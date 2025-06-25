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Лекция
16+
Применение ИИ в разработке лекарств

Слушатели узнают, сможет ли искусственный интеллект заменить традиционные методы и эксперименты.

Библиотека Планетарий 1
3 июля, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Магистрант программы Химия и искусственный интеллект ПИШ ИТМО Ольга Коновалова расскажет, как современные алгоритмы и большие данные трансформируют фармацевтическую индустрию, открывая новые горизонты в создании эффективных и безопасных препаратов. Слушатели узнают, каким образом ИИ помогает находить перспективные молекулы и предсказывать их свойства, значительно сокращая время и ресурсы, необходимые для разработки лекарств. Также лектор затронет другие важные вопросы: сможет ли искусственный интеллект заменить традиционные методы и эксперименты? Какие вызовы связаны с качеством данных и этическими аспектами? Почему человеческий контроль остается незаменимым?

Расписание
3
Четверг
Июль 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# лекарства
# технологии
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ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

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