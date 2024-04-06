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Психологи оценили, как «родство душ» влияет на крепость брака
Успех романтических отношений сильнее зависит от личных качеств и преднамеренных действий партнеров. Таковы результаты исследования, которое провели специалисты из США Канады.
В современной культуре по-прежнему большое значение имеет представление о том, что у каждого человека на Земле есть «вторая половинка», «родственная душа». Считается, что успешные романтические отношения можно построить только с партнером, который подходит под это определение. Однако согласно научным данным, более крепкими получаются союзы, основанные не на «родстве душ», а на взаимном внимании партнеров и их готовности совершать различные действия друг для друга.
Ученые из Университета Бригама Янга, Университета Юты (оба — в США) и Альбертского университета (Канада) провели исследование, в котором участвовали 615 супружеских пар (1230 человек) из Соединенных Штатов и Канады. Респонденты отвечали на вопросы о своих отношениях и обещали не обсуждать их с партнером.
На основании полученных данных исследователи оценивали такие компоненты романтических отношений как сила эмоциональной связи между партнерами, ответственные поступки (включая проявление доброты, организаци. качественного совместного досуга, поддержание отношений), удовлетворенность жизнью. Изучались также личные качества респондентов, в том числе целеустремленность, ориентированность на других и сострадание. Результаты исследования ученые изложили в отчете, который опубликовали на сайте Университета Бригама Янга.
Наиболее сильной оказалась связь между супругами, которые не построили отношения по принципу «родственных душ», а предпринимали активные действия, чтобы стать ближе. Тем, чей брак можно назвать крепким, почти в три раза чаще, чем остальным, были свойственны внимание к партнеру и сострадание. Еще выше в таких семьях по сравнению с «некрепкими» был показатель активных действий: организации совместного досуга (71% против 19%), проявления доброты друг к другу (72% против 18%) и прощения обид в браке (70% против 21%).
Те, чей брак исследователи оценили как крепкий, почти в три раза сильнее оказались привержены своим отношениям по сравнению с менее крепкими парами, и почти в два раза сильнее удовлетворены жизнью.
«По сути, вера в родственные души — представление о последовательности развития здоровых отношений, которая обратна правильной. Люди, разделяющие это убеждение, предполагают, что кто-то существует как их “единственный и неповторимый” еще до знакомства. Однако результаты нашего исследования показывают, что единство в браке прежде всего создается, а не обретается», — объяснили авторы отчета.
Исследователи предложили людям, которые ищут «вторую половинку», найти кого-то, кто нравится и с кем комфортно общаться, и попробовать развить отношения. По словам авторов публикации, оба партнера, как только вступают в отношения, должны приложить усилия, чтобы построить отношение «родственных душ» со своим избранником.
Тем, кто хочет отказаться от убеждений о «родственных душах» и от соответствующего мышления, ученые предложили какими-то из пяти способов. Согласно их отчету, стоит отойти от потребительского поведения в отношениях, не завышать ожидания от общения с партнером, развивать зрелое восприятие любви, соблюдать здоровый образ жизни и сохранять оптимизм в случае расставания.
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