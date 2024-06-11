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Оптимизм предотвратил прокрастинацию
Японские ученые пришли к выводу, что люди, которые с оптимизмом смотрят в будущее, с меньшей вероятностью станут серьезными прокрастинаторами.
Прокрастинация — склонность постоянно откладывать даже важные и срочные дела — приводит к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. В той или иной мере это состояние знакомо большинству людей и до определенной степени считается нормальным. Проблемы начинаются, когда прокрастинация становится «рабочим» состоянием, в котором человек проводит большую часть времени.
В результате не выполняются дела, срываются сроки, приходится отказываться от планов либо делать отложенное рывком и за короткий промежуток времени. У человека начинаются проблемы на работе и в семье. Как следствие, растет уровень стресса, усиливается чувство вины и никчемности. Комбинация этих чувств и перерасхода сил (сначала на второстепенные дела и борьбу с нарастающей тревогой, а затем — на работу в режиме аврала) может спровоцировать новый виток прокрастинации.
Существует множество исследований, посвященных этому явлению, так как его причины до сих пор точно не ясны — вероятно, их можно назвать комплексными. Показано, например, что прокрастинаторы игнорируют будущее в большей степени, чем остальные люди: они отдают предпочтение действию, которое обеспечивает меньшее, но немедленное вознаграждение.
Именно вопросам взгляда прокрастинаторов на перспективу озадачились ученые из Токийского университета (Япония), чье исследование вышло в журнале Scientific Reports. Авторы статьи опросили 295 участников старше 20 лет, проживающих в Японии, о том, как они смотрят на стресс и благополучие, а также о том, как эти взгляды менялись с течением времени. Ученые спрашивали об опыте участников за последние 10 лет и об их ожиданиях еще на 10 лет вперед.
Исходя из результатов опросов, респондентов разделили на две группы: оптимистов и пессимистов. Затем каждую поделили на прокрастинаторов с разной степенью тяжести: низкой, средней и высокой.
Выяснилось, что те, кто настроен оптимистично, с меньшей вероятностью имеет и повышенный уровень прокрастинации. Интересно, что ученые не обнаружили никакой связи между этим явлением и негативными взглядами участников на их собственное благополучие — отношение к себе или отсутствие цели в жизни.
«Мы надеемся, что наши результаты будут полезны, особенно в сфере образования. Мы верим, что студенты смогут добиться лучших показателей в учебе, когда смогут объяснить свою склонность к прокрастинации. Будут работать над улучшением положения, а не винить себя. Наш следующий шаг — выяснить, как помочь людям выработать „правильное“ мышление, чтобы вести более счастливую и полноценную жизнь», — рассказала первый автор исследования Сая Кашивакура (Saya Kashiwakura).
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