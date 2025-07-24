Студентам объяснили, в какое время лучше сдавать экзамены

Ученые проанализировали почти 105 тысяч результатов устных экзаменов в университете, чтобы выяснить, в какой отрезок дня у студентов больше шансов успешно выдержать испытания, а когда выше риск провалиться.

Время суток может влиять на принимаемые решения. Прошлые исследования показали, что благоприятные для подсудимых решения чаще выносят в начале дня или сразу после запланированных перерывов в заседании.

Зная это, научная группа из Италии и Германии во главе с профессором Кармело Марио Викарио из Мессинского университета предположила, что временной фактор сказывается и на исходе устных экзаменов, где решения более субъективны, чем в судебной практике. Подтверждение гипотезы специалисты представили в свежей статье в журнале Frontiers in Psychology. Исследование выявило, в какое время студентам лучше сдавать экзамен в форме собеседования, чтобы повысить шансы на успех.

Ученые воспользовались базой данных Мессинского университета, откуда собрали информацию о времени, дате и результатах 104 552 устных экзаменов, прошедших с октября 2018 года по февраль 2020-го. Их провели 680 преподавателей по 1243 курсам.

В последующем статистическом анализе исключили влияние фактора сложности предмета и сосредоточили внимание на оценке вероятности успешной сдачи экзамена в зависимости от времени его начала.

Оказалось, пройти испытания удалось лишь в 57% случаев. В графике доля сдавших экзамен отображалась в виде колоколообразной кривой с пиком в районе полудня. С 11 утра до 13 часов дня шансы на успех не сильно различались, но при сдаче экзамена ранним утром или поздним днем возрастала вероятность провала.

Хотя стоящие за тенденциями механизмы исследователи специально не рассматривали, результаты согласуются с имеющимися в литературе данными о более высокой умственной работоспособности в начале дня и постепенном ее ухудшении во второй половине суток. Повышенная вероятность провала поздним днем, видимо, связана с утомлением и снижением концентрации у студентов, а также усталостью самих преподавателей.

Что касается неудач ранним утром, то их можно объяснить конфликтом хронотипов. Среди молодежи обычно преобладают «совы», тогда как преподаватели, люди более старшего возраста, чаще относятся к «жаворонкам». Получается, когнитивная активность у многих студентов может быть снижена в то время, когда экзаменаторы наиболее бдительны, пояснили исследователи.

Конечно, успех на экзаменах зависит не только от времени начала испытаний, но и от других факторов, в том числе от качества сна студентов, правильного распределения умственной нагрузки, индивидуальных психологических особенностей и много чего еще. Чтобы сделать окончательные выводы и выработать рекомендации для повышения справедливости оценок, нужны дополнительные исследования, учитывающие эти аспекты, подчеркнули авторы новой работы.

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Юлия Тарасова 743 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.