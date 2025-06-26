О мероприятии

Академик Зельдович не зря называл вселенную «ускорителем для бедных». Астрономические наблюдения открывают мир, недоступный в земных лабораториях: огромные масштабы, гигантские энергии, сильные гравитационные и прочие поля… Многие предсказания физических теорий ученые могут проверять, только изучая астрофизические объекты и процессы.

Квантовая механика — чемпион в точном описании природы, однако она работает как математическая схема, не привязанная к физическому пространству, в котором живут люди. Астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Борисович Попов рассмотрит множество примеров, когда астрономы помогают физикам, работающим на самом переднем крае в самых фундаментальных областях.

Слушатели узнают о черных дырах и гравитационных волнах, космических лучах и поиске экзотических частиц. Ну и конечно, лектор не забудет про нейтронные звезды, в которых встречаются (или могут встречаться, согласно предположениям теоретиков) практически все экзотические и экстремальные процессы.

Расписание ул. Советская, д. 56 Тверь 19:00 Купить