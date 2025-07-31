Светящийся графен вырастили врутри нанотрубок

Российские ученые представили новый подход к синтезу нанополос графена внутри одностенных углеродных трубок с применением метода «снизу-вверх» и специфических исходных молекул (DBBA, DBTP). Результаты исследования открывают возможности для изучения свойств нанополос и их практического применения.

Работа опубликована в журнале Physics of Wave Phenomena. Оптические и электрические свойства узких нанополос графена зависят от их конфигурации. Это делает данный материал перспективным для применения в нано- и оптоэлектронике. Однако до сих пор синтез и стабильность этих структур являются сложной задачей.

В методе «снизу-вверх» образование наноструктур происходит путем сборки атомов или молекул в контролируемых условиях. Такой способ позволяет создавать графеновые полосы с заданной шириной, структурой и свойствами. Для сборки структуры используются специальные молекулы-прекурсоры. Из них в процессе синтеза образуются нанополосы. Выбор прекурсора является ключевым фактором при синтезе нанополос, он определяет структуру нанополос, позволяет управлять шириной и конфигурацией системы.

Российские ученые разработали метод синтеза нанополос внутри одностенных нанотрубок. Применение углеродных нанотрубок имеет множество преимуществ: внутренний канал трубок способствует формированию одномерных наноструктур, а их диаметр ограничивает количество структур, образованных внутри.

«В предложенном нами методе формируются пленки варьируемой толщины из нанотрубок, заполненных нанополосами графена. Важно, что нанотрубки здесь выступают не только в качестве нанореактора, но и являются защитным контейнером для синтезированных нанополос, что позволяет в дальнейшем сохранять их структуру при различных воздействиях», — добавил Тонких Александр, старший научный сотрудник лаборатории наноуглеродных материалов МФТИ и ИОФРАН.

Для анализа полученных структур исследователи применили методы спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света, оптического поглощения и фотолюминесценции. Спектры КР образцов подтвердили, что нанополосы имеют структуру типа «кресло» с тремя ​​димерными линиями атомов углерода, которые укладываются в поперечном направлении нанополосы.

Ученые впервые получили яркую фотолюминесценцию с максимумами в УФ/синем (385 нм в пленках, 410 нм в суспензиях) и зеленом (555 нм в пленках) спектральных диапазонах. Проявление яркой фотолюминесценции подтверждает высокое качество синтезированных наноструктур. А различия в спектрах пленок и суспензий указывают на важность влияния окружающей среды. Все эти свойства открывают новые возможности для создания графеновых наноструктур с управляемыми оптическими свойствами.

Предложенный подход к синтезу обеспечивает формирование высококачественных нанополос графена определенной структуры внутри одностенных углеродных нанотрубок. Полученные образцы обладают отличными оптическими свойствами, что делает их перспективными для материалов с управляемыми свойствами.

«В дальнейшем мы планируем получить более широкие нанополосы графена внутри нанотрубок. Для этого будет реализована дополнительная термическая обработка синтезированных нанополос графена внутри нанотрубок, которая может приводить к латеральной сшивке нанополос в более широкие, например, состоящие из шести и девяти димерных линий атомов углерода внутри нанотрубок», — поделилась Образцова Елена, заведующая лабораторией наноуглеродных материалов МФТИ и лабораторией спектроскопии наноматериалов ИОФ РАН.

«Нанополосы графена обладают яркой люминесценцией с квантовым выходом, составляющим десятки процентов. Получение нанополос графена разной ширины важно, поскольку ширина существенно влияет на их электронные, оптические и фотолюминесцентные свойства. Ввиду сильного квантово-размерного эффекта ширина оптической и электронной запрещенных зон в нанополосах графена существенно уменьшается при увеличении ширины нанополос», — дополнил Федотов Павел, старший научный сотрудник лаборатории наноуглеродных материалов МФТИ и ИОФРАН.

В работе участвовали ученые из Института квантовых технологий МФТИ и Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН.

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