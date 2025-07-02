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Anthropic уничтожила миллионы печатных книг ради обучения ИИ Claude

Стартап Anthropic, поддерживаемый Google, занимался приобретением печатных книг, их расшивкой, сканированием и скармливанием данных для обучения своей модели искусственного интеллекта Claude. Затем книги уничтожали. Такая участь постигла миллионы изданий.

Печатные книги / © Alexander Spatari / Google Images

Зачем понадобился такой сложный путь для обучения ИИ?

Как сообщило издание Ars Technica со ссылкой на постановление окружного судьи США Уильяма Олсапа, из которого и стало известно о столь необычной практике компании, Anthropic применила юридический лазейку, известную как доктрина первой продажи. Она позволяет покупателю делать с покупкой все что он хочет, без вмешательства владельца авторских прав. Это помогает существовать секонд-хенду — в противном случае издатель книги, например, мог бы потребовать уступку или запретить перепродажу своих книг.

Таким обозом, теперь компаниям в сфере ИИ не нужно получать разрешение владельцев авторских прав для обучения своих больших языковых моделей, если книги или иные вещи, которые используют для обучения ИИ, приобрели законно.

Сегодня технологические компании идут на что угодно, чтобы не платить авторам контента, но получить драгоценные данные для обучения моделей ИИ.