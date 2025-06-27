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55 минут назад
Андрей Папиш
249

Биологи запустили стрим из «мегалогова» гремучих змей, чтобы восстановить их репутацию

4.8

Снимки с фотоловушек давно стали культурным явлением. Особенно забавными выглядят медведи. Мы с удовольствием смотрим на зверей, попавших в объектив камер в национальных парках: тигр украл фотоловушку, муравьед проехал верхом на муравьеде и так далее. Но не все животные настолько обаятельные. Ученые из США решили развить эмпатию к гремучим змеям, которых многие боятся. Для этого специалисты запустили трансляцию из «мегалогова», где рептилии отдыхают и рожают потомство.

Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
# эмпатия
Скриншот прямой трансляции Colorado RattleCam 2024 года
Скриншот прямой трансляции Colorado RattleCam 2024 года. Справа чат, где зрители могут комментировать и задавать вопросы — чате видны несколько ответов на вопросы, отправленные зрителями / ©Frontiers in Amphibian and Reptile Science, Owen M. Bachhuber et al.

«Тайная жизнь» животных становится все менее тайной. Она попадает в поле зрения фотоловушек в заповедниках, из дикой природы ведутся онлайн-трансляции. Забавные кадры быстро превращаются в мемы, а стримы привлекают тысячи зрителей — для жителей городов это возможность ближе познакомиться с обитателями лесов.

В 2021 году группа зоологов из США запустила прямую трансляцию California RattleCam, следящую за небольшой колонией гремучих змей вида Crotalus oreganus. Ее вели ежегодно с июня по октябрь, с семи утра до девяти вечера по Тихоокеанскому времени.

Через три года ученые добавили еще один стрим Colorado RattleCam, теперь круглосуточный. Он показывал жизнь других гремучников Crotalus viridis, обитающих в центральной части Северной Америки в сезон их активности (самые теплые месяцы года). Анализ прямого вещания, а также технические настройки оборудования и трансляции биологи описали в статье для журнала Frontiers in Amphibian and Reptile Science.

Прямая трансляция RattleCam в Колорадо из логова гремучих змей / © YouTube, Project RattleCam.

А зачем? Ведь другие трансляции не становятся предметом подобных исследований. Но другие стримы показывают зрителям медведей, косуль, птиц. Американские специалисты решили обратить внимание любопытствующих на жизнь «неоднозначных» животных — змей.

Ученые задались целью восстановить репутацию гремучих змей в США, где в некоторых штатах, например в Техасе, на них объявляют облавы — массовые убийства.

Зоологи установили камеру рядом с «мегалоговом» змей: самки после зимовки сотнями собираются в одном месте, остаются там всю весну и в конце лета рожают. На камере были стеклоочиститель и подогрев объектива, что позволяло следить за ядовитыми рептилиями круглосуточно. Трансляция велась и ведется до сих пор на YouTube (на момент написания этой новости стрим показывал спящих на солнце змей).

Камера для прямой трансляции. На заднем плане — метеостанция, она сообщала об условиях, которые были видны онлайн как исследователям, так и зрителям / © Frontiers in Amphibian and Reptile Science, Owen M. Bachhuber et al.

Зрители, которые за все время посмотрели стрим больше 1,6 миллиона раз, могли управлять камерой, прося модератора в комментариях. Более того, люди могли выделять отдельных особей по рисунку на чешуе и давать им имена — таких набралось 23 особи. Интерактив и гражданская наука, как подчеркнули ученые, повысили вовлеченность зрителей. Помогли и журналисты, опубликовав более 80 статей об этом проекте.

Получилось ли реабилитировать пугающую натуру гремучих змей? Такое сложно измерить, но, как отметили авторы исследования, многие зрители сообщали, что чувствуют общность на трансляции. Часто люди с энтузиазмом комментировали происходящее, а в часы, когда рептилии отдыхали, вежливо их обсуждали. Всплесков интереса к трансляции было два: публикации в СМИ о старте стрима и рождение у змей детенышей.

Для тех, кто планирует запускать подобные проекты, ученые рассказали, к чему стоит приготовиться. Им понадобился безлимитный тариф на мобильный интернет, до точки стрима должна дотягиваться сотовая вышка, чтобы у камеры был свой IP-адрес. Из-за экстремальной жары и ветра аппаратура плохо отзывалась на команды, а связь временами пропадала.

Но главное, пришлось раскошелиться: оборудование для стримов стоит примерно 12 тысяч долларов.

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Авдей Палиш
212 статей
Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.
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Биология
# гремучая змея
# змеи
# камера
# сша
# трансляция
# фотоловушки
# эмпатия
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# глобальное озеленение
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