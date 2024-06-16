Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

Скажем сразу: тема насыщена политической риторикой, поэтому трактуется сторонами так, как им угодно. Что, в общем-то, неверно, поскольку незнание собственной истории и подмена ее приятными для себя мифами — это, как много раз показывала все та же история, прямой путь к национальной катастрофе.

Чтобы ответить на вопрос из заголовка полностью, придется начать с ключевого: что означают слова «Азербайджан», «азербайджанцы» и как они появились.

От Дария III к тюркскому вторжению

Оба слова возникли от названия местности «Атур Паткан» (Ātur-patkān) на северо-западе Ирана (Мидии, как было принято говорить тогда) — первый раз это название упоминается в IV веке до нашей эры. Означает оно «владения Атропата» (Atərəpāta). Так звали персидского сатрапа (глава провинции), родившегося примерно в 370 году до нашей эры.

Во время войны Персии и Македонии Атропат сначала поддерживал Дария III, а после его поражения переметнулся на сторону сильного — Александра. Он служил царю верой и правдой, подавив восстания мидянина Бариакса против македонской оккупации.

В итоге после смерти Александра Атропат смог сохранить власть над частью своей исходной сатрапии, создав там государство, известное нам из работ греческих историков как Атропатена. К 80 году до нашей эры ее завоевывает армянский царь Тигран Великий.

Изображение Атропата в Азербайджанском музее военной истории. Разумеется, в реальной жизни его доспех и вооружения были совсем иными, да и о полноценном представлении о внешности говорить не приходится. Арабы стали произносить «Атурпактан» (владения Атура, Атропата в греческом произношении) как «Адарбадган», из чего позже и возникло слово «Азербайджан» / © Wikimedia Commons



Однако население этого царства не имело никакого отношения к азербайджанскому этносу или культуре. Об этом легко узнать по языку: он четко зафиксирован у древних и средневековых историков, и приблизительно до 1000 года нашей эры язык этот — один из иранских.

Да, он назывался «азери» — по имени местности, где доминировал. Но, несомненно, это иранский язык (то есть из индоевропейской семьи) — сохранилось немало памятников, которые и сегодня может прочесть любой способный читать иранец. Более того, у того языка сохранился преемник — талышский. Маленькие «островки» людей, говорящих на нем, встречаются сегодня в Иране и Азербайджане.

Современный азербайджанский — язык тюркской языковой семьи. Индоевропейцы и тюрки — принципиально разные группы. Первые — это, например, русские, украинцы, западноевропейцы, иранцы, а вторые — скажем, коренное население Алтая.

Достоверно понять, где прародина тюрков, сложно, поскольку с древности они известны как кочевники с дефицитом собственной письменности, поэтому фиксировать их историю непросто. Из источников окружающих письменных народов ясно, что тюрки образовали не один степной каганат, активно расширявший свои границы, но что происходило там внутри — понятно плохо, по все тем же причинам.

Тюрки имели много разных ветвей: одной были печенеги и половцы, о которых мы уже писали, другой — огузы в составе 24 племен, которых еще называли «тюрки-огузы». Где конкретно они жили до XI века — сказать сложно, поскольку этот народ активно кочевал по обширному пространству, от Монголии до Средней Азии, не имея собственных городов или историографии.

Часто карту государства огузов рисуют вот так. Откровенно говоря, реальных данных о его границе мало, и

во многих случаях она дорисована на основании предположений. Кроме того, оно не было единым государство в современном смысле этого слова: власть аристократии отдельных ветвей огузов колебалась очень сильно, некоторые верховные правители не управляли ничем, другие — напротив, деспотично правили всем. Аморфность и вечная изменчивость были единственными постоянными чертами государства огузов. Впрочем, это можно сказать и о многих других тюркских государствах той эпохи: жесткая иерархия и своды законов типа чингисхановых им были неизвестны. В управлении государством фактически не применяли письменность и какой-либо устойчивый госаппарат, что во многом предопределило его аморфность и условную управляемость / © Wikimedia Commons



Есть так называемые орхонские надписи, которые некоторые связывают с огузами, но их ничтожно мало. Да и понять по ним что-то конкретное об огузах до их переселения в более цивилизованные места сложно.

С XI века ситуация резко упрощается: кочевники-огузы начали постепенно сдвигаться из Средней Азии на юг и запад. Сперва они поступили на службу Саманидов — правящей иранской династии Саманидского государства (включало Иран и большую часть Средней Азии). Но караханиды (группа не вполне ясного происхождения) к 999 году разгромили государство Саманидов, отчего огузы оказались в ситуации, дающей много возможностей: никакой легальной власти в зоне их проживания не было.

Наконец, с 1038 года появляется сразу много источников по огузам: их группа, известная как Сельджукиды, или просто сельджуки, из Средней Азии быстро распространяется в Иран, Закавказье и Малую Азию. К 1055 году они берут под контроль большую часть земель бывшего Арабского халифата: халифу остается только номинальная власть, а султаном признают Сельджукида.

Существовало ли азербайджанское государство в Средние века?

С этой самой волной тюрки приходят на земли, которые сейчас называют Азербайджаном. Тогда же они попадают в остальные места, где много азербайджанцев в наши дни, — в Северо-Западный Иран, где их миллионы.

Местные народы при этом частично истребляют, частично захватывают (женщин). Впоследствии оставшееся население начинает говорить на тюркском языке, сперва неотличимом от сельджукского (сегодня его потомок — турецкий).

Часто в азербайджанской историографии первым азербайджанским государством называют государство Ильдегизидов (1136-1225 годы), возникшее вскоре после того, как государство сельджуков после быстрого расширения так же быстро впало в раздробленность. Почему именно Ильдегизиды — понять сложно.

Государство Ильдегизидов. XII век. Границы Грузии проведены условно. Армения в этот момент находилась под контролем турок-сельджуков, но этот контроль постоянно пытались оспорить другие государства региона / © Wikimedia Commons

Во-первых, их государство не то чтобы охватывало территорию современного Азербайджана: напротив, в основном оно находилось в современном иранском Азербайджане.

Во-вторых, его основатель Шамс ад-Дин Ильдегиз вообще не был огузом. Он половец, попавший в рабство, проданный сельджукидам, долго служивший им и лишь путем борьбы и интриг сколотивший собственное, но не очень долговечное государство. В источниках оно не называлось «Азербайджан», да и смысл этого слова тогда был географический, никакого отношения к тюркам это не имело: процесс тюркизации региона далеко не завершился.

Этнически к современным азербайджанцам имели отношение сразу два государства, существовавших c XIV века, — Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Однако оба были, по сути, кочевыми, а регионы их кочевья постоянно колебались.

Карта Кара-Коюнлу пытается обозначить границы, но не показывает тот факт, что походы тюрков могли означать, что территории, которые они разорили вчера, потом годами могли их не видеть и быть не в курсе того факта, что они входят в некое государство Кара-Коюнлу / © Wikimedia Commons

Буквально за год «граница» могла поменяться на сотню километров. Область Ширван с городом Баку в ту пору переходила из руки в руки, поскольку эти государства активно воевали друг с другом.

В итоге в XV веке турки-османы всех их завоевали. Но это даже трудно назвать иностранной оккупацией: турки и будущие азербайджанцы говорили, по сути, на одном языке.

Карта Ак-Коюнлу имеет ровно те же недостатки, только еще более оптимистична / © Wikimedia Commons

Вся разница в том, что Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу управляли потомки одних огузских родов, а османами — других. Фактически эти народы тогда еще не завершили процесс оседания, отчего провести между ними четкие географические, этнические или языковые границы затруднительно.

Как возникло слово «азербайджанец»

Другие историки предлагают считать первым азербайджанским государством империю Сефевидов — мол, ее основатель Абу л-Музаффар Исмаил бин Гейдар ас-Сефеви (Исмаил I для краткости) был азербайджанцем. Но это не совсем так: он был прямым потомком шейха Сефи ад-Дина, родившегося в 1252 году и основавшего суфийский орден Сефевие, откуда, собственно, и возникло спустя четверть тысячи лет название «Государство Сефевидов».

Орден возглавляли потомки Сефи ад-Дина по мужской линии, но сам он оставил стихи собственного сочинения на языке азери — то есть индоевропейском, предке современного талышского. Значит, династия Сефевидов по происхождению иранская, а не тюркская, то есть не может быть азербайджанской.

Как видно по цветам на карте, государство Сефевидов иногда не включало территорию современного Азербайджана. Но Иран оно в основном контролировало значительную часть своей истории / © Wikimedia Commons

Да, Исмаил I писал стихи уже на тюркском, а не на азери (индоевропейском), потому что к тому времени волны тюркских нашествий, мотавшихся туда-сюда по северо-западу Ирана, уничтожили почти все ираноязычное население региона, заменив их тюрками — будущими азербайджанцами. Сефевиды веками женились на тюркских принцессах, так как других в этом регионе взять было негде.

Надел на голову корону этот негодяй,

Сделал он безмозглых тюрков мюридами.



[Başına tac aldı çıkdı ol pelid,

İtdi bî-idrak Etrak’i mürid] Саад-эд-дин, первый османский историк, о воцарении Исмаила I в Иране и его продвижении тюрок (будущие азербайджанцы) на ключевые посты в государстве

Но точно так же можно сказать, что династия Рюриковичей говорила к XI веку на древнерусском. Конечно, говорила, ведь кругом-то все тоже на нем разговаривали. Но ее происхождение от этого совсем не стало славянским. Аналогично — с Сефевидами.

Другое дело, что они действительно тюркизировались и даже свое государство называли Доулет-е Кызылбаш («Государство красных шапок»). При дворе Сефевидского государства его шахи говорили на тюркском, в ту пору, впрочем, все еще не сильно отошедшем от того, на котором говорили в османской Турции.

Шах Исмали объявил шиизм общегосударственным решением. Примерно с этих пор восточных турок стали называть «аджеми», что означало их шиизм, отличавший их от тюрок западных, сегодня ставших турками. Исходно «аджам» говорили и про иранцев, но со временем «аджеми» стали говорить только в адрес тюрок-шиитов / © Wikimedia Commons

Именно в тот период появляется слово, из которого возникло современное «азербайджанец» — «аджеми» (от турецкого «аджам», ﻋﺠﻢ). Здесь, конечно, надо понимать, что это не был этноним. Это турецкое слово обозначало всех жителей Ирана, исповедующих шиизм, а не суннизм, как то было принято у турок.

Шиизм был отличительной чертой ордена Сефевие, именно с этого момента стало возникать что-то вроде общего названия у азербайджанцев. «Что-то вроде» — потому что в него тогда включали и иранцев, то есть персов, народ принципиально другого, индоевропейского, а не тюркского, языка и происхождения. Именно «аджемами» называют жителей современного и иранского Азербайджана документы времен Петра Великого.

Возникает вопрос: почему же сами предки современных азербайджанцев себя никак не называли? На самом деле, называли, но по тем кочевым племенам, из которых состояли.

Манифест Петра I 1722 года среди других народов его планируемого Персидского похода называет «аджемами» тех, кого сегодня называют азербайджанцами / © Wikimedia Commons

Одни говорили о себе «айрумы», другие — «текели», третьи — «авшары», четвертые — «кенгерли» и так далее. Аналогичная ситуация была на Руси до Рюриковичей: вятичи называли себя вятичами, словены — словенами и так далее. Для единого самоназвания нужно единое государство, которого до 880-х на Руси не было (как не было в связи с этим еще и самой Руси).

У азербайджанцев даже в эпоху Сефевидов не было своего государства: подавляющее большинство его подданных были иранцами, в официальном обороте документов господствовал персидский, надписи на монетах тоже были персидские.

Шахи, может, и говорили на тюркском, но они не умели чеканить монеты, а ремесленники и грамотные специалисты монетного дела были персами. Оттого и историю писали на персидском: историки ведь должны где-то получать образование.

После распада Сефевидского государства там, где сейчас живут азербайджанцы, образовалось множество мелких ханств, с постоянно изменяющимися границами. Часть из них были под властью России, часть — Ирана.

Иногда, когда у русских и персов руки до региона не доходили, их пытались подчинить турки. Устойчивой и тем более единой государственности там не было: даже в XIX веке северная и южная части азербайджанцев жили в разных государствах (впрочем, как и в наши дни).

Первое отчетливое использование слова «азербайджанец» не в смысле «житель Атурпаткана» или более поздних названий того же региона фиксируют только в 1891 году — в газете «Кешкюль», выходившей в Российской империи.

Ее авторы пытались дать определение тому, для кого они пишут, и в итоге отметили, что и те, кто живут в иранском Азербайджане, и те, кто говорят на том же языке в Российской империи (современная территория Азербайджана), — один народ.

«Пограничный переводчик», III том. Издан в Петербурге в 1890 году. В том включено 12 языков, по алфавиту первым идет азербайджанский. Источник: Фарид Алекберли. «История государственного языка в Азербайджане», aamh.az/alakbarli/index.files/188.htm / © Elm. History & Heritage Website

Очевидно, позиция азербайджанской нарождающейся интеллигенции была обусловлена тем, как этот регион описывали русские источники (на иллюстрации — разговорник 1890 года из Российской империи). Однако надо понимать, что в России никто не объединял в единое целое азербайджанцев своей империи и Ирана. Не делали этого и в Иране.

Как точно описал ситуацию доктор исторических наук Фарид Алекперли (азербайджанец):

«В Средние века сами азербайджанцы, а также персы, дагестанцы, армяне, курды и другие соседние народы называли азербайджанский язык „тюркским“ (türk dili), в то время как „азербайджанским“, „татарским“ или „тюрко-татарским“ его начали именовать с начала XIX века в некоторых русских и европейских источниках».

Причины, по которым будущие азербайджанцы так себя не называли, зато их так называли русские и европейцы, понятны: последние знакомились с описанием региона по упоминаниям сначала древнегреческих источников («Атропатена») и потом арабских (آذربایجان). И те и другие использовали слово, похожее на русское «азербайджанцы», а в качестве самоназвания азербайджанцев той эпохи такое слово не применяли вплоть до самого конца XIX века.

Иными словами, азербайджанцы — экзоэтноним, данный народу извне, а не придуманный им на месте.

Когда же возникло первое реальное азербайджанское государство?

В 1918-м в России вспыхнула Гражданская война. Турки 12 февраля того года поняли, что это их шанс, и начали наступление на русские войска, защищавшие регион. В рядах этих войск не было понимания, зачем воевать: за большевиков эти в наименьшей степени разложившиеся части бывшей русской армии умирать не хотели, но какой-то другой власти в стране тоже не наблюдалось.

В связи с турецким наступлением местная «Закавказская республика», пытавшаяся образоваться на фоне вакуума центральной власти в России, развалилась.

Флаг Азербайджана от 21 июня и до ноября 1918 года имеет тот же цвет и те же изображенные объекты, что и флаг Турции. Отличие по существу только одно: у звезды не пять, а восемь лучей, потому что в арабском написании слово «Азербайджан» включает восемь букв. Сегодня, поскольку азербайджанцы при СССР наконец получили собственный алфавит, смысла в восьмиконечности звезды уже нет, но, как это часто бывает, сам символ остался / © Wikimedia Commons

Двадцать второго мая 1918 года представители Азербайджана заявили о его независимости.

Это и было первым в истории моментом, когда там возникло государство, населенное азербайджанцами, которые, благодаря прессе времен поздней Российской империи, начали (хотя бы в городах) называть себя так.

С ноября 1918 года все-таки решили хоть как-то видоизменить флаг в сравнении с турецким, для чего просто дали сверху и снизу основной части две цветные полосы / © Wikimedia Commons

Конечно, преувеличивать зрелость этого государства не стоит. Достаточно упомянуть, что первый флаг (на картинке) было настолько легко спутать с турецким, что уже в ноябре 1918 года его заменили, мотивировав восьмиконечную звезду на новом флаге тем, что в слове Азербайджан восемь букв.

Проблема в том, что их восемь только в арабском написании этого слова. То есть выработку национального флага осуществляли люди, еще не определившиеся, на каком, собственно, языке писать название своего государства и из скольких букв.

Так вышло потому, что собственного алфавита новорожденный Азербайджан не имел и использовал арабскую графику для официальных документов. Почему национальная интеллигенция в конце XIX — начале XX веков так и не удосужилась создать национальный алфавит — понять сложно. Вероятно, ее основная часть просто не задумывалась над этим вопросом.

Средневековая рукописная книга, написанная арабским алфавитом на азербайджанском языке (в то время он назывался тюркским) между 1602 и 1603 годами. «Хадигат-ус-суада» («Сад счастливцев») Мухаммеда Физули (ок. 1494-1556 годов). Коллекция Бруклинского музея. Источник: Фарид Алекберли. «История государственного языка в Азербайджане», aamh.az/alakbarli/index.files/188.htm / © Elm. History & Heritage Website

О том, что основные понятия, включая имя собственного языка, тогда еще не устоялись, говорят законы Азербайджанской Демократической Республики, существовавшей в 1918-1920 годах: в специальном законе о языке он называется «тюркским».

В ту эпоху «тюркский» уже ничего не значило, потому что таких языков было огромное количество. С тем же успехом условная белорусская республика той же эпохи могла бы назвать государственный язык «славянским».

В 1921 году Красная армия наконец добралась до Азербайджана, после чего Азербайджанская Демократическая Республика прекратила существование. Возникшая на ее месте Азербайджанская Советская Социалистическая Республика продолжала именовать местный язык «тюркским» аж до 1936 года, когда товарищ Сталин решил, что пора уже назвать местный язык каким-то более определенным образом.

В 1922 году местный язык перевели с арабской графики на латиницу, в 1939-м — на кириллицу, но реально в учреждениях все шло на русском. Только в эпоху после Иосифы Сталина у местных властей дошли руки закрепить национальный язык в конституции и требовать его знания от должностных лиц. И только после 1991 года его снова перевели на латиницу, но уже не как в 1920-х, а на основе турецкого ее варианта.

А как же заявления азербайджанских историков о том, что «Кавказская Албания» — предшественник Азербайджана?

Скажем так: да, определенный ревизионизм у азербайджанских историков встречается, но он далеко не всеобщий. Даже там есть люди, понимающие ситуацию и не делающие таких заявлений. Почему?

Кавказская Албания — реально существовавшее древнее государство II-I веков до нашей эры. Оно занимало часть земель современного Дагестана, Грузии и Азербайджана. Позже она попала под контроль Римской империи, а затем — Сасанидского Ирана.

Откуда ее название возникло — неизвестно, почему оно совпадает с названием Албании на Балканах или древним кельтским названием Шотландии — тоже. Гипотез много, ни одна из них не выглядит слишком убедительной.

Примерное местоположение Кавказской Албании / © Wikimedia Commons

Только вот к азербайджанцам эти люди никакого отношения не имели. Римские историки описывают их как светловолосых и сероглазых — таких людей и сегодня можно изредка встретить в Дагестане, но среди базовых азербайджанцев, как и тюрков в целом, их нет — не то происхождение.

Конечно, Кавказская Албания не была моноэтничной: кроме албанов, там были и другие племена. У одного из них даже был алфавит, разработанный тем же Месропом Маштоцем, ранее создавшим армянский и грузинский алфавиты. Этот агванский алфавит (народа гаргаров), однако, показывает совсем не тюркский язык.

В итоге все историки сходятся на том, что языком албанов был язык лезгинской ветви нахско-дагестанских языков. Иными словами, они были далеки как от индоевропейцев, населявших Азербайджан до нашествия тюрок-огузов, так и от самих тюрок-огузов.

А что такое тогда Западный Азербайджан? Правда ли, что это исторические земли Азербайджана, а сейчас там Армения?

Западный Азербайджан реально есть — это западная часть иранского Азербайджана, северо-запад Ирана (Azarbâyjân-e Qarbi). Там до сих пор живут множество азербайджанцев, но, разумеется, в состав государства Азербайджан они не входят и входить не будут.

Люди, склонные искать Западный Азербайджан в Армении, в современном Азербайджане есть / © ednews.net

Но с Арменией он связи не имеет. Армения — другое государство, лежащее намного севернее Западного Азербайджана. Да, когда-то последний входил в Армению Тиграна Великого, но туда, если уж на то пошло, и Сирия входила с частью Ирана и Междуречья.

Армяне говорят на особом языке индоевропейской группы, то есть они тоже весьма далеки от тюрок. Поскольку, как мы показали выше, ни одно из государств до XX века Азербайджаном никогда не было, то и о каких-то правах его до этой эпохи говорить затруднительно.

Собственно, своя «Западная Армения» есть как раз у самой Армении — это территория, находящаяся на востоке Турции, которая неоднократно входила в Армению, а в Первую мировую была в значительной степени занята русскими войсками.

Российская империя планировала включить эти земли, населенные армянами, в свою территорию после войны, но коллапс 1917 года не дал этому случиться. Турки устроили в Западной Армении геноцид, и уцелевшая часть армян покинула Западную Армению.

На деле Западный Азербайджан находится совсем в другом месте: на границе Ирана, Турции и Ирака, он же آذربایجان شرقی‎ Âzarbâyjân-e Šarqi, он же شرقی آذربایجان, Şərqi Azərbaycan. Стоит напомнить,что в Иране есть еще и Восточный Азербайджан. Он тоже населен в основном этническими азербайджанцами (как и иранский Ардебиль). Естественно, что о претензиях на эти территории Баку и не помышляет: Иран ведь действительно сильное государство / © Google

Подведем итоги. Азербайджан в смысле государство азербайджанцев — а не арабского слова, означавшего регион, населенный ираноязычным народом — появился в 1918 году, в результате коллапса Российской империи. Правда, надо понимать, что существовал он за счет продвижения турецкой армии в Закавказье, поскольку без такой военной поддержки образоваться у него не получалось.

Когда до региона добралась Красная армия, Азербайджан вошел в СССР и возник как независимый снова только за счет второго коллапса, уже 1991 года.

Потомками албанцев азербайджанцы называться не могут, потому что у них есть вполне конкретная родословная — это восточная часть той же группы, что и турки. От последних они отличаются тем, что вслед за иранцами приняли шиизм.

Западный Азербайджан существует, но в Иране — там же, где и огромная часть всей азербайджанской нации. Однако Азербайджаном она не станет, поскольку Иран — довольно крепкое государство, от которого просто так кусок не оторвать.

Вообще, история региона производит довольно необычное впечатление. Возникает ощущение, что чем меньше местные народы реально укоренены в истории, тем больше их желание «найти» у себя такую историю. Вероятно, все это исправится со временем — по мере накопления истории реальной.

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