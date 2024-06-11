  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
31 минута назад
ПНИПУ
23

В Пермском Политехе разработали систему для получения нефти из пластиковых отходов

В России образуется от 3,5 до 8,5 миллионов тонн пластикового мусора в год, причем ожидается, что к 2025 году это количество удвоится. Из них вторично перерабатывается только 5-12 процентов, потому что процесс остается низкорентабельным, а первичное сырье — легкодоступным. Производители предпочитают использовать более простые, традиционные подходы, не используя вторичный пластик. Сегодня, когда экономика подходит к производству замкнутого цикла, возникает потребность в новых технологиях, которые можно внедрить в существующие промышленные цепочки. Ученые ПНИПУ разработали установку из отечественных комплектующих, с помощью которой можно экологичным способом получать различные виды топлива из пластиковых отходов. Технология позволит легко извлекать продукт, с которым производства уже умеют работать.

ПНИПУ
# нефть
# переработка мусора
# пластик
# пластиковые отходы
Пилотная модель оборудования малой мощности / © Глеб Иванов, пресс-служба ПНИПУ

Для крупных предприятий важно соответствовать требованиям экологической безопасности. К ним относится не только утилизация промышленных отходов, но и переход на производство замкнутого цикла и достижение углеродной нейтральности к 2060 году, согласно утвержденной доктрине Президента России. Возникает потребность в долгосрочных решениях, которые эффективно справятся с промышленными отходами и минимизируют риски для бизнеса.

Сейчас существует несколько методов переработки. Механический – дробление пластикового мусора на мелкие гранулы, биологический – компостирование, химический – разрушение отходов с помощью управляемых реакций и термический – сжигание бытового мусора. Высокая конкуренция компаний и большая сырьевая база привели к использованию более дешевых из них – тех, что заточены под высокую производительность, но пренебрегают охраной окружающей среды.

Ежегодно в России свыше 500 миллионов тонн пластиковых отходов сжигают для последующего получения вторичных гранул. Открытое горение материала приводит к образованию углекислого газа и токсичных соединений. При этом сильно загрязненные отходы переработать таким способом нельзя, и 15 процентов от их массы неизбежно отправляется на выброс. Низкая стоимость и высокое качество чистого сырья, в отличие от вторичных гранул, делает этот способ непопулярным. Более того, до 20 процентов изделий из таких гранул не могут быть повторно переработаны из-за сильного падения качества.

Устаревшие технологические решения не отвечают требованиям экологической безопасности, обладают высокой стоимостью по сравнению с зарубежными аналогами, нуждаются в больших производственных площадках и вовлечении рабочего персонала в грязный процесс ручной сортировки.

Ученые ПНИПУ разработали устройство, которое перерабатывает широкий спектр промышленных отходов. Оно требует в четыре раза меньше рабочей площади и полностью состоит из отечественных комплектующих. Разработка предназначена для глубокой переработки отходов с помощью универсального растворителя – воды в состоянии флюида. Комплекты проектируются на основе базовой технологической схемы и могут быть адаптированы под задачи заказчика, учитывая вид и состав сырья, требуемую мощность и необходимую глубину переработки.

«В обычном состоянии вода не обладает достаточными свойствами для разложения пластика. Однако это можно изменить. Мы поместили воду в замкнутую систему, нагрели до 373 градусов Цельсия и сжали под давлением выше 217 атмосфер. Так вещество достигло критической точки и перешло в состояние флюида, одновременно оставаясь жидкостью и газом. Это позволяет разрушать самые сложные химические цепочки промышленных отходов и при этом не дает им склеиваться обратно, создавая еще более сложные отходы. Вода становится не только одним из самых эффективных растворителей, но и самым экологически чистым», – говорит аспирант-ассистент кафедры автоматики и телемеханики, резидент бизнес-инкубатора «Динамика роста» ПНИПУ Глеб Иванов.

Уникальность решения заключается в том, что для работы не требуется предварительная сортировка и очистка сырья, при переработке получается сразу готовый товар. «Существующие технологии переработки пластика, например, за счет горения, позволяют получать очищенные вторичные гранулы, в то время как результат нашего решения – исходный нефтепродукт, который может быть использован для производства топлива. Предлагаемое решение разделяет сложные отходы на простые составляющие, для них не требуется отдельный рынок сбыта, как в случае со вторичным сырьем. На выходе получаются различные виды топлива: бензин, керосин, дизель, суммарно до 85 процентов от общего объема исходного сырья. Все, что не смогут переработать другие, сможем мы», – подводит итог научный руководитель проекта, главный технолог «НЭП-Пермь» Олег Иванов.

Разработка ученых Пермского Политеха способна перерабатывать более ста видов промышленных отходов, тогда как аналогичные решения специализируются только на 5-10 однотипных. В России среди похожих разработок существуют только лабораторные установки, не пригодные для масштабирования под промышленные задачи, а производство в Китае дороже в 2-3 раза и не имеет местных ресурсов для ремонта и обслуживания. Ученые уже получили письма заинтересованности в проекте от нефтехимических компаний и грант от ФСИ, благодаря которому уже создано пилотное оборудование. Совместно с крупнейшей из них уже сейчас проводят испытания первых образцов и ведут переговоры для заключения договора на внедрение. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
669 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# нефть
# переработка мусора
# пластик
# пластиковые отходы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Будущее космической биологии
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
12 Июн
1200
Анатомия амфибий
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Дело техники: электротранспорт
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Июн
600
Латинская Америка: путешествия, жизнь и зоологические наблюдения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Расы России
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
3D-биопечать: от машин, которые создаем мы — до машин, которые будут создавать нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
В контакте с питомцем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Июн
500
Искусство Персии эпохи Ахеменидов
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
600
Аутоиммунные заболевания и аллергии
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
Вчера, 12:42
Игорь Байдов

Следы распада протона предложили искать в недрах Луны

Группа физиков из Италии представила новую концепцию поиска признаков распада протона. Исследователи предложили пробурить на Луне скважину глубиной пять километров и безопасно извлечь оттуда образцы породы, сохраняющие следы этого события. Если идею ученых притворят в жизнь и миссия окажется успешной, открытие поможет объединить противоречащие физические теории.

Физика
# каоны
# протоны
# Стандартная модель
# элементарные частицы
Позавчера, 11:25
Александр Березин

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?

История
# Вторая мировая война
# история
# Франция
Выбор редакции
Вчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
8 июня
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
7 июня
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 55

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить