусетского технологического института, Института углубленных исследований сознания (США) и Парижского университета психиатрии и неврологии (Франция). Они опросили 2937 человек из Южной Калифорнии с помощью онлайн-платформы, собрав данные об их психологических характеристиках, происхождении и эмоциональном состоянии. Выводы исследователей представлены в журнале PNAS Nexus.
После этого ученые показали опрошенным 40 видеороликов, которые способны вызвать эстетический озноб. Среди них были: выступление хора, речь священника, чтение стихов Чарльза Буковски и Мэри Оливер, популярные песни и сцены из фильмов. Проанализировав реакцию, авторы работы построили модель, которая сумела предсказать вероятность того, будут ли респонденты испытывать эстетический озноб в зависимости от тех или иных характеристик их личности.
Так, люди, сообщавшие о том, что они бодры и находятся в хорошем настроении, чаще ощущали озноб, чем те, кто устал или пребывал в плохом расположении духа. Другими факторами, которые положительно коррелировали с возникновением мурашек, оказались возраст от 35 до 44 лет, мужской пол, принадлежность к демократической партии и наличие ученой степени. Некоторые психологические характеристики тоже предсказывали возникновение эстетического озноба — это экстраверсия и добросовестность.
Ученые считают, что дополнительные исследования на эту тему послужат основой для использования эстетического озноба в качестве немедикаментозного средства терапии аффективных расстройств, например депрессии.
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