Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые выяснили, как формируется репутация
Репутация — итог определенного количества действий, который может обновляться с течением времени. Модель «посмотреть дважды, простить единожды», которой она подчиняется, а также роль государственных институтов в формировании образа человека в глазах других описали ученые из США.
Мы принимаем решение о сотрудничестве с кем-то, обращая внимание на разные характеристики. Согласно недавним исследованиям, одной из них может быть сходство речи потенциального напарника с нашей собственной. Кроме того, на работе люди склонны выбирать себе в команду тех, кто зарабатывает больше, чем они, а не меньше.
Авторы научных работ, посвященных репутации, прежде рассматривали ее как величину бинарную, то есть имеющую два значения. Предполагалось, что образ человека в глазах других может быть либо хорошим, либо плохим, основывается на ограниченной информации и при этом влияет на вероятность сотрудничества лишь в обществах, где существуют сложные нормы и государственные институты, способные обеспечить соблюдение установленного порядка.
Специалисты из Принстонского университета, Пенсильванского университета и Университета Джона Хопкинса (все — в США) представили новую модель формирования репутации. Они обозначили ее как «посмотреть дважды, простить единожды» и описали в научной статье, которую опубликовал журнал Nature.
«Предыдущие модели, как правило, предполагали, что чью-то репутацию определяет одно действие, но по нашему мнению, есть еще один нюанс в том, как мы формируем мнение о человеке. Мы часто смотрим на множество действий, которые кто-то совершил, и оцениваем, какие они в основном: хорошие или плохие», — пояснили авторы исследования.
С помощью методов математического моделирования ученые продемонстрировали, что если человек анализирует большое количество действий другого человека и способен простить некоторые плохие поступки, то сотрудничество состоится или не прекратится. В формуле «посмотреть дважды, простить единожды» заключено правило, согласно которому хотя бы в одном из двух случаев поведение потенциального партнера должно казаться человеку грамотным, чтобы взаимодействие началось или продолжилось. В противном случае отношения либо прекращаются, либо не завязываются.
Исследователи отметили, что выявленный принцип работает в разных обществах вне зависимости от норм, которые в них приняты. Кроме того, для поддержания сотрудничества, решение о котором принимается исходя из репутации, не нужны государственные институты.
К удивлению авторов статьи, стратегия «посмотреть дважды, простить единожды» не заменяется другими моделями поведения, например постоянным сотрудничеством, стабильными отказами от взаимодействия, наблюдением за большим количеством действий или прощением большей доли «плохих» поступков. Даже когда в свободном доступе было много информации о потенциальном партнере, люди не использовали ее всю, хотя и одним наблюдением за человеком не ограничивались.
По мнению исследователей, обнаруженный механизм формирования репутации достаточно эффективен и настолько прост, что мог зародиться в человеческих обществах очень давно. Дальнейшие работы авторов статьи посвящены взаимодействию людей в разных контекстах, например на работе и в личной жизни.
«Эти темы связаны с целым рядом современных социальных проблем, когда плохое поведение частных лиц становится достоянием общественности», — подчеркнули ученые.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Ученым удалось извлечь и проанализировать ДНК из древних образцов сыра, найденных рядом с таримскими мумиями — мумифицированными телами, которые в начале XX века обнаружили во время археологических раскопок в бассейне реки Тарим в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Открытия указали на существование двух путей распространения кефира и сыра из него, тогда как прежде единственной родиной этих продуктов считали Северный Кавказ.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мечты о Красной планете: почему будет тяжело терраформировать Марс
Введение в парфюмерию
Животные-рекордсмены
Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии