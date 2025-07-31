Одиночество уберегло морских леопардов от вшей

Кровососущие паразиты вроде вшей — проблема не только сухопутных животных. Насекомые регулярно селятся на шкуре антарктических тюленей — крабоедах, морских львах и других. Но самым «свежим» данным о морских леопардах без малого 120 лет. Аргентинские биологи проверили этих зверей «на вшивость» и выяснили, что у них самая низкая встречаемость вшей. Вероятнее всего, их защищает одиночный образ жизни.

Четыре зимних сезона биологи из Аргентины изучали морских леопардов (Hydrurga leptonyx), подсчитывая, сколько на этих морских животных обитает вшей Antarctophthirus ogmorhini. Эти существа одни из немногих морских насекомых. К тому же род вшей Antarctophthirus пока единственный из известных способен выживать на глубине. Паразитирование на тюленях вынудило таких вшей приспособиться к полуводному образу жизни. Их жизненный цикл прерывается, если организмы-хозяева не контактируют на суше. То есть передаются насекомые только в сезоны линьки и размножения.

О вшах, живущих у морских леопардов, впервые сообщили в 1906 году — и до сего момента не поступало никаких новостей. Впервые за почти 120 лет аргентинские биологи оценили встречаемость этих паразитов среди H. leptonyx. За 2014, 2015, 2019 и 2020 годы они проверили 50 особей (38 самцов и 12 самок), попутно регистрируя возраст, длину и массу тела. Результаты опубликовал журнал Antarctic Science в статье с заголовком «Я иду по одинокой дороге» (цитата рок-группы Green Day).

Общий вид Антарктиды и северной части Берега Данко, Антарктический полуостров / © Antarctic Science, Florencia A. Soto et al.

Вшей собирали пластиковыми расческами с задних ласт морских леопардов — там насекомые охотнее всего укрываются. Животных выслеживали, когда те отдыхали на паковом льду берега Данко, Антарктический полуостров. Всего A.ogmorhini нашли у шести животных, причем у троих обнаружили по одной вше.

Распространенность паразитов у морских леопардов оказалась самой низкой среди антарктических тюленей — 14%. Для сравнения: вшей можно найти у каждого второго крабоеда (Lobodon carcinophaga), у тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddellii) они присутствуют у 53% особей, а самым вшивым остается южный морской слон (Mirounga leonina) — 62,5%.

Авторы статьи полагают, что такая низкая зараженность насекомыми у морских леопардов связана с их образом жизни. Эти животные — одиночки, в то время как другие тюлени социальны. У леопардов передача паразитов может произойти только в брачный сезон. При этом биологи собрали с морских зверей вшей на всех стадиях развития: яйца, нимфы и взрослые особи.

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Авдей Палиш 214 статей Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.