  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 минут назад
Мария Азарова
14

Чрезмерное потребление арбуза вызвало тяжелую гиперкалиемию

4.2

Некоторые популярные продукты, например бананы, помидоры и картофель, могут вызывать гиперкалиемию в случае переедания, что в целом известный факт. Однако аналогичный вред арбуза зачастую упускают из виду — и это может быть смертельно опасно. К такому выводу пришли американские медики, рассказавшие о трех пациентах с тяжелой гиперкалиемией.

Медицина
# арбуз
# аритмия
# гиперкалиемия
# Почки
# сердечно-сосудистое заболевание
# сердце
Арбуз
Арбуз — любимая многими ягода — может вызвать опасные для жизни состояния / © Roberto Huczek via Unsplash

Медики из больницы Сент-Винсент в городе Вустер (штат Массачусетс, США) описали три случая тяжелой гиперкалиемии — повышения концентрации калия в крови, вызванного перееданием арбузов. Это потенциально опасный для жизни электролитный дисбаланс, связанный со сниженной экскрецией калия почками либо его аномальным выходом из клеток, требует экстренной врачебной помощи.

Среди прочего пациенты могут жаловаться на слабость, паралич мышц, одышку, нарушения работы сердца, тошноту. В результате есть риск развития аритмических патологий, в том числе синусовой брадикардии, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и асистолии, проявляющейся обмороками, гемодинамической нестабильностью или внезапной смертью сердца. Отчет опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.

Арбуз — любимая многими ягода, бахчевая культура семейства тыквенных. Летом ее активно едят и в России: к примеру, по состоянию на 2023 год среднестатистический россиянин ежегодно съедал примерно по 6,5 килограмма арбузов. Они содержат много полезных элементов: витамин А, витамины группы В, витамин С, фолиевую кислоту и антиоксиданты.

Однако в то же время арбуз выступает непризнанным источником калия в пище: в двух дольках этой ягоды (1/8 плода) — приблизительно 16,4 миллимоля калия, или 640 миллиграммов. Его избыток — гиперкалиемия — может усугубить состояние людей с хронической болезнью почек.

По разным оценкам, уровень смертности от нелеченой тяжелой гиперкалиемиии, которая определяется как уровень калия в крови более 6,0 миллимоля на литр, превышает 30%. В группе риска — пациенты с хронической болезнью почек третьей и четвертой стадий, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, а также те, кто принимает некоторые препараты: в частности, ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и антагонисты минералокортикоидных рецепторов (мочегонное). Если своевременно распознать причину гиперкалиемии, можно начать лечение и избежать рецидивов.

Американцы, о которых рассказали авторы нового исследования, попали к врачам после чрезмерного потребления арбуза и развившейся на фоне этого тяжелой гиперкалиемии. Двоих госпитализировали в отделение интенсивной терапии, еще один человек наблюдался амбулаторно в диализной клинике в Вустере.

Первый пациент — 56-летний мужчина с сахарным диабетом второго типа и хронической болезнью почек четвертой стадии — упал в обморок дома. У него выявили синусовую брадикардию (замедление частоты сердечных сокращений); пульс — 20 ударов в минуту, артериальное давление — 62/32 миллиметра ртутного столба. Уровень калия в крови составил семь миллимолей на литр, креатинин, важный показатель работы почек, — 262,5 микромоля на литр.

Мужчина признался, что на протяжении последних двух месяцев по ночам объедался арбузом. Больному назначили лизиноприл, глюконат кальция, инсулин, альбутерол и полистиролсульфонат натрия.

Второй случай: 72-летний мужчина с ишемической кардиомиопатией в анамнезе и имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (небольшое электронное устройство, подключенное к сердцу) поступил в медучреждение после шока AICD, то есть клеточной гибели, индуцированной активацией. При осмотре артериальное давление составило 176/90 миллиметров ртутного столба, частота сердечных сокращений — 66 ударов в минуту. На обследовании врачи не выявили существенных отклонений, но лабораторные исследования показали повышенный уровень калия (6,6 миллимоля на литр) и креатинина (142,3 микромоля на литр).

Пациенту назначили антигипертензивное средство под названием валсартан, вводили инсулин и декстрозу (D-глюкоза), фуросемид, делали ингаляции альбутерола. В итоге уровень калия нормализовался. Мужчина подтвердил, что выпивал по два стакана арбузного сока в день в течение примерно месяца.

Наконец, третий случай — 36-летняя женщина с терминальной стадией почечной недостаточности на гемодиализе. Каждый месяц пациентка сдавала анализы, по итогу одного из которых у нее диагностировали бессимптомную гиперкалиемию. Уровни калия достигали 7,4 миллимоля на литр. Оказалось, что причина — ежедневное употребление большого количества арбуза в течение трех недель.

«Минимальное ежедневное потребление калия для [здоровых] взрослых оценивают примерно в 1600 миллиграммов (40 миллимолей), а по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения суточная доза составляет 3510 миллиграммов (90 миллимолей). Важно помнить, что арбуз — хотя обычно его не рассматривают как продукт с высоким содержанием калия — содержит примерно 320 миллиграммов, или восемь миллимолей, калия в дольке. Для пациентов с нарушением функции почек такая нагрузка может быть опасна для жизни», — подытожили медики.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# арбуз
# аритмия
# гиперкалиемия
# Почки
# сердечно-сосудистое заболевание
# сердце
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Бессонница — болезнь больших городов, или Как наладить здоровый сон
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Апр
400
Землетрясения и вулканы: смертоносная красота
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Что дозволено поэту, не дозволено прозаику
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Открытия, которые вывели медицину на новый уровень
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Апр
1000
Космическая деятельность. Планы и возможности
Medio Modo
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Космическое растениеводство: от трех горошин до марсианских садов
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зерно от поля до стола
Политехнический музей
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Астрофизика в фильме «Интерстеллар»
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Зарождение российского театра
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 часа назад
Андрей

Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.

Офтоп
# африка
# бег
# занятия спортом
# марафон
# спортсмены
Позавчера, 13:14
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как делали самые древние копья

Триста тысяч лет назад ранние неандертальцы изготавливали деревянные орудия по двум разным технологиям, одну из которых до сих пор считали изобретением Homo sapiens.

Антропология
# Homo heidelbergensis
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# археология
# изготовление орудий
# копья
# неандертальцы
# охота
# Шенингенские копья
Позавчера, 07:28
Полина

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.

Биология
# гениталии
# конечности
# половая система
# эволюция
Позавчера, 07:28
Полина

Генетики заменили мышам гениталии на дополнительную пару конечностей

Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.

Биология
# гениталии
# конечности
# половая система
# эволюция
3 апреля
Росатом

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.

Росатом
# деревья
# лазер
# Лазерная установка
# ЛЭП
# растения
Позавчера, 06:53
Василий Парфенов

Эксперимент по обнаружению аксионов и темных фотонов принес первые результаты

У современной науки есть огромная проблема — нужно либо найти хоть какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику. Вторая опция, конечно, совсем со счетов не сбрасывается, но первый вариант всяко доступнее. Поэтому поиски продолжаются, и наиболее свежие результаты в этой области опубликовали американские астрофизики. Что любопытно, созданный ими детектор если не самый простой и дешевый из придуманных, то уж точно один из.

Физика
# аксионы
# астрофизика
# космология
# США
# темная материя
# темные фотоны
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Чрезмерное потребление арбуза вызвало тяжелую гиперкалиемию

    5 минут назад

  2. Психологи оценили, как «родство душ» влияет на крепость брака

    4 часа назад

  3. Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

    4 часа назад

  4. Работа в необычных положениях оказалась эффективнее сидячей

    Вчера, 17:36
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Виктор Ларионов
37 минут назад
«...город Орск ведь водой из реки Урал сейчас затопило...» Александр, обычное раздолбайство, а никакие не усиленные осадки. Года четыре назад у нас

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Dmitry Yershoff
1 час назад
Порп, я вот тоже подумал, вдруг кто-то случайно под выстрел этой лазерной пушки попал)

Лазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭПЛазерный комплекс «Росатома» расчистил деревья под ЛЭП

Виктор Ларионов
2 часа назад
Урал (Жайык) - «капля в море» (извините за тавтологию), по сравнению со вкладом «Итиля» в наполнение КМ (ср. 400м³/с против >8000м³/с). Канал (обязательно

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Николай Цыгикало
2 часа назад
Не сильно большой. Толщина металлической стенки, наверное, сантиметра три.

