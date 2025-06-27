О мероприятии

Язык — удивительный инструмент, который мог появиться по самым разным причинам: чтобы рассказывать сказки, обмениваться сплетнями, упрощать мышление, впечатлять противоположный пол или управлять другими.

Например, считается, что язык возник как замена «грязным разговорам» у приматов — своеобразному социальному клею для больших групп. Психологи выделяют роль внутренней речи в формировании мышления и самоконтроля. Эволюционные биологи указывают, что красноречие и умение убеждать повышали шансы на успех в брачных отношениях.

Профессор РАН Светлана Бурлак рассмотрит самые известные гипотезы о происхождении языка, проанализирует их с точки зрения науки и попробует выстроить общую картину, которая отражает все современные данные и объясняет, зачем и как возникла речь.

Расписание Проспект Мира 123 Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация