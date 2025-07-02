Слушатели узнают о цивилизационном развитии Северного Тянь-Шаня от каменного века до современности.

О мероприятии

Доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики РАН Андрей Михайлович Корженков вместе с участниками мероприятия отправится в уникальное путешествие во времени по территории Семиречья и Северного Тянь-Шаня. На лекции будут представлены исторические карты, археологические планы раскопок, а также редкие фотографии:

Древние мегалиты, использовавшиеся андроновцами как медицинские приборы;

Скифские и усуньские курганы;

Тюркские крепости и военизированные караван-сараи;

Современные памятники.

Особое внимание будет уделено выдающимся археологическим объектам региона:

Средневековый город Баласагун — столица Караханидского ханства;

Таш-коро (каменный город) в долине реки Иири-Талды-Булак;

Затопленная крепость эмира Тимура на полуострове Змеиный;

Карахандская Каменская крепость у поселка Караул-Дёбе;

Курментинская крепость, возможно, средневековый монастырь армянских братьев;

Тоссорский караван-сарай и караван-сараи в долине Каджи-Саз;

Сакские курганы, средневековые памятники и калмыкские могилы в урочище Алабаш-Конуролен;

Караханидская железоплавильная фабрика у города Балыкчи.

Слушатели узнают о цивилизационном развитии региона от каменного века до современности, о роли андроновцев, саков, усуней, тюрков, киргизов и русских в формировании исторического облика Северного Тянь-Шаня.

Расписание Новая площадь, д. 10, стр. 2 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация