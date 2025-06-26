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22 минуты назад
Александр Березин
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Лишайники с «загаром» указали на обитаемость планет вокруг самых массовых звезд Вселенной

5.1

Три четверти существующих звезд принадлежат к типам, дающим регулярные мощные вспышки коротковолнового УФ-излучения. Считалось, что оно губительно для многоклеточных организмов, и это ставило вопрос об обитаемости миров у таких солнц. Теперь ученые выяснили, что как минимум некоторые земные многоклеточные вполне переносят подобные вспышки, хотя в нашей системе они не происходят.

Биология
# астробиология
# лишайники
# ультрафиолетовое излучение
Лишайник Clavascidium lacinulatum привлек внимание исследовательской группы во время прогулки близ дома одного из авторов / © Bob O'Kennan via iNaturalist

Ультрафиолетовое излучение делится на длинноволновое (длина волны — 315-400 нанометров), средневолновое (280-315 нанометров) и коротковолновое (100-280 нанометров). Первый диапазон не особенно опасен для людей, что неплохо, поскольку его слабо поглощает озоновый слой. Второй и в особенности третий намного опаснее: их используют для стерилизации воды, поскольку они достаточно надежно убивают бактерии и другие микроорганизмы. Такое излучение разрывает ДНК и РНК, что ведет к гибели облученной клетки или дезактивации вируса.

По оценкам астрономов, примерно 75 процентов существующих звезд — красные карлики спектрального класса M. Их (и не только их) характерная особенность — сильнейшие вспышки коротковолнового ультрафиолета. Его интенсивность для поверхности планет в зоне обитаемости может достигать 100 ватт на квадратный метр, что равно силе солнечного излучения на поверхности Земли в пасмурный день. Из-за этого многие ученые полагают планеты у красных карликов фактически необитаемыми как минимум в смысле сложных сухопутных организмов.

Исследователи из США решили прояснить этот вопрос, подвергнув коротковолновому УФ-облучения обычный лишайник из земных пустынь. Для этого они взяли ближайший к ним образец Clavascidium lacinulatum и три месяца подряд облучали его такому излучению с силой 55 ватт на квадратный метр. О результатах работы рассказали в статье для журнала Astrobiology.

Лишайники — симбиотические организмы, где за фотосинтез отвечают водоросли, а за их защиту от внешней среды — грибы. После трех месяцев весьма сильного воздействия погибли только 50 процентов водорослевых клеток лишайника. Для сравнения ученые подвергли такому же облучению те же водоросли вне лишайника (без защиты грибов), а затем повторили эксперимент с Deinococcus radiodurans — самым устойчивым к гамма-излучению организмом на Земле. И те, и другие были полностью стерилизованы всего за одну минуту.

Защиту обеспечивал поверхностный темный слой Clavascidium lacinulatum толщиной менее одного миллиметра. Он играл ту же роль, что загар у людей, блокируя УФ-излучение. Такой результат, бесспорно, неожиданный, поскольку в земных условиях никакого коротковолнового ультрафиолета ни этот лишайник, ни какой-либо другой не видят: через озоновый слой оно не проникает. Блокада излучения происходит потому, что лишайник так защищает водоросли внутри себя от средневолнового УФ-излучения. Оно хоть и не стерилизует мгновенно, но при длительном воздействии тоже наносит некоторый вред живым организмам. Излучение поглощается тем лучше, чем короче его длина волны: в результате то, что остановило средневолновой ультрафиолет, весьма неплохо защитило и от коротковолнового.

Авторы исследования задали вопрос: будет ли защита такой же эффективной в бескислородной атмосфере? Это важно, поскольку та же Земля более 80 процентов своей истории имела настолько низкое содержание кислорода в воздухе, что средний современный человек не смог бы в нем выжить. А более 50 процентов ее истории кислорода в атмосфере вообще практически не было. То есть в эволюции жизни бескислородные условия должны быть широко распространены.

После такого лабораторного эксперимента повреждения Clavascidium lacinulatum были еще меньше, чем в обычном воздухе. Видимо, это вызвано отсутствием образования активных форм кислорода под действием ультрафиолета. Из всего этого ученые сделали вывод о пригодности планет вокруг красных и желто-белых (спектральный класс F тоже генерирует мощные УФ-вспышки) звезд для многоклеточной жизни на суше.

Если обычный земной лишайник, никогда не сталкивавшийся со вспышками, смог не просто пережить ее трехмесячный аналог, но и потом возобновить рост, то местные организмы, скорее всего, будут адаптированы еще лучше. Возможно, это справедливо не только для лишайников, но и для истинных (а не колониальных) многоклеточных, которые эволюционируют в подобной среде. Благо защитный слой («загар» лишайников) образуется из соединений, которые встречаются в организмах не только грибов, но и животных.

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Александр Березин
700 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Биология
# астробиология
# лишайники
# ультрафиолетовое излучение
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Комментарии

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1 Комментарий
Павел Кутузов
Павел Кутузов
35 секунд назад
-
0
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"Лишайники с «загаром» указали на обитаемость планет вокруг самых массовых звезд Вселенной" Название статьи, относительно ее содержания, лютый кринж. По крайней мере для издания, в названии которого содержиться слово "научно"
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Татьяна Степанова
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Николай Цыгикало
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евгений сидоров
12 минут назад
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владимир шмелев
17 минут назад
Stellar, присоединяюсь!

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

владимир КАРПЕНСКИЙ
27 минут назад
Вся эта экологичность лохотрон и на....во, засрать в одном месте,а в другом расказывть ой как все у нас экологично.все както забывают про воздушные

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Денисов
30 минут назад
Kiridan, В индийской философии термин «пуруша» означает «божественный дух», макрокосм. В философии санкхьи пуруша — множественное неподвижное

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Андрей Денисов
30 минут назад
Vladimir, В индийской философии термин «пуруша» означает «божественный дух», макрокосм. В философии санкхьи пуруша — множественное неподвижное

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Андрей Денисов
36 минут назад
Kiridan, 1. **Факт:** Декогеренция (взаимодействие с прибором/средой) **локально разрушает суперпозицию** без сознания. Практически — наблюдатель не

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Pavel Ponomarenko
39 минут назад
Один гоночный автомобиль, учавствующий в драгрейсе или в кольцевых гонках, загрязняет природу как 100 обычных автомобилей. А давайте запретим

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Эвелина Киблицкая
40 минут назад
Сотни тысяч пациентов могут быть спасены!!!!! Уникальные возможности восстановления!!!!! Архи актуально для человечества!!!!! 🌿🌿🌿🌿🌿

Нейролингвисты узнали, какие приложения эффективнее восстановят речь

Александр Зазян
47 минут назад
Потому что эту статью заказали лоббисты электромобилей. Производство которых, утилизация и "заправка" приводит к выбросам в разы превышающим

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Денисов
52 минуты назад
Giorgi, были всегда. Ниоткуда не брались. Как Бог или первичный хаос в некоторых религиях. Что-то обязательно да ниоткуда и не бралось и было всегда или

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

emir aznakayev
56 минут назад
На джокера это не повлияло

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Наталия
1 час назад
Все говорят только о прямой пользе или наоборот вреде. Кто-нибудь знает сколько стоит переработка или утилизация батареи для электро автомобиля.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Денисов
1 час назад
Sam, В мистических учениях от вед до каббалы Бог-Абсолют так и описывается как некое поле всё включающее в себя и порождающее. Как пример: Бра́хман

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Дмитрий
1 час назад
Анатолий, почему угробить? Вы когда картошку едите или хлеб, вы сколько угробили этих продуктов? А если кусок шашлыка, то угробили корову или

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Денисов
1 час назад
Вадим, большой взрыв это наблюдаемое научным методом, а что было до и мультиверс в частности это уже философия метафизики. Научным методом это

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Андрей Денисов
1 час назад
Sam, существует единое квантовое поле сознания и оно сновидит все возможные миры с разными константами🤪. Гипотеза о Нараяне. Нарáяна (санскр.

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

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