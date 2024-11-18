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В МГППУ выяснили, что стиль объяснения успехов и неудач важен для хорошей учебы
Сильная внутренняя мотивация играет важную роль в достижении успехов в обучении. Однако, если ее не хватает, то ключевыми факторами становятся ресурсы саморегуляции и стиль объяснения успехов и неудач. К такому выводу пришла психолог из МГППУ.
Аспирантка кафедры «Возрастной психологии профессора Л. Ф. Обуховой» МГППУ Марина Мерикова провела онлайн-тестирование, чтобы выяснить ключевые факторы, влияющие на академическую успешность. В исследовании приняли участие 114 студентов разных форм обучения Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ). Результаты проведенной работы опубликованы в научном журнале «Психолого-педагогические исследования».
Для оценки успехов студентов использовались средний балл за предыдущие сессии, опросник Т. В. Корниловой и ее коллег и дополнительная шкала «Самооценка обучения». Основные компоненты мотивации, такие как мотивационно-смысловая, мотивационно-регуляторная, когнитивно-мотивационная и интегративная, изучались с помощью различных опросников и методик.
Множество исследований посвящены роли мотивационно-смысловых переменных в успехе студентов, тогда как другие аспекты изучены менее подробно. По мнению Марины Мериковой, с учетом возрастающей значимости цифровой образовательной среды важно изучить роль других компонентов мотивации обучающихся, особенно стоит обратить внимание на саморегуляцию. Саморегуляция — это способность студента организовать свои действия для самообучения и эффективного участия в учебном процессе. Она включает самоанализ, мотивацию, постановку целей, планирование и самокоррекцию.
Был проведен множественный регрессионный анализ собранных с помощью онлайн-форм данных. Исследование показало различия в мотивации студентов разных форм обучения, но по параметрам саморегуляции и самоэффективности различия отсутствуют. Интересно, что мотивационно-регуляторная, когнитивно-мотивационная и интегративная компоненты мотивации не играют такой важной роли в прогнозировании академической успешности при дистанционном обучении, как предполагалось изначально.
Согласно полученным результатам, для студентов заочной формы обучения внутренняя мотивация является ключевым стимулом, в то время как для студентов дневного отделения требуется дополнительные параметры (саморегуляция, самоэффективность и самоконтроль). Следовательно, если мотивации не хватает или же она носит внешний характер, то повысить академическую успешность помогают другие компоненты, а именно — ресурсы саморегуляции и стиль объяснения успехов и неудач.
Марина Мерикова отмечает, что изучение факторов, которые влияют на успешность образовательной деятельности, всегда актуально, так как хорошая учеба связана с дальнейшей карьерой.
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