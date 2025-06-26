Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество

О мероприятии

Почему поздние картины Кустодиева очень небольшие? Как импрессионизм родился «сквозь слезы Писсаро»? Мог ли Моне видеть ультрафиолет? Правда ли, что очеловечивание котиков – это признак психического заболевания?

Медицина прочно заняла место в изобразительном искусстве, многие знаменитые художники изображали на своих картинах врачей и пациентов и разные болезни. Например, специалисты могут примерно определить время, когда врачи массово переоделись в белые халаты. Но при этом многие мастера сами страдали различными недугами, и они оставили ощутимый отпечаток на их творчестве.

Обо всем этом и многом другом расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект Мира 119 с. 1 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация