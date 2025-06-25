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Татьяна Пичугина
1

Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

5.3

Примерно 50 тысяч лет назад вид Homo sapiens мигрировал с Ближнего Востока в Европу. Сначала люди побывали в Болгарии, Моравии, Германии, позднее обосновались в центральных регионах. Ученые проследили зарождение творчества: сначала это были простые украшения, раскраска тела, затем появились фигурки животных и людей, наскальные рисунки. Назначение некоторых вещей вызвало споры, например «бумеранга» из бивня мамонта. К тому же не было точной датировки артефакта.

Археология
# верхний палеолит
# мамонты
# ориньякская культура
# Польша
# радиоуглеродное датирование
Бумеранг
Профессор Сара Таламо в центре, профессор Павел Вальде-Новак слева, профессор Адам Надачовски справа / © Talamo et al., CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Бумеранг нашли в 1987 году в Облазовой пещере в Польше в слое VIII. До этого считалось, что это орудие изобрели коренные австралийцы для охоты и игр. Образец из Облазовой очень похож на квинслендский из Австралии. Опыты показали, что он относится к невозвращающимся бумерангам. 

Интриги добавили находки в том же слое левой фаланги пальца человека, раковины конуса, бусины из кости, роговых клиньев, двух подвесок с клыками песца. Все это располагалось рядом с центральной структурой, выложенной камнями на полу пещеры, и напоминало шаманский ритуал. Тем более что в пещерах Пиренейского полуострова и Франции есть наскальные рисунки руки человека без пальца. 

Изначально по находкам резных полированных раковин конусов археологи отнесли бумеранг к павловьену — ответвлению граветтской культуры. Затем решили, что артефакт древнее — раннеориньякский. Чтобы уточнить возраст, международный коллектив ученых во главе с Сарой Таламо из Университета Болоньи (Италия) и Павлом Вальде-Новак из Ягеллонского университета (Польша) получили радиоуглеродные даты для 13 фрагментов необработанных человеком костей животных и фаланги пальца из слоя VIII. Статья об этом вышла в журнале PLOS

Бумеранг из Облазовой / © Talamo et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Возраст древнейшего деревянного бумеранга из Южной Австралии — чуть более 10 000 лет. В Европе древнейшая метательная палка найдена на территории Германии в Шонингене — ее возраст 300 тысяч лет. Поскольку в ней нет кривизны, считать ее протобумерангом нельзя. Фрагмент бумеранга неизвестного возраста найден на территории Австрии в Штильфриде. Мезолитический деревянный бумеранг известен из Ютландии (7 000 лет).  В Северной Африке древнейший наскальный рисунок охотников с бумерангом возрастом 8 500-4 000 лет. Как видно, разброс находок бумерангов по регионам и времени большой, поэтому важно каждое уточнение. 

Предыдущая радиоуглеродная дата бумеранга (образец OxA-3694) вызвала сомнения, поскольку получилась очень молодой — чуть более 18 тысяч лет. В то время как анализ фаланги пальца показал возраст 31 тысячу лет, что ближе к археологическим оценкам. В новой работе артефакты исследовали разными методами и заново датировали. 

А — карта расположения Облазовой пещеры в западных Карпатах; B — вид на западный и главный входы; C — разрез отложений и распределение археологических горизонтов, A – ориньяк, S – селетская культура, M – мустье / © Talamo et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Генетический анализ подтвердил, что фаланга принадлежит анатомически современным людям — это определили по следам митохондриального генома. Радиоуглеродный анализ после калибровки и статистической обработки показал, что возраст слоя VIII лежит между 42 180 и 38 550 лет назад. Эта дата относится и к бумерангу, который был найден in situ в отличие от фаланги. Она, кстати, оказалась моложе: в пределах 36-35 тысяч лет (доверительный интервал — 95,4%).

Авторы пришли к выводу, что бумеранг из Облазовой — древнейший в Европе а, возможно, и в мире. Создание такого совершенного орудия дало повод задуматься о технических навыках и интеллектуальных способностях Homo sapiens на заре верхнего палеолита.

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Татьяна
154 статей
Интересные мне новости складываю здесь - https://t.me/andromedanubula и здесь @tanpichugina Журналист большую часть жизни. Училась в "Химия и жизнь", работала для "Вокруг света", "Известия", "Вечерняя Москва", "ТрВ", "МК в Серпухове", РИА-Новости.
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Археология
# верхний палеолит
# мамонты
# ориньякская культура
# Польша
# радиоуглеродное датирование
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