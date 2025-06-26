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Лекция
16+
Как астрономы помогают физикам

Слушатели узнают о черных дырах и гравитационных волнах, космических лучах и поиске экзотических частиц.

Живое слово
3 июля, 19:00 Идет 2 ч
1300 Стоимость
Тверь ул. Советская, д. 56

О мероприятии

Академик Зельдович не зря называл вселенную «ускорителем для бедных». Астрономические наблюдения открывают мир, недоступный в земных лабораториях: огромные масштабы, гигантские энергии, сильные гравитационные и прочие поля… Многие предсказания физических теорий ученые могут проверять, только изучая астрофизические объекты и процессы.

Квантовая механика — чемпион в точном описании природы, однако она работает как математическая схема, не привязанная к физическому пространству, в котором живут люди. Астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Борисович Попов рассмотрит множество примеров, когда астрономы помогают физикам, работающим на самом переднем крае в самых фундаментальных областях.

Слушатели узнают о черных дырах и гравитационных волнах, космических лучах и поиске экзотических частиц. Ну и конечно, лектор не забудет про нейтронные звезды, в которых встречаются (или могут встречаться, согласно предположениям теоретиков) практически все экзотические и экстремальные процессы.

Расписание
3
Четверг
Июль 2025
ул. Советская, д. 56 Тверь
19:00
Купить
Адрес

ул. Советская, д. 56

56 минут назад
Александр Речкин
1
# астрономия
# космос
# физика
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
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Комментарии

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Дмитрий
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Андрей Денисов
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Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Андрей Денисов
1 час назад
Vladimir, если считать симуляцию верной, то придётся объяснять мир программистов. Мы либо должны объяснить мир программистов без симуляции какими-то

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Reinhard Tristan
1 час назад
Ksenija, Смотрю ты самая умная да? Прежде чем всех критиковать, понюхай свою шкирку, пахнущую... ! И научись писать правильно, ПОЛОУМНАЯ.

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