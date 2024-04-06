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Чрезмерное потребление арбуза вызвало тяжелую гиперкалиемию
Некоторые популярные продукты, например бананы, помидоры и картофель, могут вызывать гиперкалиемию в случае переедания, что в целом известный факт. Однако аналогичный вред арбуза зачастую упускают из виду — и это может быть смертельно опасно. К такому выводу пришли американские медики, рассказавшие о трех пациентах с тяжелой гиперкалиемией.
Медики из больницы Сент-Винсент в городе Вустер (штат Массачусетс, США) описали три случая тяжелой гиперкалиемии — повышения концентрации калия в крови, вызванного перееданием арбузов. Это потенциально опасный для жизни электролитный дисбаланс, связанный со сниженной экскрецией калия почками либо его аномальным выходом из клеток, требует экстренной врачебной помощи.
Среди прочего пациенты могут жаловаться на слабость, паралич мышц, одышку, нарушения работы сердца, тошноту. В результате есть риск развития аритмических патологий, в том числе синусовой брадикардии, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и асистолии, проявляющейся обмороками, гемодинамической нестабильностью или внезапной смертью сердца. Отчет опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.
Арбуз — любимая многими ягода, бахчевая культура семейства тыквенных. Летом ее активно едят и в России: к примеру, по состоянию на 2023 год среднестатистический россиянин ежегодно съедал примерно по 6,5 килограмма арбузов. Они содержат много полезных элементов: витамин А, витамины группы В, витамин С, фолиевую кислоту и антиоксиданты.
Однако в то же время арбуз выступает непризнанным источником калия в пище: в двух дольках этой ягоды (1/8 плода) — приблизительно 16,4 миллимоля калия, или 640 миллиграммов. Его избыток — гиперкалиемия — может усугубить состояние людей с хронической болезнью почек.
По разным оценкам, уровень смертности от нелеченой тяжелой гиперкалиемиии, которая определяется как уровень калия в крови более 6,0 миллимоля на литр, превышает 30%. В группе риска — пациенты с хронической болезнью почек третьей и четвертой стадий, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, а также те, кто принимает некоторые препараты: в частности, ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и антагонисты минералокортикоидных рецепторов (мочегонное). Если своевременно распознать причину гиперкалиемии, можно начать лечение и избежать рецидивов.
Американцы, о которых рассказали авторы нового исследования, попали к врачам после чрезмерного потребления арбуза и развившейся на фоне этого тяжелой гиперкалиемии. Двоих госпитализировали в отделение интенсивной терапии, еще один человек наблюдался амбулаторно в диализной клинике в Вустере.
Первый пациент — 56-летний мужчина с сахарным диабетом второго типа и хронической болезнью почек четвертой стадии — упал в обморок дома. У него выявили синусовую брадикардию (замедление частоты сердечных сокращений); пульс — 20 ударов в минуту, артериальное давление — 62/32 миллиметра ртутного столба. Уровень калия в крови составил семь миллимолей на литр, креатинин, важный показатель работы почек, — 262,5 микромоля на литр.
Мужчина признался, что на протяжении последних двух месяцев по ночам объедался арбузом. Больному назначили лизиноприл, глюконат кальция, инсулин, альбутерол и полистиролсульфонат натрия.
Второй случай: 72-летний мужчина с ишемической кардиомиопатией в анамнезе и имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (небольшое электронное устройство, подключенное к сердцу) поступил в медучреждение после шока AICD, то есть клеточной гибели, индуцированной активацией. При осмотре артериальное давление составило 176/90 миллиметров ртутного столба, частота сердечных сокращений — 66 ударов в минуту. На обследовании врачи не выявили существенных отклонений, но лабораторные исследования показали повышенный уровень калия (6,6 миллимоля на литр) и креатинина (142,3 микромоля на литр).
Пациенту назначили антигипертензивное средство под названием валсартан, вводили инсулин и декстрозу (D-глюкоза), фуросемид, делали ингаляции альбутерола. В итоге уровень калия нормализовался. Мужчина подтвердил, что выпивал по два стакана арбузного сока в день в течение примерно месяца.
Наконец, третий случай — 36-летняя женщина с терминальной стадией почечной недостаточности на гемодиализе. Каждый месяц пациентка сдавала анализы, по итогу одного из которых у нее диагностировали бессимптомную гиперкалиемию. Уровни калия достигали 7,4 миллимоля на литр. Оказалось, что причина — ежедневное употребление большого количества арбуза в течение трех недель.
«Минимальное ежедневное потребление калия для [здоровых] взрослых оценивают примерно в 1600 миллиграммов (40 миллимолей), а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения суточная доза составляет 3510 миллиграммов (90 миллимолей). Важно помнить, что арбуз — хотя обычно его не рассматривают как продукт с высоким содержанием калия — содержит примерно 320 миллиграммов, или восемь миллимолей, калия в дольке. Для пациентов с нарушением функции почек такая нагрузка может быть опасна для жизни», — подытожили медики.
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