Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Социологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смысла
Американские исследователи выяснили, что каждый человек так или иначе по-своему понимает здравый смысл. То, что кажется нормальным для одного, будет ненормальным для другого. И это явление распространено куда шире, чем можно было себе представить.
Термин «здравый смысл» кажется интуитивно понятным. Многие люди при встрече с новыми знакомыми любят, например, характеризовать их (или себя — представляясь) как адекватных либо неадекватных. Тех, кто имеет психологическое образование, подобное описание себя и других ставит в ступор — что понимать под адекватностью? Ведь если хоть немного задуматься, каждый вложит в это свое понимание. Социологи из Пенсильванского университета (США), наконец, решили эту дилемму, проведя исследование, в котором участвовали 2046 человек. Исследование опубликовано в журнале PNAS.
Испытуемые оценили 4407 самых разных утверждений с точки зрения здравого смысла. Среди них были, например, такие: «Избегайте тесного контакта с больными людьми» или «Все люди созданы равными». Оказалось, среди испытуемых были серьезные расхождения во мнениях относительно того, можно ли назвать то или иное утверждение примером здравого смысла.
То, что казалось нормальным для одного человека, было ненормальным для другого. Это, впрочем, не касалось точных вещей — скажем, количества сторон в треугольнике. Во всех остальных случаях явление «коллективного» здравого смысла — когда абсолютное большинство участников оценивали то или иное утверждение как верное — встречалось редко.
Еще социологи выяснили, что мнения людей обычно расходятся в зависимости от того, под каким углом человек смотрит на тот или иной вопрос, каково его личное отношение к теме. Например, если участник не верил, что люди созданы равными, он, соответственно, и не принимал на веру то, что утверждение об этом можно назвать здравым смыслом.
Поэтому исследователи пришли к выводу, что универсального значения, описываемого этим понятием, попросту не существует. Они считают, что результаты их исследования могут быть полезными в том числе для разработки более совершенных приложений с использованием искусственного интеллекта.
Если понятие здравого смысла для всех разное, то возникает закономерный вопрос: что вообще считать нормой, а что — нет? Вероятно, понятия нормы как таковой не существует. Впрочем, столь категорично нельзя говорить о психологической норме, хотя и она в той или иной степени то и дело подвергается корректировке.
В психологии и психотерапии принято считать нормой то, что характерно для большинства, а также то, что не приносит специфического психологического дискомфорта человеку и отчасти окружающим его людям. У психиатров отношение к норме более очерченное: оно складывается из умения человека функционировать в окружающем его мире и обществе. Если же речь идет о «философских» и дискуссионных вопросах мировосприятия, понятие нормы вовсе размывается, что и показало исследование американских ученых.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Исследование, проведенное более чем на 18 тысячах школьников из США и Китая, связало число детей в семье с их психическим благополучием. Оказалось, чем больше у подростка братьев и сестер, тем хуже его психологические показатели согласно опросникам. При этом наличие старших детей с разницей в возрасте меньше года особенно сильно ухудшило такие оценки.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Что такое Большой отскок
Топ главных детищ Илона Маска
Введение в парфюмерию
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии