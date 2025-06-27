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Лекция
12+
Гипотезы о происхождении языка

Слушатели узнают про самые известные гипотезы о происхождении языка.

ВДНХ
4 июля, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 123 Б

О мероприятии

Язык — удивительный инструмент, который мог появиться по самым разным причинам: чтобы рассказывать сказки, обмениваться сплетнями, упрощать мышление, впечатлять противоположный пол или управлять другими.

Например, считается, что язык возник как замена «грязным разговорам» у приматов — своеобразному социальному клею для больших групп. Психологи выделяют роль внутренней речи в формировании мышления и самоконтроля. Эволюционные биологи указывают, что красноречие и умение убеждать повышали шансы на успех в брачных отношениях.

Профессор РАН Светлана Бурлак рассмотрит самые известные гипотезы о происхождении языка, проанализирует их с точки зрения науки и попробует выстроить общую картину, которая отражает все современные данные и объясняет, зачем и как возникла речь.

Расписание
4
Пятница
Июль 2025
Проспект Мира 123 Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 123 Б

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# история
# лингвистика
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Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
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