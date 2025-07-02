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Александр Березин
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Теплый климат древности сделал современный Марс холодным

❋ 5.2

Солнце в последние миллиарды лет стало ярче, что позволило Земле сохранить пригодный для сложной жизни климат. Марс, напротив, имел подходящий климат несколько миллиардов лет тому назад, но со временем стал слишком холодным — несмотря на все более жаркие солнечные лучи. Авторы нового исследования предположили, что именно древний теплый климат стал причиной превращения четвертой планеты в холодную пустыню.

Астрономия
# климат
# Марс
# парадокс молодого тусклого Солнца
# терраформирование Марса
Кратер Гейл, снимок Сuriosity. Породы на переднем плане остались после древнего озера в этом районе. Похоже, оно и ему подобные связаны с серьезным ухудшением марсианского климата / © NASA, JPL

На трех из четырех планет земной группы в Солнечной системе ключевую роль в регулировании климата играет углекислый газ. В отличие от водяного пара, он сравнительно устойчив к замерзанию, но тоже хорошо поглощает инфракрасное излучение, согревая планеты. Поэтому давний парадокс молодого теплого Марса — то, что когда-то эта планета была достаточно теплой для рек и морей, а потом стала холодной — уже давно пытались решить, предполагая, что когда-то атмосфера из СО2 там была более плотной, а потом истончилась.

Когда-то утверждали, что причиной стала потеря газа в космос из-за отсутствия магнитного поля. Однако эта гипотеза не выдержала первой же проверки: оказалось, если бы углекислый газ в больших количествах покинул планету, на ней осталась повышенная концентрация тяжелых изотопов углерода. Но этого не наблюдается, то есть главный парниковый компонент атмосферы исчез по другой причине, а никак не из-за магнитного поля.

Теперь международная группа ученых предложила альтернативное объяснение. Они ссылаются на обнаруженные марсоходом Curiosity залежи карбонатов — минералов, содержащих углерод — в районе кратера Гейл. Учтя оцениваемую толщину этих отложений и экстраполировав ее на всю планету, исследователи пришли к выводу, что именно образование этих минералов сделало четвертую планету холодной и, соответственно, сухой. Работу об этом опубликовали в журнале Nature.

Образование карбонатов типа того же CaCO₃ в земных условиях происходит, когда вода с растворенным в ней углекислым газом сталкивается с материалами, содержащими кальций. После образования растворение карбонатов в природных условиях возможно только в сравнительно кислых средах или при существенном давлении. Исследователи представили модель, в которой теплые условия на древнем Марсе были достаточны, чтобы образовать карбонаты, но не создавали ситуаций, когда эти карбонаты могли бы растворяться, отдавая углекислый газ обратно в атмосферу.

В таких условиях образования карбонатов шли «в одни ворота»: они только накапливались, но не растворялись. По расчетам, если условия кратера Гейл, где работал марсоход NASA, достаточно типичны, всего таким образом может быть связано на порядок больше СО2, чем есть в атмосфере Марса сегодня. Без этого планета была бы на десятки градусов теплее. То есть, заключили ученые, периодические теплые периоды на четвертой планете (например, из-за временного улучшения инсоляции) были главной причиной обеднения ее парниковыми газами и последующих похолоданий.

Вид на кратер Гейл с орбиты, снимок спутника MRO / © NASA, JPL

Гипотеза, с одной стороны, выглядит достаточно логичной: в отличие от потери СО2 в космос, образование карбонатов не «отсеивает» легкий углерод из атмосферы планеты, а значит, наблюдаемое соотношение изотопов углерода на Марсе не противоречит карбонатному механизму его выхолаживания.

В то же время исследователи обошли молчанием тот факт, что на Марсе почти нет азота, хотя на Земле его 78 процентов атмосферы. По мнению многих планетологов, поначалу сходная картина была и на четвертой планете. Ранее другие научные группы вычислили, что хотя сам азот не парниковый газ, от его количества в атмосфере сильно изменяется эффективность удержания ИК-излучения СО2. То есть он непрямым образом существенно влияет на парниковый эффект.

