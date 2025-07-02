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Слушатели узнают о цивилизационном развитии Северного Тянь-Шаня от каменного века до современности.
О мероприятии
Доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики РАН Андрей Михайлович Корженков вместе с участниками мероприятия отправится в уникальное путешествие во времени по территории Семиречья и Северного Тянь-Шаня. На лекции будут представлены исторические карты, археологические планы раскопок, а также редкие фотографии:
- Древние мегалиты, использовавшиеся андроновцами как медицинские приборы;
- Скифские и усуньские курганы;
- Тюркские крепости и военизированные караван-сараи;
- Современные памятники.
Особое внимание будет уделено выдающимся археологическим объектам региона:
- Средневековый город Баласагун — столица Караханидского ханства;
- Таш-коро (каменный город) в долине реки Иири-Талды-Булак;
- Затопленная крепость эмира Тимура на полуострове Змеиный;
- Карахандская Каменская крепость у поселка Караул-Дёбе;
- Курментинская крепость, возможно, средневековый монастырь армянских братьев;
- Тоссорский караван-сарай и караван-сараи в долине Каджи-Саз;
- Сакские курганы, средневековые памятники и калмыкские могилы в урочище Алабаш-Конуролен;
- Караханидская железоплавильная фабрика у города Балыкчи.
Слушатели узнают о цивилизационном развитии региона от каменного века до современности, о роли андроновцев, саков, усуней, тюрков, киргизов и русских в формировании исторического облика Северного Тянь-Шаня.
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