Ученые придумали, как быстрее выращивать полезные бактерии для кормов

В современном сельском хозяйстве особое значение имеют кормовые добавки, улучшающие здоровье и продуктивность животных. Однако их производство требует сложного оборудования и тщательного контроля. Ученые Пермского Политеха модернизировали установку для выращивания полезных микроорганизмов, повысив эффективность теплообмена в 3-4 раза. Это значительно ускорит процесс создания кормовых добавок.

Статья опубликована в журнале «Химия. Экология. Урбанистика». Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Биологический реактор — это специализированное оборудование, используемое в биотехнологии, фармацевтике, пищевой промышленности и сельском хозяйстве для выращивания микроорганизмов (бактерий, дрожжей) и синтеза биологически активных веществ. Он выглядит как металлический цилиндр со специализированным днищем и крышкой. Снаружи аппарата находится «рубашка» – так называется полость между стенкой реактора и внешней оболочкой, через которую циркулирует теплоноситель (вода, пар, масло), чтобы поддерживать в нем оптимальную температуру. В центре реактора располагается мешалка для равномерного распределения питательных веществ, а также различные датчики, измеряющие температуру, концентрацию кислорода и другие параметры.

3D модель модернизированного биологического реактора / © Софья Чуголаева, пресс-служба ПНИПУ

Существующий биологический реактор, применяемый в промышленности, представляет собой аппарат периодического действия с цилиндрической теплообменной «рубашкой» и пропеллерной мешалкой с тремя уровнями крыльчаток. Такая конструкция имеет ряд недостатков: низкая эффективность теплообмена, пропеллерные мешалки могут повреждать чувствительные бактерии, а циклы нагрева и охлаждения длятся довольно долго, что увеличивает время производства. Эти факторы ограничивают производительность реактора и качество конечного продукта.

Ученые Пермского Политеха предложили модернизировать конструкцию биологического реактора, чтобы сделать его более эффективным. Впервые были одновременно изменены как теплообменная система, так и форма перемешивающего устройства.

– Для того, чтобы улучшить теплообменную систему, вместо стандартной «рубашки» с низкой эффективностью, мы разработали конструкцию из изогнутых по спирали полутруб (змеевик), приваренных к корпусу реактора, по которым можно пускать горячий теплоноситель для нагрева. Такая конструкция увеличивает турбулентность теплоносителя, что ускоряет теплообмен в 2-3 раза, – рассказывает Сафар Загидуллин, профессор кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ, доктор технических наук.

– Второе улучшение касается мешалки. Пропеллерные лопасти в ней мы заменили на листовые с отверстиями. Они работают на малых оборотах, бережно перемешивая среду без повреждения бактерий. Отверстия в лопастях создают дополнительные струи, улучшая смешивание, – дополняет Софья Чуголаева, студентка кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ.

Ученые также создали 3D-модель своего модернизированного биореактора. Для проверки работоспособности разработки они провели численные расчеты, которые показали, что в случае изогнутой (змеевиковой) рубашки из полутруб эффективность теплообмена возрастает в 3-4 раза, а коэффициент теплопередачи – примерно в 1,5-2 раза.

Внедрение этих изменений позволит предприятиям быстрее производить качественные кормовые добавки, экономя электроэнергию и время. Это особенно актуально в условиях роста спроса на экологически чистые и натуральные продукты животноводства. Также такая модернизация повысит качество продукта, поскольку бережное перемешивание сохранит жизнеспособность бактерий, и увеличит производительность реактора без увеличения его габаритов. В планах у ученых обеспечить непрерывность процесса приготовления биодобавок. Для этого планируется разработать каскад реакторов.

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ПНИПУ 1155 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.