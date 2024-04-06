  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Андрей Папиш
543

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

4.5

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
Масштабное исследование показало, что самые быстрые ультрамарафонцы родом из Восточной Африки
Масштабное исследование показало, что самые быстрые ультрамарафонцы родом из Восточной Африки / © Wikimedia Commons

Ультрамарафоны — популярные забеги на дистанции свыше 42 километров 195 метров. Бегуны ультрамарафонов порой преодолевают перуанские джунгли (The Jungle Ultra), пески пустыни Сахара (Marathon des Sables) или пересекают полярный круг (6693 Ultra). Но это экстремальные забеги, где спортсмены бегут по нескольку суток, а то и недель. Самая же популярная дистанция среди ультрамарафонцев — 50 километров. Этот забег неоднократно становился предметом научных изысканий: возраст, в котором спортсмены достигают наилучших результатов (мужчины в 39, женщины в 40); влияние таких забегов на работу сердца и даже модель удара ногой о землю при беге.

Не изученным до недавнего времени оставался вопрос, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы на дистанции 50 километров. Ранее, к примеру, утверждалось, что самыми быстрыми бегунами на 100 километров были спортсмены из Японии. А через пять лет другое исследование сообщило, что на той же дистанции самыми быстрыми были бегуны из России и Венгрии.

Международная группа исследователей из Европы решила узнать, уроженцы какой страны самые быстрые в забеге на 50 километров. Для этого специалисты проанализировали почти 1,4 миллиона записей с результатами ультрамарафонов. В них, в частности, указывались пол, возраст, средняя скорость, страна происхождения спортсменов и место соревнований. Рассматривались забеги с 1894 по 2022 год. Помимо главного вопроса исследователи решили узнать возраст самых быстрых ультрамарафонцев. Результаты авторы опубликовали в журнале Scientific Reports.

Графики интерпретируемости модели для характеристики: страна спортсмена. (a) Прогнозы скорости гонки (км/ч); (b) Средняя скорость гонки (км/ч); (c) Число рекордов / © Katja Weiss et al.

Почти из 1,4 миллиона бегунов в соревнованиях участвовали чуть больше миллиона мужчин и 372 тысячи женщин. Рейтинг участников ультрамарафонов из 122 стран возглавили в основном спортсмены из восточноафриканских стран: Эфиопии (средняя скорость 14,09 км/ч), Лесото (13,05 км/ч), Малави (12,35 км/ч) и Кении (12,34 км/ч). Из них только Лесото лежит в Южной Африке, остальные в Восточной. Также, как отмечают авторы, самые скоростные забеги проводились в Люксембурге, Белоруссии, Литве, Катаре и Иордании.

По словам исследователей, страна проведения соревнований была наиболее важным (66%) предиктором высоких результатов забега. В числе других прогностических факторов авторы выделяют пол спортсмена, возраст и страну происхождения. Мужчины, как следует из результатов, бежали дистанцию 50 километров быстрее, чем женщины: в среднем 8,17 километра в час против 7,38 километра в час. А самой скоростной (именно в среднем) оказалась возрастная группа 20-24 года — ее средняя скорость 8,34 километра в час.

Авторы предложили несколько вероятных причин, объясняющих успех африканских бегунов. Помимо таких факторов, как образ жизни и особенности диеты, одно исследование сообщало, что ноги кенийских марафонцев на пять процентов длиннее, чем ноги скандинавов, а масса икроножных мышц на 12 процентов меньше. Еще у бегунов из Кении находили высокую концентрацию фермента, который играет важную роль в извлечении энергии их жиров. Для спортсменов из Эфиопии и Лесото таких данных не получали.

Также, как отмечают авторы, неожиданным открытием стала лидирующая возрастная группа — двадцатилетние бегуны. При этом, как принято считать, высокие результаты в беге на серьезные дистанции достигаются в возрасте 35 лет и старше. Одновременно в группе 20-24 года было гораздо меньше участников, чем в более взрослом звене.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Мастер-класс
06 Апр
Бесплатно
Город в стиле киберпанк
ВЭБ
Москва
Беседа
06 Апр
600
Беседа о будущем
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Мастер-класс
06 Апр
Бесплатно
На чем передвигается человек будущего?
ВЭБ
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Бессонница — болезнь больших городов, или Как наладить здоровый сон
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Апр
400
Землетрясения и вулканы: смертоносная красота
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Что дозволено поэту, не дозволено прозаику
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Открытия, которые вывели медицину на новый уровень
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Апр
1000
Космическая деятельность. Планы и возможности
Medio Modo
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Космическое растениеводство: от трех горошин до марсианских садов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 апреля
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
Позавчера, 07:28
Полина

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.

Биология
# гениталии
# конечности
# половая система
# эволюция
Вчера, 15:08
Дарья Губина

Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

Опубликованы результаты анализа данных, собранных за первый год наблюдений в рамках обзора DESI. Эту точную карту галактик создают для изучения эволюции Вселенной — в частности, ее расширения под влиянием гипотетической темной энергии. И, судя по крайне предварительным результатам, темная энергия слабеет.

Астрономия
# DESI
# Барионные акустические колебания
# вселенная
# модель Лямбда-CDM
# расширение Вселенной
Позавчера, 07:28
Полина

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.

