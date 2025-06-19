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Слушатели узнают про основные причины развития и патогенеза болезни Альцгеймера.
О мероприятии
Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции во всем мире и ее распространенность неуклонно возрастает в связи с увеличением продолжительности жизни населения. Несмотря на то, что заболевание было описано более ста лет назад в настоящее время многие вопросы относительно разных его аспектов остаются без ответа, что является одной из основных причин его некурабельности. Кандидат медицинских наук Юлия Александровна Шпилюкова обсудит основные вопросы причин развития и патогенеза болезни Альцгеймера, а также расскажет про актуальные современные критерии его диагностики и новые векторы терапии.
ул. Варварка, 6/1
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