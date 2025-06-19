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Лекция
16+
Болезнь Альцгеймера: новая парадигма диагностики и терапии

Слушатели узнают про основные причины развития и патогенеза болезни Альцгеймера.

Парк «Зарядье»
3 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Болезнь Альцгеймера — самая частая причина деменции во всем мире и ее распространенность неуклонно возрастает в связи с увеличением продолжительности жизни населения. Несмотря на то, что заболевание было описано более ста лет назад в настоящее время многие вопросы относительно разных его аспектов  остаются без ответа, что является одной из основных причин его некурабельности. Кандидат медицинских наук Юлия Александровна Шпилюкова обсудит основные вопросы причин развития и патогенеза болезни Альцгеймера, а также расскажет про актуальные современные критерии его диагностики и новые векторы терапии.

Расписание
3
Четверг
Июль 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# болезнь Альцгеймера
# медицина
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