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Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Ультрамарафоны — популярные забеги на дистанции свыше 42 километров 195 метров. Бегуны ультрамарафонов порой преодолевают перуанские джунгли (The Jungle Ultra), пески пустыни Сахара (Marathon des Sables) или пересекают полярный круг (6693 Ultra). Но это экстремальные забеги, где спортсмены бегут по нескольку суток, а то и недель. Самая же популярная дистанция среди ультрамарафонцев — 50 километров. Этот забег неоднократно становился предметом научных изысканий: возраст, в котором спортсмены достигают наилучших результатов (мужчины в 39, женщины в 40); влияние таких забегов на работу сердца и даже модель удара ногой о землю при беге.
Не изученным до недавнего времени оставался вопрос, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы на дистанции 50 километров. Ранее, к примеру, утверждалось, что самыми быстрыми бегунами на 100 километров были спортсмены из Японии. А через пять лет другое исследование сообщило, что на той же дистанции самыми быстрыми были бегуны из России и Венгрии.
Международная группа исследователей из Европы решила узнать, уроженцы какой страны самые быстрые в забеге на 50 километров. Для этого специалисты проанализировали почти 1,4 миллиона записей с результатами ультрамарафонов. В них, в частности, указывались пол, возраст, средняя скорость, страна происхождения спортсменов и место соревнований. Рассматривались забеги с 1894 по 2022 год. Помимо главного вопроса исследователи решили узнать возраст самых быстрых ультрамарафонцев. Результаты авторы опубликовали в журнале Scientific Reports.
Почти из 1,4 миллиона бегунов в соревнованиях участвовали чуть больше миллиона мужчин и 372 тысячи женщин. Рейтинг участников ультрамарафонов из 122 стран возглавили в основном спортсмены из восточноафриканских стран: Эфиопии (средняя скорость 14,09 км/ч), Лесото (13,05 км/ч), Малави (12,35 км/ч) и Кении (12,34 км/ч). Из них только Лесото лежит в Южной Африке, остальные в Восточной. Также, как отмечают авторы, самые скоростные забеги проводились в Люксембурге, Белоруссии, Литве, Катаре и Иордании.
По словам исследователей, страна проведения соревнований была наиболее важным (66%) предиктором высоких результатов забега. В числе других прогностических факторов авторы выделяют пол спортсмена, возраст и страну происхождения. Мужчины, как следует из результатов, бежали дистанцию 50 километров быстрее, чем женщины: в среднем 8,17 километра в час против 7,38 километра в час. А самой скоростной (именно в среднем) оказалась возрастная группа 20-24 года — ее средняя скорость 8,34 километра в час.
Авторы предложили несколько вероятных причин, объясняющих успех африканских бегунов. Помимо таких факторов, как образ жизни и особенности диеты, одно исследование сообщало, что ноги кенийских марафонцев на пять процентов длиннее, чем ноги скандинавов, а масса икроножных мышц на 12 процентов меньше. Еще у бегунов из Кении находили высокую концентрацию фермента, который играет важную роль в извлечении энергии их жиров. Для спортсменов из Эфиопии и Лесото таких данных не получали.
Также, как отмечают авторы, неожиданным открытием стала лидирующая возрастная группа — двадцатилетние бегуны. При этом, как принято считать, высокие результаты в беге на серьезные дистанции достигаются в возрасте 35 лет и старше. Одновременно в группе 20-24 года было гораздо меньше участников, чем в более взрослом звене.
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