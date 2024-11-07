  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
18 минут назад
ИФХЭ РАН
14

В ИФХЭ РАН предложили добавку для эффективной иммобилизации технеция в цементной матрице

4.3

В группе радиоэкологии и биогеотехнологии лаборатории химии технеция и лаборатории анализа радиоактивных материалов ИФХЭ РАН разработан способ иммобилизации технеция в цементной матрице за счет добавления диэтилдитиокарбамата натрия. В результате происходит поэтапное восстановление технеция до малорастворимого диоксида. В этой форме технеций может длительное время оставаться стабильным в цементном компаунде.

ИФХЭ РАН
# иммобилизация
# отходы
# радиоактивные отходы
# технеций
Молекулярная структура комплексного [Tc(C5H10NS2)4]TcO4 / © ИФХЭ РАН

Включение в цементную матрицу – относительно простой и недорогой способ иммобилизации низкоактивных отходов. Однако цемент легко поддается химическому и биологическому выветриванию, поэтому его не рекомендовано использовать для иммобилизации долго живущих радиоактивных элементов. Еще одну сложность для цементирования представляют хорошо растворимые элементы, не включающиеся в цементную матрицу и способные выходить из нее при контакте с водой.

Долгоживущий технеций-99 (с периодом полураспада более 104 лет), который в отходах присутствует, как правило, в окисленной форме пертехнетата, относится к таким высоко растворимым элементам. Поэтому при цементировании отходов, содержащих технеций, необходимо использовать добавки — вещества, которые способствуют связыванию технеция в матрице. Проблема существующих минеральных добавок (железосодержащие шлаки, зола и так далее) в том, что они, во-первых, увеличивают объем подлежащего консервации вещества.

Во-вторых, из-за наличия в них элементов, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов, эти добавки могут способствовать протеканию микробных процессов. В других работах ученые группы радиоэкологии и биогеотехнологии ИФХЭ РАН показали, что интенсификация микробных процессов при захоронении радиоактивных отходов заметно ускоряет как коррозию сталей, так и разрушение цементов и других компонентов инженерных барьеров, что может негативно сказываться на безопасности хранилищ.

Ученые ИФХЭ РАН предложили добавлять к раствору диэтилдитиокарбамат натрия, который приводит к восстановлению технеция из пертехнетата до пятивалентной формы. После этого при формировании цементных минеральных фаз происходит дальнейшее восстановление технеция до наиболее устойчивой четырехвалентной формы в виде малорастворимого диоксида.

В работе впервые была синтезирована и описана структура комплекса диэтилдитиокарбамата с технецием [Tc(C5H10NS2)4]TcO4. В этом соединении один атом Tc(V) через восемь атомов серы координирует четыре диэтилдитиокарбаматных фрагмента C5H10NS2, образуя прочный комплексный катион. Подобные соединения могут быть использованы для извлечения технеция из растворов при жидкостной экстракции, а также для создания новых селективных сорбентов.

«Добавление сравнительно небольшого – один массовый процент – количества диэтилдитиокарбамата натрия не привело ни к увеличению объема, ни к снижению механических характеристик, – сказал один из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН, кандидат химических наук Алексей Сафонов. – Однако этого количества достаточно, чтобы надежно удержать технеций в цементной матрице. Выход технеция из матрицы уменьшился на 90 процентов».

Спектроскопические исследования показали, что конечная матрица содержит аморфные включения диоксида технеция. Следует также отметить, что в присутствии сильных окислителей предложенная добавка расщепляется с образованием диэтиламмония, который потенциально может замедлять коррозию стальных емкостей, закрывающих цементную матрицу. Кроме того, установлено, что добавление диэтилдитиокарбамата приводит к снижению интенсивности микробных процессов в цементе, что крайне важно при хранении цемента в подземных и приповерхностных хранилищах радиоактивных отходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ИФХЭ РАН
29 статей
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук — один из ведущих химических институтов Российской академии наук. Насчитывает более 800 сотрудников, среди которых 7 академиков, 9 членов-корреспондентов РАН, более чем 100 профессоров и 260 кандидатов наук. Проводимые в ИФХЭ РАН фундаментальные и прикладные исследования характеризуются многопрофильностью и включают следующие научные направления: поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, адсорбция, физико-химическая механика; супрамолекулярные и наноразмерные системы для использования в современных высоких технологиях; химическое сопротивление материалов, защита металлов и других материалов от коррозии и окисления; химия и технология радиоактивных элементов, радиоэкология и радиационная химия; электрохимия. Успехи сегодняшних исследований опираются на уникальную экспериментальную базу Центра Коллективного Пользования, позволяющую решать практически любую задачу физико-химического исследования вещества или свойств его поверхности разнообразными современными методами. В их числе: электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, рентгеноструктурный анализ, рентгеновское малоугловое рассеяние, атомно-адсорбционный анализ, эллипсометрия, аннигиляция позитронов, хромато-масс-спектрометрия, инфракрасная, рамановская, фотоэлектронная, электронная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс.
Показать больше
ИФХЭ РАН
# иммобилизация
# отходы
# радиоактивные отходы
# технеций
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Дышите — не дышите
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Петербург из космоса
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Что такое древнеегипетский и как его расшифровали?
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Искусство редактирования: как мы меняем генетическую информацию
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Такин — необычный родственник овцебыка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Последние находки следов доколумбовых цивилизаций в Латинской Америке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Слова-мутанты: что происходит, если языковые изменения идут не по правилам?
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Ноя
500
Загадка происхождения черепах
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Дилогия о людях земли и моря
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:06
Елизавета Александрова

Планетологи выяснили, почему на холодном Марсе были реки и озера

В один и тот же момент древней истории Красной планеты произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов. Теперь появилась версия, которая разрешает этот конфликт.

Астрономия
# космос
# марс
# марсианская вода
# планетология
Позавчера, 20:01
Юлия Трепалина

Эксперимент с червями поставил под вопрос экологичность материалов из биоволокна

Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.

Биология
# биоразлагаемые материалы
# волокна
# пластик
# пластиковые отходы
# почва
# черви
# экология
4 часа назад
Полина Меньшова

Ученые определили, сколько минут недосыпа и дополнительного сна влияют на самочувствие

От количества и качества отдыха во многом зависят самочувствие, настроение и поведение человека в течение дня. Исследователи из США определили, сколько минут недосыпа и дополнительного сна способны заметно повлиять на организм.

Медицина
# график сна
# недосып
# самочувствие
# сон
2 ноября
Юлия Трепалина

Метал признали самым интеллектуальным музыкальным жанром

Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.

Психология
# жанры
# лексика
# лингвистика
# музыка
# песни
# разнообразие
# слова
Позавчера, 20:01
Юлия Трепалина

Эксперимент с червями поставил под вопрос экологичность материалов из биоволокна

Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.

Биология
# биоразлагаемые материалы
# волокна
# пластик
# пластиковые отходы
# почва
# черви
# экология
4 ноября
Елизавета Александрова

Астрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырах

Речь идет о концепции, которую считали очень убедительной: она и теории Эйнштейна не противоречит, и при этом описывает вращающуюся черную дыру, а как раз такие мы в космосе и обнаруживаем. Теперь выясняется, что с ней — большая проблема.

Астрономия
# горизонт событий
# космос
# М87
# Черные дыры
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
30 октября
Елизавета Александрова

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 60

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно