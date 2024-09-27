Ученые выяснили, как формируется репутация

Репутация — итог определенного количества действий, который может обновляться с течением времени. Модель «посмотреть дважды, простить единожды», которой она подчиняется, а также роль государственных институтов в формировании образа человека в глазах других описали ученые из США.

Мы принимаем решение о сотрудничестве с кем-то, обращая внимание на разные характеристики. Согласно недавним исследованиям, одной из них может быть сходство речи потенциального напарника с нашей собственной. Кроме того, на работе люди склонны выбирать себе в команду тех, кто зарабатывает больше, чем они, а не меньше.

Авторы научных работ, посвященных репутации, прежде рассматривали ее как величину бинарную, то есть имеющую два значения. Предполагалось, что образ человека в глазах других может быть либо хорошим, либо плохим, основывается на ограниченной информации и при этом влияет на вероятность сотрудничества лишь в обществах, где существуют сложные нормы и государственные институты, способные обеспечить соблюдение установленного порядка.

Специалисты из Принстонского университета, Пенсильванского университета и Университета Джона Хопкинса (все — в США) представили новую модель формирования репутации. Они обозначили ее как «посмотреть дважды, простить единожды» и описали в научной статье, которую опубликовал журнал Nature.

«Предыдущие модели, как правило, предполагали, что чью-то репутацию определяет одно действие, но по нашему мнению, есть еще один нюанс в том, как мы формируем мнение о человеке. Мы часто смотрим на множество действий, которые кто-то совершил, и оцениваем, какие они в основном: хорошие или плохие», — пояснили авторы исследования.

С помощью методов математического моделирования ученые продемонстрировали, что если человек анализирует большое количество действий другого человека и способен простить некоторые плохие поступки, то сотрудничество состоится или не прекратится. В формуле «посмотреть дважды, простить единожды» заключено правило, согласно которому хотя бы в одном из двух случаев поведение потенциального партнера должно казаться человеку грамотным, чтобы взаимодействие началось или продолжилось. В противном случае отношения либо прекращаются, либо не завязываются.

Исследователи отметили, что выявленный принцип работает в разных обществах вне зависимости от норм, которые в них приняты. Кроме того, для поддержания сотрудничества, решение о котором принимается исходя из репутации, не нужны государственные институты.

Чтобы принять решение о сотрудничестве с кем-то, достаточно оценить два его действия. Однако после совершения новых поступков репутация человека может обновляться / © Sebastián Michel-Mata et al., Nature

К удивлению авторов статьи, стратегия «посмотреть дважды, простить единожды» не заменяется другими моделями поведения, например постоянным сотрудничеством, стабильными отказами от взаимодействия, наблюдением за большим количеством действий или прощением большей доли «плохих» поступков. Даже когда в свободном доступе было много информации о потенциальном партнере, люди не использовали ее всю, хотя и одним наблюдением за человеком не ограничивались.

По мнению исследователей, обнаруженный механизм формирования репутации достаточно эффективен и настолько прост, что мог зародиться в человеческих обществах очень давно. Дальнейшие работы авторов статьи посвящены взаимодействию людей в разных контекстах, например на работе и в личной жизни.

«Эти темы связаны с целым рядом современных социальных проблем, когда плохое поведение частных лиц становится достоянием общественности», — подчеркнули ученые.

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