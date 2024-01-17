Социологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смысла

Американские исследователи выяснили, что каждый человек так или иначе по-своему понимает здравый смысл. То, что кажется нормальным для одного, будет ненормальным для другого. И это явление распространено куда шире, чем можно было себе представить.

Термин «здравый смысл» кажется интуитивно понятным. Многие люди при встрече с новыми знакомыми любят, например, характеризовать их (или себя — представляясь) как адекватных либо неадекватных. Тех, кто имеет психологическое образование, подобное описание себя и других ставит в ступор — что понимать под адекватностью? Ведь если хоть немного задуматься, каждый вложит в это свое понимание. Социологи из Пенсильванского университета (США), наконец, решили эту дилемму, проведя исследование, в котором участвовали 2046 человек. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Испытуемые оценили 4407 самых разных утверждений с точки зрения здравого смысла. Среди них были, например, такие: «Избегайте тесного контакта с больными людьми» или «Все люди созданы равными». Оказалось, среди испытуемых были серьезные расхождения во мнениях относительно того, можно ли назвать то или иное утверждение примером здравого смысла.

То, что казалось нормальным для одного человека, было ненормальным для другого. Это, впрочем, не касалось точных вещей — скажем, количества сторон в треугольнике. Во всех остальных случаях явление «коллективного» здравого смысла — когда абсолютное большинство участников оценивали то или иное утверждение как верное — встречалось редко.

Еще социологи выяснили, что мнения людей обычно расходятся в зависимости от того, под каким углом человек смотрит на тот или иной вопрос, каково его личное отношение к теме. Например, если участник не верил, что люди созданы равными, он, соответственно, и не принимал на веру то, что утверждение об этом можно назвать здравым смыслом.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что универсального значения, описываемого этим понятием, попросту не существует. Они считают, что результаты их исследования могут быть полезными в том числе для разработки более совершенных приложений с использованием искусственного интеллекта.

Если понятие здравого смысла для всех разное, то возникает закономерный вопрос: что вообще считать нормой, а что — нет? Вероятно, понятия нормы как таковой не существует. Впрочем, столь категорично нельзя говорить о психологической норме, хотя и она в той или иной степени то и дело подвергается корректировке.

В психологии и психотерапии принято считать нормой то, что характерно для большинства, а также то, что не приносит специфического психологического дискомфорта человеку и отчасти окружающим его людям. У психиатров отношение к норме более очерченное: оно складывается из умения человека функционировать в окружающем его мире и обществе. Если же речь идет о «философских» и дискуссионных вопросах мировосприятия, понятие нормы вовсе размывается, что и показало исследование американских ученых.

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