О мероприятии

Есть ли что-то, что не умеет искусственный интеллект? Он даже анализирует медицинские снимки в несколько раз точнее, чем опытные рентгенологи. ИИ находит скрытые болезни, создает виртуальные модели органов и помогает врачам подбирать эффективное лечение. Уже сейчас эта технология делает медицину точнее, быстрее и безопаснее. Как же она это делает?

Врач, биоинформатик, аспирантка Сколтеха Наталья Кудряшова расскажет:

Что такое МРТ, КТ, УЗИ и как они работают;

Как машинное обучение и нейросети помогают врачам ставить диагноз;

Почему мультимодальный имейджинг улучшает диагностику.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация