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31 июля, 14:43
Юлия Тарасова
6

Простой психологический прием помог поддержать мотивацию после неудач

❋ 4.3

Когда добиться чего-то сразу не получается, потерпев неудачу, легко опустить руки и отказаться от намеченной цели. Однако в недавнем исследовании ученые показали, что поддержать мотивацию можно с помощью нехитрого приема. Нужно думать не о деньгах, израсходованных на достижение желаемого, а сместить фокус на время и мысли о том, что оно потрачено на самосовершенствование.

Психология
# мотивация
# неудачи
# позитивный настрой
# психологические приемы
настрой на результат
© Oleksii Holovachko, unsplash.com

Из предыдущих психологических исследований известно, что люди демонстрируют лучшую результативность, когда чувствуют себя самостоятельными, компетентными и связанными с коллективом. Неудачи подрывают эти ощущения и снижают внутренний настрой двигаться к цели. Группа специалистов в области маркетинга из Бингемтонского университета (США) предположила, что смена акцента с денежных на временные вложения сгладит негативную реакцию на неудачу и поможет не сдаться после нее, поскольку ослабит впечатление впустую потраченных финансовых ресурсов.

Для проверки гипотезы ученые совместно с коллегами из других американских вузов провели серию опросов. В первых двух суммарно поучаствовали около 600 работающих людей, которых набрали с помощью онлайн-платформы для исследований Prolific. Для третьего привлекли студентов одного из вузов в Тайване.

В первом исследовании сравнили реакцию респондентов на неудачу в сценариях, когда они концентрировали внимание на деньгах либо времени, потраченных на пути к цели. Во втором опросе ученые выяснили, как в таких ситуациях на мотивации сказывались одна и две неудачи подряд. В третьем эксперименте с аналогичным сценарием и участием студентов последние представляли, что не смогли сдать обязательный тест по английскому языку.

Во всех исследованиях проявилась одна тенденция: смещение фокуса на временные затраты помогало поддержать настойчивость и решимость двигаться к цели, причем даже после двух неудач к ряду. Напротив, при концентрации на деньгах мотивация резко падала, особенно когда за одним промахом следовал другой.

Студенческий опрос также показал, что учащиеся меньше переживали из-за проваленного теста, если думали о потраченном на подготовку времени и знаниях, полученных в процессе. Исследователи отметили, что в третьем эксперименте переключение фокуса на время переставало работать при трех и более неудачных попытках. Вероятно, повторяющиеся провалы в любом случае подрывали уверенность в себе, так что прием уже не действовал.

«Вы можете посещать курсы, покупать книги и видео, рассчитывая, что так приближаетесь к цели. Но когда ожидаемого результата нет, мотивация сильно страдает. <…> Однако если думать больше о потраченном времени и о том, что все проделанное направлено на улучшение себя, это помогает сохранить настойчивость», — прокомментировал результаты один из авторов работы.

Статью об исследовании опубликовал Journal of Consumer Marketing. Ученые полагают, что их выводы имеют практическое значение. К примеру, ими могут воспользоваться продавцы товаров категории «сделай сам», разработчики онлайн-курсов или фитнес-программ. Адресованные покупателям позитивные послания, побуждающие не останавливаться после неудачной попытки, позволят поддержать в людях упорство.

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Юлия Тарасова
753 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
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Психология
# мотивация
# неудачи
# позитивный настрой
# психологические приемы
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