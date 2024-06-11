  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Ольга И.
2

Оптимизм предотвратил прокрастинацию

5.1

Японские ученые пришли к выводу, что люди, которые с оптимизмом смотрят в будущее, с меньшей вероятностью станут серьезными прокрастинаторами.

Психология
# вознаграждение
# оптимизм
# пессимизм
# прокрастинация
# чувство вины
Кадр из к/ф «Области тьмы» / © Relativity Media

Прокрастинация — склонность постоянно откладывать даже важные и срочные дела — приводит к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. В той или иной мере это состояние знакомо большинству людей и до определенной степени считается нормальным. Проблемы начинаются, когда прокрастинация становится «рабочим» состоянием, в котором человек проводит большую часть времени.

В результате не выполняются дела, срываются сроки, приходится отказываться от планов либо делать отложенное рывком и за короткий промежуток времени. У человека начинаются проблемы на работе и в семье. Как следствие, растет уровень стресса, усиливается чувство вины и никчемности. Комбинация этих чувств и перерасхода сил (сначала на второстепенные дела и борьбу с нарастающей тревогой, а затем — на работу в режиме аврала) может спровоцировать новый виток прокрастинации.

Существует множество исследований, посвященных этому явлению, так как его причины до сих пор точно не ясны — вероятно, их можно назвать комплексными. Показано, например, что прокрастинаторы игнорируют будущее в большей степени, чем остальные люди: они отдают предпочтение действию, которое обеспечивает меньшее, но немедленное вознаграждение.

Именно вопросам взгляда прокрастинаторов на перспективу озадачились ученые из Токийского университета (Япония), чье исследование вышло в журнале Scientific Reports. Авторы статьи опросили 295 участников старше 20 лет, проживающих в Японии, о том, как они смотрят на стресс и благополучие, а также о том, как эти взгляды менялись с течением времени. Ученые спрашивали об опыте участников за последние 10 лет и об их ожиданиях еще на 10 лет вперед.

Исходя из результатов опросов, респондентов разделили на две группы: оптимистов и пессимистов. Затем каждую поделили на прокрастинаторов с разной степенью тяжести: низкой, средней и высокой.

Выяснилось, что те, кто настроен оптимистично, с меньшей вероятностью имеет и повышенный уровень прокрастинации. Интересно, что ученые не обнаружили никакой связи между этим явлением и негативными взглядами участников на их собственное благополучие — отношение к себе или отсутствие цели в жизни.

«Мы надеемся, что наши результаты будут полезны, особенно в сфере образования. Мы верим, что студенты смогут добиться лучших показателей в учебе, когда смогут объяснить свою склонность к прокрастинации. Будут работать над улучшением положения, а не винить себя. Наш следующий шаг — выяснить, как помочь людям выработать „правильное“ мышление, чтобы вести более счастливую и полноценную жизнь», — рассказала первый автор исследования Сая Кашивакура (Saya Kashiwakura).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# вознаграждение
# оптимизм
# пессимизм
# прокрастинация
# чувство вины
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Будущее космической биологии
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
12 Июн
1200
Анатомия амфибий
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Дело техники: электротранспорт
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Июн
600
Латинская Америка: путешествия, жизнь и зоологические наблюдения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Расы России
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
3D-биопечать: от машин, которые создаем мы — до машин, которые будут создавать нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
В контакте с питомцем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Июн
500
Искусство Персии эпохи Ахеменидов
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
600
Аутоиммунные заболевания и аллергии
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
Вчера, 12:42
Игорь Байдов

Следы распада протона предложили искать в недрах Луны

Группа физиков из Италии представила новую концепцию поиска признаков распада протона. Исследователи предложили пробурить на Луне скважину глубиной пять километров и безопасно извлечь оттуда образцы породы, сохраняющие следы этого события. Если идею ученых притворят в жизнь и миссия окажется успешной, открытие поможет объединить противоречащие физические теории.

Физика
# каоны
# протоны
# Стандартная модель
# элементарные частицы
Позавчера, 11:25
Александр Березин

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?