Если учесть этот момент, то объяснить феномен превращения теплого и влажного древнего Марса в современную холодную пустыню без прояснения судьбы местного азота проблематично. Интересно, что исследования Curiosity показали высокое содержание нитратов (солей азота) в марсианском грунте, до 1100 частей на миллион в отдельных образцах. То есть трудно исключать, что и эта часть местной атмосферы каким-то образом оказалась химически связанной в грунте.

Дискуссия о причинах превращения четвертой планеты в холодной мир имеет далеко не только академическое значение. SpaceX Илона Маска планирует начать терраформирование Марса. Если в местном грунте действительно много связанного углерода и азота, нагрев планеты всего на несколько градусов может запустить цепную реакцию парникового эффекта. В более теплых условиях карбонаты разлагаются, испуская СО2, а нитраты — испуская азот. В таком случае местная атмосфера будет все лучше удерживать тепло. Авторы отдельных научных работ предполагали, что такой процесс закончится достижением Марсом средней температуры в плюс 15 градусов — как у современной Земли.

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Александр Березин
706 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Астрономия
# климат
# Марс
# парадокс молодого тусклого Солнца
# терраформирование Марса
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
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Комментарии

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1 Комментарий
Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
4 минуты назад
-
0
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Очень интересно, но совершенно ничего не понятно. Какие карбонаты, какие нитраты? Нитратов разлагающихся при заданной температуре не существует. Единственный карбонат который разлагается при 15 градусах -карбонат аммония. И все бы ничего, тут тебе и СО2 и азот, но только этот карбонат на Марсе никто никогда не находил, а греть планету до сотен градусов вряд ли входит в планы Маска как бы не сильна была в него Ваша вера.
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Дмитрий Kuрueнко
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Очень интересно, но совершенно ничего не понятно. Какие карбонаты, какие нитраты? Нитратов разлагающихся при заданной температуре не существует.

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Кирамат
8 минут назад
Значит ли это, что теперь теория образования Харона по "Лунному сценарию" более вероятна, чем теория "Поцелуя" Плутона и Харона, которая была более

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Иван Колупаев
1 час назад
Стасюк, то есть без номеров все норм? 🙄

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Aлек сей Нии_pet
1 час назад
Так пусть молоко и продают! испытания на добровольцах уже сейчас можно проводить

Биологи впервые вывели корову, которая дает молоко с человеческим инсулином

Стасюк V
1 час назад
У зверей номера! Как у заключённых в концлагере! Как так можно???

Ученые придумали, как быстрее выращивать полезные бактерии для кормов

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Иван, в наших условиях это будет банальный борщевик, которого хоть кем выкашивай

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
))))

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Денис, так это предположение от разработчиков! может туману напускают?

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
ну если так - на дист.фриланс в провинции полно желающих! хоть ш табелями;

Пользователи обнаружили, что ChatGPT выдает ответы на чужие запросы и делится конфиденциальной информацией

Стасюк V
2 часа назад
Не проще брожением получать спирт? Нужен только чан и дрожжи. Фау2 летали на спирту и норм.

В России создали технологию производства авиатоплива из растений

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
m, чудакче, не понял про какие "приключения" ты мне написал с утра поране, но уже одно то что торчишь здесь среди дня без перерыва - свидетельствует ))

Нейросети в ходе тестов осознали, что их проверяют и вели себя «примерно»

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
; https://www.nkj.ru/news/33543/

Почему животные не улыбаются?

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
Sergey, ты ошибаешься; интерес вызван тем что взорвался очередной "Старшип", да так что разнесло стартовую площадку к е...! теперь неизвестно что ждать

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Sergey6264
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SuperTurg
5 часов назад
))) Смешно

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Dmitriy Dorian
6 часов назад
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