Биология
# гениталии
# конечности
# половая система
# эволюция
3 апреля
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
Позавчера, 06:53
Василий Парфенов

Эксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результаты

У современной науки есть огромная проблема — нужно либо найти хоть какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику. Вторая опция, конечно, совсем со счетов не сбрасывается, но первый вариант всяко доступнее. Поэтому поиски продолжаются, и наиболее свежие результаты в этой области опубликовали американские астрофизики. Что любопытно, созданный ими детектор если не самый простой и дешевый из придуманных, то уж точно один из.

Физика
# аксионы
# астрофизика
# космология
# США
# темная материя
# темные фотоны
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Психологи оценили, как «родство душ» влияет на крепость брака

    48 минут назад

  2. Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

    1 час назад

  3. Работа в необычных положениях оказалась эффективнее сидячей

    Вчера, 17:36

  4. Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

    Вчера, 15:08
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Max Kik
3 минуты назад
Антон, добрый день! Разработчик на связи. Во-первых очень радует, что Вас заинтересовала тема развития воли. Во-вторых, обратите внимание, что в

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

Иван Колупаев
43 минуты назад
Pesos, и какие же? Речь разумеется не о ваших личных предпочтениях в системах связи а о глобальной группировке спутников.

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Александр Березин
2 часа назад
Виктор, да нет, это не юмор. Каспий при потеплении поднимется на метры. Местность вокруг него в основном довольно низкая и равнинная. Если вокруг

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Pesos Urugay
8 часов назад
Иван, зачем мне старлинк, этот геморрой. В теории есть более перспективные системы связи, как и системы вывода груза на орбиту

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Виктор Ларионов
9 часов назад
«С подъемом уровней осадков справиться намного сложнее: Махачкалу, Дербент и Астрахань придется отгораживать плотинами (и как бы не весь берег

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

LHE
12 часов назад
Вопрос, почему в приложении "развитие воли для школ" политика конфиденциальности и положение по обработке персональных данных на английском

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

LHE
12 часов назад
Антон, почему впечатление? Елена пишет: .." я уже проходиЛ курс.." и далее по тексту многое указывает, что Елена это Елен. Не, это не реклама..

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

Александр Березин
13 часов назад
Wolik, получится-то, безусловно получится и там, и там. Вопрос в том, что получиться могло бы и получше. А не просто в виде замещения западных образцов

«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?

Wolik Mich
13 часов назад
Ну... с авиацией получилось, и с жд тоже получиться /с.

«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?

Дима Мельн
14 часов назад
Р0Ман,Ь _ТYть дело ковА₽ней - дело не в плоДтности структурЫ', ,для чЬего занять над0 сутЬ в аналогИяХ(туДть явно "слеТд веЛичия'о плазме вокруг солнца

«Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» «Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» 

Виктор Ларионов
14 часов назад
Николай, это не спор, а творческий дискус=) БПЛА же активно используют с катапультным стартом, так Что мешает экстраполировать сию технологию на

Radian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian OneRadian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian One

Виктор Ларионов
14 часов назад
«Вселенная охлаждалась и расширялась, и застывшие «пузыри» БАО расширялись вместе с ней — уже не в форме перепадов плотности плазмы, а в форме

Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергииСамая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

Александр Березин
14 часов назад
Георгий, нет, копью не нужен наконечник чтобы быть копьем https://en.wikipedia.org/wiki/Spea

Археологи выяснили, как делали самые древние копьяАрхеологи выяснили, как делали самые древние копья

Александр Березин
14 часов назад
Михаил, не могли бы. Так же, как Россия не может сейчас запустить "Энергию" или Н-1, и вместо этого вынуждена разрабатывать новый лунный сверхтяж. А

Низкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времениНизкая гравитация Луны заставила NASA предложить для нее отдельную систему отсчета времени

Гена Пастухов
15 часов назад
Сидеть, оно, вообще малополезно...

Работа в необычных положениях оказалась эффективнее сидячейРабота в необычных положениях оказалась эффективнее сидячей

Ян Ян
15 часов назад
Ну всё ! Скоро привезут грунт , найдут вирус и всё земляне станут Ходячими Мертвецами . !

Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи 

Иван Колупаев
15 часов назад
Pesos, вот когда у вас на руках будет аналог Старлинка тогда ваше бурчание станет похоже на аргумент, а не на пускание пузырей в луже. Правда к тому

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Pesos Urugay
15 часов назад
Мнение. Дорого, затратно, эффективность стремится к среднему по больнице. Как известно всем, все расходы являются тайной. На этом можно и закончить

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Pesos Urugay
15 часов назад
Могут погибнуть. А могут и не погибнуть. Великолепная статья, может ещё и эволюцию подвергнем остракизму?

Каждая третья человекообразная обезьяна может исчезнуть с лица земли из-за добычи металлов для электромобилейКаждая третья человекообразная обезьяна может исчезнуть с лица земли из-за добычи металлов для электромобилей

Angel Vsvhnego
15 часов назад
Есть месседж в книге о БОГе что в астрономические являния БОГ обновляет свой завет с людьми если они его любят то и ОН ИХ ЛЮБИТи дарит знания о рае,

Жители Земли станут свидетелями солнечного затменияЖители Земли станут свидетелями солнечного затмения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить