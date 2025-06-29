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Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Поскольку число миров, обнаруженных за пределами Солнечной системы, постоянно растет, вопрос об их потенциальной обитаемости привлекает все больше внимания. Например, ранее ученые представили математическую модель, с помощью которой можно выявить не только обитаемые миры, но и организмы, способные выживать в экстремальных условиях, а исследователи из NASA предложили искать жизнь на планетах, которые находятся в зоне обитаемости как минимум пару миллиардов лет.
Теперь авторы новой научной работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, проанализировали 517 экзопланет из архива NASA
и впервые количественно оценили число наиболее пригодных для жизни среди этих миров. Конкретный численный результат получили, сравнив выбранные планеты с Землей и применив статистический подход. Всего исследователи учли восемь ключевых параметров — от размеров планет до состава родительских звезд.
Результаты оказались неожиданными: лишь 0,6 процента объектов из 517 признали «подходящими кандидатами» на обитаемость. Остальные 75 процентов попали в категорию «хорошая звезда — плохая планета». Это указывает на то, что современные методы поиска экзопланет систематически выявляют системы с «неподходящими» планетами.
Особое внимание астрономов привлекла экзопланета Kepler-22b, расположенная на расстоянии 635 световых лет от Земли. Ее равновесная температура, то есть такая, какая была бы без парниковых газов, оценивается примерно в 6 °C (у Земли она существенно ниже и составляет минус 18 °C), а уровень солнечного излучения практически идентичен земному. Более того, ее звезда-хозяйка не сильно отличается от Солнца. Хотя по размеру Kepler-22b примерно в два раза больше нашей планеты, именно этот мир исследователи сочли приоритетной целью для будущих наблюдений, в том числе с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб».
Еще ученые выявили шесть «пограничных» случаев — планет, которые полностью подходят по характеристикам, но обращаются вокруг холодных красных карликов, считавшихся менее перспективными для жизни. Наблюдения за некоторыми из этих миров, включая LHS 1140b и TOI-1452b, уже выявили возможные признаки водной или азотно-кислородной атмосферы.
Исследователи также отметили, что хотя Земля кажется особенной, назвать ее статистической аномалией нельзя. Из этого следует, что мы, судя по всему, недооцениваем число потенциально обитаемых планет из-за технических ограничений существующих методов наблюдения.
Таким образом авторы новой научной работы описали основные стратегические приоритеты по поиску внеземной жизни. Они включают в себя расширение наблюдений за солнцеподобными светилами и красными карликами, развитие технологий прямой визуализации и пересмотр критериев обитаемости.
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