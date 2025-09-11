Уведомления
Взрослые отреагировали на плач младенца повышением температуры лица
Плач расстроенного малыша вызывает у женщин и мужчин быструю эмоциональную реакцию, которая сопровождается приливом крови к лицу и повышением температуры кожи. Это показал эксперимент с тепловизионной съемкой, когда людям давали прослушивать аудиозаписи младенческого плача.
Недавно специалисты в области медицины и нейронаук из Орхусского университета (Дания) сравнили, насколько чутки к детскому плачу во время сна мужчины и женщины. Их исследование поставило под сомнение идею о большей биологической восприимчивости женщин к детскому плачу — различия с мужчинами оказались минимальными.
Новая статья, вышедшая в издании Journal of The Royal Society Interface, продолжает тему чувствительности взрослых к плачу малышей.
На этот раз исследование провела группа французских ученых из Университета Жана Монне в Сент-Этьене. К эксперименту привлекли взрослых добровольцев с небольшим или нулевым опытом общения с грудными детьми. Им ставили 16 записей плача младенцев, которые сделали в различных обстоятельствах, когда дети испытывали менее или более выраженный стресс. Например, они хныкали, испытывая дискомфорт во время купания, или плакали от укола иглы, когда им делали прививку в клинике. Людей также просили на слух оценить, связан плач с дискомфортом или болью.
Во время прослушивания записей участников снимали на тепловизионную камеру, которая фиксировала изменения температуры их лиц. Эффект в виде нагрева кожи лица был тем заметнее и синхроннее, чем горестнее плакал младенец, издававший при этом более хаотичные и дисгармоничные звуки. Исследователи отметили, что воздействие на женщин и мужчин практически не различалось.
Результаты говорят о том, что люди автоматически реагируют на определенные характеристики плача, которые становятся более выраженными, если ребенок испытывает боль. Как пояснили ученые, эмоциональная реакция на детские крики и плач зависит от наличия в них акустических искажений. Люди на эмоциональном уровне чувствительны к звуковым параметрам плача, в которых закодирована информация об уровне боли.
Когда младенцы плакали, испытывая серьезный стресс, а не просто от того, что им что-то не нравилось, издаваемые звуки характеризовались большим количеством акустических искажений, или, говоря техническим языком, нелинейных колебаний. Именно такой плач, с множеством дисгармоничных звуков, добровольцы связывали с настоящей болью. Он же вызывал у испытуемых и наибольшие изменения температуры лица.
Эксперимент продемонстрировал, что взрослые, независимо от пола, способны быстро распознавать признаки боли в плаче младенцев. Такого рода звуковые стимулы вызывают немедленный ответ со стороны вегетативной нервной системы, прежде чем задействовать когнитивные процессы более высокого порядка, заключили исследователи.