История
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
Вчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
8 июня
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
7 июня
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Оптимизм предотвратил прокрастинацию

    Только что

  2. В Пермском Политехе разработали систему для получения нефти из пластиковых отходов

    31 минута назад

  3. Медитация оказалась способна приводить к повышенному телесному напряжению

    1 час назад

  4. Биологи нашли способ снизить потери урожая злаковых культур из-за засухи

    2 часа назад
Выбор редакции

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Позавчера, 11:25

Последние комментарии

Misa
13 минут назад
Задал вопрос gpt-4o. У Вани два брата и три сестры. Сколько братьев у каждой из сестер. Ответ Чтобы определить количество братьев у каждой из сестер,

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

1 2
53 минуты назад
Ой, какая же претенциозная статья боооги! Что оригинал, что перевод. Даже возникает ощущение что специально было сделано ради срача в

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучейХолодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Игорь Коняшов
59 минут назад
Vladimir, "А если братья и сёстры от разных родителей?" А какая разница??? От этого они перестают быть братьями и сестрами?)

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Vladimir Voznesensky
1 час назад
А если братья и сёстры от разных родителей? Шах и мат, кожаный мешок!

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Николай Цыгикало
2 часа назад
При старте из Бока-Чика практически нет выбора наклонения, стартовые азимуты лежат узкой группой в пределах 100—105 градусов (визуально, по карте).

Маск рассказал о будущем Starship и новых задачах SpaceXМаск рассказал о будущем Starship и новых задачах SpaceX

Антон Трикшев
2 часа назад
A, нет, ИИ не так работает.

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Антон Трикшев
2 часа назад
PotatOS, можете придумать простой вопрос, который вас поставит в тупик?

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

A L
2 часа назад
Иван, пфф... а если ИИ ответит "правильно" что 4 сестры, то я могу сказать, что это не так... может у Алисы 10 братьев и 2 сестры... значит правильный ответ

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Антон Трикшев
2 часа назад
Т.е. правильное название статьи: "продвинутый ИИ справился с логической задачей".

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

A L
2 часа назад
ИИ создан, что бы давать точные ответы и расчёты!! Чего вы от него хотите, задавая некорректные вопросы?? Вы спросили сколько именно сестёр у братьев

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
В случае конфликта первыми в расход пойдут настоящие скаты

В Китае разработают массивные дроны-скаты, которые будут атаковать корабли противникаВ Китае разработают массивные дроны-скаты, которые будут атаковать корабли противника

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Zhe, не надо сравнивать детей с тупой железякой

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Александр, "Александр, 1. Потому, что -если бы эти деньги дали Боингу." То был бы провал -- см. как НАСА дало Боингу на Старлайнер в полтора раза

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Николай Цыгикало
3 часа назад
Дарья, не за что. Просто на Марсе вряд ли есть тонкие линейные предметы на местности, провоцирующие появление изморози в потоке термодинамически

Экваториальные вулканы Марса покрылись утренним инеемЭкваториальные вулканы Марса покрылись утренним инеем

Александр Березин
3 часа назад
Александр, еще раз повторю: " если вы не видите разницу между одноразовым и многоразовым космическим носителем и кораблем -- то не надо думать, что и

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Дарья Г.
3 часа назад
Николай, спасибо. Действительно, судя по всему, это именно иней, хотя, конечно, вблизи мы его рассмотреть не можем

Экваториальные вулканы Марса покрылись утренним инеемЭкваториальные вулканы Марса покрылись утренним инеем

Александр Березин
3 часа назад
Гарри, "С трудом представляю, каким образом "могла бы выиграть"" Ну а я легко представляю. "Разгромить всех поочерёдно и поодиночке (даже СССР и

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Zhe Sh
3 часа назад
Аль-Васюки😁

Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть плавучий город-порт будущегоСаудовская Аравия показала, как будет выглядеть плавучий город-порт будущего

Александр Березин
3 часа назад
Виктор, "С какой это стати, интересно? Солнечный ветер по-просту сменился межзвёздным, да ещё и большей интенсивности." Ну, например, с той, что

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучейХолодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Александр Березин
3 часа назад
Виктор, Виктор, я написал "примерно" как раз поэтому. И да, о том, есть ли там форма комы или нет -- неясно, идут споры:

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучейХолодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить