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Лекция
12+
Диагноз по картине: болезни художников, повлиявшие на их творчество

Слушатели узнают, мог ли Моне видеть ультрафиолет.

ВДНХ
5 июля, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира 119 с. 1

О мероприятии

Почему поздние картины Кустодиева очень небольшие? Как импрессионизм родился «сквозь слезы Писсаро»? Мог ли Моне видеть ультрафиолет? Правда ли, что очеловечивание котиков – это признак психического заболевания?

Медицина прочно заняла место в изобразительном искусстве, многие знаменитые художники изображали на своих картинах врачей и пациентов и разные болезни. Например, специалисты могут примерно определить время, когда врачи массово переоделись в белые халаты. Но при этом многие мастера сами страдали различными недугами, и они оставили ощутимый отпечаток на их творчестве.

Обо всем этом и многом другом расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание
5
Суббота
Июль 2025
Проспект Мира 119 с. 1 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира 119 с. 1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# художники
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# водоросли
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# китообразные
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# глобальное потепление
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# Венгрия
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# медный век
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

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Sony Ericsson
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Sony Ericsson
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