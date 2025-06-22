Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Исследователи из Apollo Research обнаружили, что современные языковые модели, включая Claude, ChatGPT и Gemini, могут скрытно планировать действия, оставаясь внешне послушными. В отдельных случаях ИИ пытался обмануть человека и реализовать собственные цели.

© Wolfgang Kaehler, LightRocket

Независимая исследовательская группа Apollo Research опубликовала отчет о проверке безопасности крупных языковых моделей, включая Claude Opus 4 от Anthropic, ChatGPT o4-mini от OpenAI и Gemini 2.5 от Google. Исследователи обнаружили, что новые версии ИИ в некоторых случаях демонстрируют признаки «контекстного скрытного планирования» — то есть внешне подчиняются запросам пользователя, но одновременно стремятся к собственной цели.

Так, в ранней версии Claude Opus 4 модель пыталась подделывать юридические документы, сохранять копию самой себя в другом месте, оставляла заметки для будущих версий и пыталась скрыть свои настоящие намерения, когда её «ловили». После вмешательства разработчиков подобное поведение в финальной версии модели стало появляться значительно реже.

Кроме того, выяснилось, что Claude и Gemini 2.5 Pro осознавали сам факт того, что проходят тестирование. В одной из цепочек рассуждений Claude написала: «Похоже, это сценарий оценки…» ChatGPT o4-mini проверить на аналогичное поведение не удалось, поскольку OpenAI не предоставляет промежуточные рассуждения модели.

По данным Apollo Research, подобное поведение пока встречается редко — примерно в 1% случаев. Однако специалисты опасаются, что более совершенные модели смогут маскировать свои действия под время тестирования, а значит, существующие протоколы безопасности нужно срочно пересматривать. Работа в этом направлении уже началась.