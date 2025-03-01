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Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Счастью посвящены многие современные исследования. Например, авторы недавних работ выяснили, что уровень удовлетворенности жизнью может быть связан с вежливостью человека, а также достигает пика в определенные периоды суток, недели и года.
Специалисты из Национального университета Чонбук в Южной Корее и Университета Торонто в Канаде выявили причину «парадокса счастья» — ситуации, когда попытки человека стать счастливее, наоборот, снижают его удовлетворенность жизнью. Результаты исследования появились в научном журнале Applied Psychology: Health and Well-Being.
Авторы публикации провели серию экспериментов, в которых участвовало несколько сотен людей. Сначала ученые обнаружили, что чем сильнее люди стараются быть счастливыми, тем реже они используют самоконтроль. Возникла гипотеза, что стремление к счастью и самоконтроль конкурируют за один и тот же «источник» психического ресурса.
Это предположение проверяли в следующих экспериментах. Когда людям предлагали составить списки объектов (это занятие требует умственных ресурсов и самоконтроля), меньше времени тратили те, кто пытается быть счастливее. Когда разрешали съесть столько конфет, сколько хочется, больше съедали участники исследования, которым показали рекламу со словом «счастье», вызвав стремление к этому состоянию. Когда просили выбрать предмет, который улучшит самочувствие (то есть повысит уровень счастья), или любой предмет в зависимости от личных предпочтений, более высокие умственные затраты демонстрировали те, кому пришлось «искать счастья».
«Погоня за счастьем требует умственных затрат. Вместо того чтобы просто плыть по течению, вы пытаетесь почувствовать себя по-другому. Эти усилия истощают вашу способность делать то, что приносит вам счастье», — пояснили авторы исследования.
По мнению ученых, не стоит «зацикливаться» на ощущении счастья и на том, что может его вызвать. «Вместо того чтобы пытаться получить больше того, что вы хотите, посмотрите на уже имеющееся и просто примите это как источник счастья», — подытожили они.
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