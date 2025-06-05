Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

В Евразии с ледникового периода живут сайгаки, также называемые сайга — небольшие антилопы до 40 килограмм массой, исключительно быстрые и прыгучие. Их большое отличие от антилоп, живущих в более благоприятном климате, — активные и быстрые перекочевки на протяжении года. Они поедают те или иные виды растений в определенное время года и могут двигаться туда, где этих растений много, а потом возвращаться в привычные места. Это помогает им выживать и размножаться в условиях скудных степей Евразии, где биопродуктивность, из-за зимы, намного ниже, чем в африканских саваннах.

Но эти же черты давно сделали их нежелательными гостями в земледельческих зонах. Обычно поля с сельхозкультурами не имеют оград, способных остановить прыгучих животных, поскольку это не очень дешево. Поэтому еще с советских времен сайгаки вытаптывали, а иногда и объедали поля в Казахстане. В итоге в 1970-х, из-за письма первого секретаря ЦК компартии Казахстана Кунаева в СССР даже создали специальное оружие для охоты на них с вертолетов — «Сайгу».

В 1990-х отстрел сайгаков резко усилился, браконьеры вывозили их рога за рубеж (китайская традиционная медицина — их крупный потребитель). С нулевых уровень жизни в Казахстане начал быстро расти, браконьерство сократилось, отчего число сайгаков пошло вверх. Немало помогло и идущее на Земле глобальное озеленение, сделавшее Казахстан намного более зеленым, чем до его начала. Вместо десятков тысяч сайгаков там уже не менее пары миллионов.

В конце мая-начале июня 2025 года порядка миллиона из них, по оценкам местных властей, быстро мигрировали через границу в заволжские районы Саратовской области. При движении они вытаптывают посев и, судя по некоторым видео, часто съедают зеленые части культурных растений. Местные фермеры пытаются отпугивать их от полей с помощью автомобилей, но успехи ограниченные. По оценкам, в область за короткое время пришел примерно миллион сайгаков. На видео поля плотно покрыты этими животными. Аграрии также полагают, что сайгаков специально гонят из соседней страны их казахские коллеги по отрасли, пытаясь как-то избавиться от быстро растущей популяции животных.

Правительство региона ставит вопрос о снятии с сайгака природоохранного статуса, положенного ему по Красной книге России. Селяне идут еще дальше, и просят им дать вертолеты для отстрела животных, обещая скинуться на топливо самостоятельно. В этом году такое вряд ли случится, поскольку пересмотр Красной книги и норм охоты — времязатратное дело. Но в будущие годы этот вопрос крайне актуален и существенно сложнее, чем представляется фермерам.

Белым показан исторический ареал сайгаков по письменным источникам. Зеленым указан ареал этих животных в период его максимального сжатия / © Wikimedia Commons

Дело в том, что, как Naked Science уже писал, без навоза свободно перемещающихся диких травоядных некому становится разносить по экосистеме фосфор и другие элементы, без которых нормальное развитие дикорастущих растений не идет. Человечество хорошо знает это на примере Австралии, где сорок тысяч лет назад истребили основную массу диких травоядных. Сегодня австралийские почвы самые фосфородефицитные изо всех континентов мира, вообще имеющих растительность. Это привело к радикальным изменениям в местной флоре и тому, что культурные растения без нужных удобрений там тоже испытывают большие проблемы.

В этом смысле возврат сайгаков в их исторический ареал был бы крайне полезен. В Средние века люди добили туров, крупных диких быков, разносивших нужные элементы по Русской равнине, а в Новое время сайгаков, в XVI веке встречавшихся до Днепра на западе, выбили из огромной части их ареала. Сегодня на территории России лишь в Калмыкии и самых низовьях Волги есть постоянная популяция этих животных.

Глобальное озеленение продолжается, поэтому набеги сайгаков из Казахстана вряд ли прекратятся. При всей их экологической полезности, убедить фермеров самостоятельно вложиться в ограды для полей будет очень сложно. Возможно, проблему могло бы решить государственное софинансирование такого строительства. Но на практике государство не в курсе проблем, связанных с длительным дефицитом крупных травоядных, поэтому такое софинансирование маловероятно.

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Александр Березин 682 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».