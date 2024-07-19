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44 минуты назад
МПСУ
43

ЗОЖ усилил мотивацию к получению дополнительного образования

4.5

Исследователи МПСУ провели сравнительный анализ мотивации к обучению между людьми, ведущими здоровый образ жизни и имеющими избыточный вес. Полученные эмпирические значения продемонстрировали статистически значимые связи и подтвердили, что стремление к ЗОЖ у взрослых людей может в значительной степени усиливать их способность к получению дополнительного профессионального образования.

МПСУ
# дополнительное образование
# здоровый образ жизни
# ЗОЖ
# лишний вес
# мотивация
В МПСУ выяснили, что ЗОЖ усилил мотивацию к получению дополнительного образования / © grooveland designs, unsplash

Современная экономика требует от специалистов постоянного развития, получения дополнительных навыков и компетенций. При этом, как считает ряд ученых, с возрастом у людей снижается способность к обучению. Проблема мотивации взрослых к учебе имеет практическое значение для понимания и коррекции образовательных методик в сфере дополнительного образования.

Изучение влияния здорового образа жизни на желание людей учиться связано с изменением их ценностей и норм. Перемены в стиле жизни человека, выбирающего ЗОЖ, отражается на подходах к преодолению трудностей в образовательном процессе.

Магистр МПСУ Курицына Ольга под руководством доктора психологических наук, профессора Аршиновой Виктории изучила взаимосвязь между типом пищевого поведения и мотивацией к обучению у взрослых людей. Всего в исследовании приняло участие 63 человека в возрасте 35-40 лет, которые были разбиты на две группы. Первая — «не-ЗОЖ» включала 29 человек с лишним весом с установленным диагнозом ожирения второй степени. Вторая — «ЗОЖ» состояла из 34 представителей, ведущих активный здоровый образ жизни.

Для диагностики участников были применены методика «Изучения мотивации обучения в вузе» Ильиной Т. И., тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения в адаптации М. Ш. Магомед-Эминова и голландский опросник пищевого поведения (DEBQ, T. Van Strien).

По понятным причинам при диагностировании в группе ЗОЖ было определено доминирование ограничительного типа пищевого поведения. Большая часть группы имеет мотивацию овладения профессией. С незначительной разницей проявляются мотивационные тенденции к достижению успеха и избегания неудачи, но в наибольшей степени наблюдается одновременное сочетание обоих видов мотивации. При этом 90 процентов из тех, кто имеет мотивацию достижения успеха, демонстрируют ограничительный тип пищевого поведения.

В группе респондентов с лишним весом в равной степени преобладают экстернальный тип пищевого поведения, то есть проявляющие аппетит в ответ на внешние стимулы (запах, внешний вид еды, распорядок дня) и эмоциогенный тип пищевого поведения, «заедающие» стресс. Среди участников чуть более половины имеют мотивацию достижения успеха. Интересной особенностью оказалось то, что две трети из них проявляют аппетит в ответ на негативные эмоции.

В результате анализа корреляционных связей данных выявлено, что преобладающий ограничительный тип пищевого поведения в группе ЗОЖ имеет сильную взаимосвязь с мотивацией достижения успеха и к приобретению знаний. В свою очередь личностные стимулы к благополучию находятся в прямой зависимости с освоением профессиональных навыков. Обратно пропорциональная связь между мотивационными тенденциями к достижению успеха и к получению диплома имеет место, но не столь сильно выражена, что свидетельствует о высокой заинтересованности участников в реальных знаниях при подтверждении дипломом.

Что касается взаимосвязей в группе не-ЗОЖ, то в ней преуспевание в большей степени участники связывают с получением профессиональных знаний и овладением профессией. Как и в группе ЗОЖ, присутствует обратно пропорциональная, но значительно более сильная, связь между мотивацией к достижению успеха и получению диплома. Высокие значения коэффициентов корреляции, близкие по модулю к единице свидетельствуют о том, что стремление к знаниям и овладению профессией у тестируемых с избыточным весом находится в противофазе с мотивацией к получению диплома.

Таким образом, исследование МПСУ показало, что мотивация к получению дополнительного профессионального образования у взрослых может различаться в зависимости от типа пищевого поведения. Приверженцы ЗОЖ приобретение знаний и развитие в области освоения профессии в большей степени связывают с обучением в вузе. Корреляционные связи дают основание предположить, что верно и обратное утверждение: получении дополнительного профессионального образования взрослым человеком с высокой вероятностью будет способствовать к его переходу на ограничительный тип пищевого поведения и здоровый образ жизни.

Мотивация в сфере приобретения дополнительных профессиональных навыков и обучения в вузе носит сложный характер, который, вместе с тем, позволяет человеку в зрелом возрасте и в силу разных причин не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и, в свою очередь, искать мотивы для поддержания данного образа жизни, в том числе используя инструменты дополнительного образования. 

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МПСУ
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Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.
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МПСУ
# дополнительное образование
# здоровый образ жизни
# ЗОЖ
# лишний вес
# мотивация
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