NASA показало «сердце» лунной станции GatewayNASA показало «сердце» лунной станции Gateway

Николай Цыгикало
2 часа назад
Виктор, не, это просто фантазирование. Классная штука, но не топ, которому стоит уделять время. Для космических дел надо считать энергии. Как

Radian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian OneRadian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian One

Вячеслав Рябов
3 часа назад
Почему ГАЭС неприемлемы для них по идеологическим соображениям?

Финны построят «песчаную батарею» для отапливания целого городаФинны построят «песчаную батарею» для отапливания целого города

Max Kik
3 часа назад
LHE, данное приложение мы давно не используем. Применяем новый вариант, о котором и написано в данной статье Школьники сегодня не редко используют

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

Max Kik
3 часа назад
Антон, добрый день! Разработчик на связи. Во-первых очень радует, что Вас заинтересовала тема развития воли. Во-вторых, обратите внимание, что в

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

Иван Колупаев
4 часа назад
Pesos, и какие же? Речь разумеется не о ваших личных предпочтениях в системах связи а о глобальной группировке спутников.

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Александр Березин
5 часов назад
Виктор, да нет, это не юмор. Каспий при потеплении поднимется на метры. Местность вокруг него в основном довольно низкая и равнинная. Если вокруг

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

Pesos Urugay
12 часов назад
Иван, зачем мне старлинк, этот геморрой. В теории есть более перспективные системы связи, как и системы вывода груза на орбиту

SpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом StarshipSpaceX переместила ракету-носитель Super Heavy на площадку перед четвертым полетом Starship

Виктор Ларионов
12 часов назад
«С подъемом уровней осадков справиться намного сложнее: Махачкалу, Дербент и Астрахань придется отгораживать плотинами (и как бы не весь берег

Новый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрееНовый отчет Росгидромета: глобальное потепление продолжает делать Россию мокрее

LHE
15 часов назад
Вопрос, почему в приложении "развитие воли для школ" политика конфиденциальности и положение по обработке персональных данных на английском

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

LHE
15 часов назад
Антон, почему впечатление? Елена пишет: .." я уже проходиЛ курс.." и далее по тексту многое указывает, что Елена это Елен. Не, это не реклама..

Новгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы волиНовгородские разработчики создали тренажер для прокачки силы воли

Александр Березин
16 часов назад
Wolik, получится-то, безусловно получится и там, и там. Вопрос в том, что получиться могло бы и получше. А не просто в виде замещения западных образцов

«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?

Wolik Mich
16 часов назад
Ну... с авиацией получилось, и с жд тоже получиться /с.

«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?

Дима Мельн
17 часов назад
Р0Ман,Ь _ТYть дело ковА₽ней - дело не в плоДтности структурЫ', ,для чЬего занять над0 сутЬ в аналогИяХ(туДть явно "слеТд веЛичия'о плазме вокруг солнца

«Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» «Вояджер-2» стал вторым по удаленности от Земли аппаратом, обогнав «Пионер-10» 

Виктор Ларионов
17 часов назад
Николай, это не спор, а творческий дискус=) БПЛА же активно используют с катапультным стартом, так Что мешает экстраполировать сию технологию на

Radian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian OneRadian Aerospace показала новый дизайн многоразового космоплана Radian One

Виктор Ларионов
17 часов назад
«Вселенная охлаждалась и расширялась, и застывшие «пузыри» БАО расширялись вместе с ней — уже не в форме перепадов плотности плазмы, а в форме

Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергииСамая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии

Александр Березин
17 часов назад
Георгий, нет, копью не нужен наконечник чтобы быть копьем https://en.wikipedia.org/wiki/Spea

Археологи выяснили, как делали самые древние копьяАрхеологи выяснили, как делали самые древние копья

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить