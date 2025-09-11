Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

В крупных городах, где рынок точек выдачи насыщен, а потребительский опыт стал более зрелым, на первый план выходят не логистические преимущества, а качество коммуникации, доверие и уникальные предложения. Это явление — эволюция цифрового рынка, свидетельство «дифференциации спроса»: в мегаполисах, где скорость и доступность доставки уже обеспечены, потребители требуют гарантии, персонализированного сервиса и эксклюзивности, — отмечают эксперты Пермского Политеха.



Важно подчеркнуть, что речь не идет о скором закате маркетплейсов. Они продолжают активный рост, но в основном за счет роста пунктов выдачи заказов, особенно в той местности, где прямое присутствие всех брендов физически невозможно.

Однако в крупных городах, где рынок точек выдачи заказов перенасыщен, а опыт потребителей более зрелый, на первый план выходит не логистическое удобство, а именно качество коммуникации и уникальные преимущества. Это называется эволюцией цифрового рынка.

– Мы становимся свидетелями феномена «дифференциации спроса». В мегаполисах, где точки выдачи заказов были открыты в больших количествах и есть возможность выбора, потенциальный клиент смотрит не только на цену. На первый план выходят запросы иного уровня: гарантии, доверие, персонализированный сервис и эксклюзивность, – рассказывает Константин Антипьев, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат социологических наук.

Одна из причин, почему покупатели теряют интерес к маркетплейсам – это экономия времени на поиск товара. Если раньше приходилось часами листать ленту в поисках нужной позиции, то теперь люди предпочитают пользоваться официальными сайтами брендов, так как весь ассортимент в полном объёме собран в одном месте.

– Бизнес начинает просчитывать наиболее выгодные и быстрые форматы взаимодействия с потребителями в e-com (электронной торговле), например развивая собственные интернет-магазины. Статистика роста повторных покупок через сайты брендов говорит о том, что компании выделяют бюджеты и выстраивают системную коммуникацию с потребителями через собственные каналы. В конечном итоге, выигрывают в такой ситуации и бизнес, и потребитель, – рассказывает Юлия Лекторова, доцент кафедры «Иностранные языки и связи с общественностью» ПНИПУ, кандидат политических наук.

Вопрос гарантии подлинности и качества также играет важную роль. На многобрендовых площадках, где соседствуют сотни и тысячи продавцов, покупатель не застрахован от риска столкнуться с контрафактной продукцией или товаром сомнительного качества. Этот риск особенно усиливается при повторных покупках, когда потребитель, уже оценивший оригинальный продукт, не готов идти на компромиссы.

По словам эксперта Юлии Лекторовой, покупки в онлайн-магазинах брендов для людей равны гарантии качества: в современном мире нематериальные активы, такие как репутация, которая формируется через коммуникацию «продавец-покупатель», стоят кратно дороже.

Также одной из причин снижения клиентской активности на маркетплейсах является то, что покупатель не может воспользоваться персональной системой скидок, программой лояльности, подарками, розыгрышами, которые ему может предложить бренд.

– Бизнес на площадке собственного сайта получает возможность формировать лояльное комьюнити бренда, мониторить изменения потребительского спроса, формировать новые потребности своей целевой аудитории, создавать коммуникационные триггеры для повторных покупок. Расходы компании на модерацию и seo-оптимизацию (простота и удобство нахождения информации через поисковые системы) сайта окупаются за счет возможности напрямую взаимодействовать со своей аудиторией», —объясняет ученая ПНИПУ.

Кроме того, на доверие покупателей косвенно влияет и растущее нежелание самих продавцов работать с площадками. По данным аналитиков розничной онлайн-торговли за первый квартал 2025 года число селлеров на маркетплейсах почти перестало расти: прирост составил лишь 0,45% год к году. Все из-за удорожания реализации товаров через площадки.

– Многие селлеры активно развивают прямые каналы продаж, стремясь уйти от растущих комиссий маркетплейсов и логистических издержек. Для покупателя это становится сигналом: если даже продавцы, стремясь сохранить качество и цены, уходят с площадок, то их доверие к маркетплейсу как к надежному и выгодному каналу закономерно снижается, – добавляет Константин Антипьев.

При этом маркетплейсы остаются ключевой «витриной» для знакомства с новинками, особенно в стабильно востребованных категориях — например, бытовая химия или сезонные товары. Потребители здесь ценят оперативность и удобство единой доставки. Параллельно площадки служат для малого бизнеса важным «знаком качества»: многие клиенты больше доверяют гарантиям и возвратам крупной платформы, чем неизвестному сайту. Это преимущество наиболее очевидно в тех регионах, где онлайн-пространства удерживают лидерство за счет логистического превосходства и широты ассортимента, недоступной локальным продавцам.

ПНИПУ 1258 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.