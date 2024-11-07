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8 минут назад
Юлия Трепалина
27

Срыв дедлайна повлиял на оценку работы и репутацию исполнителя

4.3

Дедлайн (от английского deadline) — распространенный в современном мире термин, означающий предельный срок выполнения какого-то задания. Ученые в серии экспериментов показали, насколько далекоидущими могут быть последствия запоздалой сдачи работы.

Психология
# дедлайн
# оценка
# работа
# репутация
# сроки
офисный работник
Кадр из фильма «Особо опасен» / © Universal Pictures

Обширное исследование из восьми основных и 10 дополнительных экспериментов провели специалисты в области маркетинга и психологии из Стэнфордской высшей школы бизнеса (США) и Университета Торонто (Канада). Их участниками суммарно стали почти семь тысяч человек, среди которых были менеджеры, руководители, сотрудники кадровых служб и другие люди, чья профессиональная деятельность предполагает оценку сотрудников.

Респондентов просили оценить одинаковые примеры работ разного рода, в том числе рекламных листовок, иллюстраций и рисунков, презентаций и коммерческих предложений, фотографий и новостных заметок. В комментариях указывалось, своевременно ли их сдали, раньше срока или с опозданием.

Как выяснилось, просрочка ухудшала восприятие представленных работ в той же мере, как если бы они имели объективные недостатки. Респонденты, считавшие, что исполнители не уложились в дедлайн, неизменно хуже судили о качестве работ, чем участники, которые думали, что сроки соблюли. При этом оценка была одинаково негативной — независимо от того, насколько человек опоздал со сдачей, на день или на неделю, а также предупреждал ли, что не успевает в срок.

Кроме того, пропущенный дедлайн в целом отрицательно влиял на впечатление об исполнителе, создавая ощущение недостаточной компетентности и добросовестности. Репутация страдала даже от однократной просрочки, снижая вероятность поручения ответственных заданий в будущем, а значит, и продвижения по службе, отметили исследователи.

Правда, негативный настрой оценивающих смягчался, если срыв сроков происходил по независящим от исполнителя причинам. Похожий эффект наблюдался, если саму работу или ее своевременное выполнение характеризовали как не особенно важные. При этом досрочная сдача работы не добавляла преимуществ и не улучшала мнения о ее качестве.

Ученые подтвердили выявленные тенденции и в неанглоязычной стране. В эксперименте в одной из китайских школ старшеклассников привлекли в качестве «судей» в постановочном конкурсе. Им поручили оценить художественные работы на бумажных листах с двумя вариантами даты сдачи конкурсантом — позже и раньше последнего срока.

Хотя участников четко проинструктировали не обращать внимания ни на какие другие детали, кроме самой работы, варианты, сданные после дедлайна, все равно получили более низкие оценки.

О результатах исследования авторы рассказали в научной статье, вышедшей в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.

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Психология
# дедлайн
# оценка
# работа
# репутация
# сроки
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