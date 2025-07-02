В России создали технологию производства авиатоплива из растений

Исследования ученых РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина подтвердили, что технология производства авиационного топлива SAF из растительных лигноцеллюлозных отходов позволит снизить выбросы углекислого газа на 75% по сравнению с нефтяным керосином.

Технологию производства экологичного авиационного топлива из лигноцеллюлозного сырья — побочного продукта сельскохозяйственного и пищевого сектора — создали в Российском государственном университете нефти и газа (научном исследовательском университете) имени И.М. Губкина. Разработка позволит российской авиации соответствовать современным требованиям.

Для снижения углеродного следа Международная организация гражданской авиации (ICAO), куда входит и Россия, учредила программу CORSIA, обязывающую авиакомпании компенсировать рост выбросов по сравнению с 2019 годом. Сейчас идет добровольный этап программы, с 2027 года наступит обязательное погашение компенсаций. Авиакомпании будут платить или использовать для международных перелетов устойчивое авиационное топливо (SAF) из биомассы и возобновляемого углерода. Сейчас его выпускают единицы сертифицированных западных компаний.

Разработанная учеными Губкинского университета технология производства авиационного топлива SAF из лигноцеллюлозы основана на процессах быстрого пиролиза, замедленного коксования и гидрокрекинга. Сначала сырье в результате пиролиза преобразуется в более энергоплотный жидкий продукт – бионефть, содержащую большое количество кислорода и связанной воды. Затем она вместе с гудроном подвергается коксованию, что позволяет удалить часть кислорода, входящего в состав сырья. Полученные газойлевая фракция впоследствии проходит глубокую гидропереработку на установке гидрокрекинга. Помимо целевого продукта SAF часть возобновляемого углерода уходит в дизельное топливо и бензин, а также в не менее ценный продукт – биококс.

«Из-за крайне низкой ценности лигноцеллюлозные отходы сейчас часто не перерабатываются квалифицированно, поэтому их превращение в топливо будет не только решением проблем авиации, но и эффективным путем утилизации», — отметил профессор кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, руководитель проекта Михаил Ершов.

Научный коллектив, выполнявший исследование / © РГУ нефти и газа имени Губкина

Исследования Губкинского университета подтвердили, что разработанная технология не потребует принципиального переоборудования имеющихся установок. Высокая кислотность бионефти диктует необходимость только частичной модернизации оборудования и использование коррозионностойких сплавов в отдельных узлах.

Созданная учеными Губкинского университета технология переработки лигноцеллюлозного сырья в цепочке процессов пиролиз-коксование-гидрокрекинг позволила получить реактивное топливо с фракцией, содержащей до 12% углерода биологического происхождения.

«Дальнейшая работа будет направлена на увеличение доли биоуглерода в топливе, — сообщил Михаил Ершов. — В планах — исследования по модификации бионефти и ее модельных соединений путем предварительной деполимеризации углеводов и контролируемой олигомеризации по углеродной цепи».

Проект выполнялся при поддержке Российского научного фонда.

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Губкинский университет 1 статей Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, известен также как Губкинский университет – ведущий российский вуз по подготовке кадров и проведению научных исследований для всей цепочки нефтегазового сектора. В университете действуют два научно-исследовательских института, отраслевые научно-образовательные центры, молодежные лаборатории, работает более 40 коллективов ученых-исследователей, выполняющих перспективные фундаментальные и поисковые проекты.