О мероприятии

Не так давно соцсети были потрясены открытием: большинство мужчин хоть раз в неделю думают о Римской империи. Правда, удивлены были женщины, а вот их спутники, напротив, поражались, как об этом можно не думать.

Но если вы даже не относитесь к подверженным этому странному синдрому, все равно неизбежно «все дороги ведут в Рим». По крайней мере, в нашей цивилизации. Никуда не деться от гладиаторов и легионов, от сенаторов и форумов, да, что там, даже названия месяцев римские. Кстати, лекция состоится в июле — а он так назван в честь Юлия Цезаря. А это и вовсе один из самых значимых во всей истории человечества персонаж.

Как и почему римляне завоевали себе такое заметное место в современной жизни? А может лучше бы не Карфаген, а Рим был разрушен? Ответы на эти и другие вопросы даст историк Дмитрий Тараторин.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация