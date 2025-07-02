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5 минут назад
Адель Романенкова
39

Геологи объяснили «пульсацию» под земной корой в Африке

4.9

На стыке трех литосферных плит у Красного моря заметили необычный вулканический процесс: где-то магма поднимается равномерным потоком, где-то — по частям. По мнению геологов, такой «пульс» вызван тем, что в некоторых местах магма с большим трудом пытается пробиться на поверхность.

Геология
# Восточная Африка
# движение тектонических плит
# земная кора
# литосферные плиты
# мантийные плюмы
Афарский треугольник (снимок с борта спутника MODIS)
Афарский треугольник (снимок с борта спутника MODIS) / © Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA/GSFC

На территории Эритреи, Джибути и Эфиопии — где лишь узкий пролив Баб-эль-Мандеб отделяет Африку от Аравийского полуострова — расположился тектонический «перекресток»: там сходятся границы между тремя плитами земной коры. Несущая на себе основную часть материка Нубийская плита постепенно движется на запад, Сомалийская относит вправо и понемногу отделяет весь восток Африки, а Аравийская меж тем отходит к северу.

Стык между ними известен как Афарский треугольник. По мнению части палеонтологов, именно это место — колыбель человечества: там находили самые древние из известных останков гомининов. В любом случае кора там последние примерно 30-35 миллионов лет растягивается и опускается — образуется область под названием «геологическая депрессия». По прогнозам, в конце концов, через многие миллионы лет, она опустится настолько, что ее заполнит вода, появится новый океан.

Все это происходит по одной главной причине: снизу из глубоких недр земли поднимается и подступает к самой коре мантийный плюм — вертикальный поток особенно раскаленной магмы. Ее давление и раскалывает Африку.

Международная команда геологов недавно решила понаблюдать за этим процессом путем анализа более 130 образцов местных вулканических пород и обнаружила в них интересные различия. Своими наблюдениями ученые поделились в недавней статье для Nature Geoscience. Выяснилось, что вдоль линии разлома под Красным морем накапливается типичная застывшая лава — базальты со сравнительно стабильным, однородным составом. Это говорит о том, что магма там более жидкая, она поднимается, можно сказать, беспрепятственно и движется равномерным потоком.

Совсем другая картина наблюдается на Эфиопском разломе: там в породах прослеживается заметный «разброс» в химическом составе — например, в соотношениях разных изотопов свинца или стронция. Это показывает, что базальты активно взаимодействовали с другими породами — с теми, которые хранятся в литосфере.

Значит, мантийное вещество в этих местах поднимается медленно, «по дороге» успевает растворять в себе фрагменты коры, от этого становится более густым, застревает, как в «пробке», но время от времени все-таки вырывается наверх частями, то есть происходит нечто вроде «пульсации».

По мнению исследователей, одна из главных причин такой разницы — толщина коры: в районе Эфиопского рифта она на несколько километров внушительнее, чем на рифте Красного моря, плиты там расходятся медленнее, и это создает препятствие плюму.

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Адель Романова
184 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
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Геология
# Восточная Африка
# движение тектонических плит
# земная кора
# литосферные плиты
# мантийные плюмы
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