Низкие оценки детей усилили поддержку со стороны обеспеченных родителей

Детям, которые получали более низкие оценки в школе, родители активнее помогали выполнять домашние задания, развиваться и общаться с администрацией школы. Исследование, в результате которого обнаружилась такая связь, провели ученые из Германии.

Участие родителей в жизни и образовательном процессе ребенка влияет на его академические успехи. Например, в австралийском Университете Монаша выяснили, что экономическая безопасность матерей и, как следствие, возможность больше времени проводить с семьей, улучшила успеваемость детей в школе. Однако, согласно ряду исследований, поддержка родителей может различаться в зависимости от оценок ребенка и социального статуса семьи.

В предыдущих исследованиях предполагалось, что семьи с низким социальным статусом с большей вероятностью поддержат детей с хорошими оценками, потому что у них выше шанс достичь академического успеха, а семьи с высоким социальным статусом используют имеющиеся у них возможности, чтобы улучшить успеваемость детей с плохими оценками. Ученые из Института демографических исследований Макса Планка в Германии провели новое исследование и получили другие результаты. Соответствующую научную статью опубликовал журнал European Sociological Review.

Согласно выводам исследователей, в семьях с низким социальным статусом детей поддерживали одинаково вне зависимости от того, какие оценки они получают. При этом в семьях с высоким социальным статусом большее внимание действительно получали те школьники, успеваемость которых была низкой. Это проявлялось и в попытках мотивировать ребенка, и в помощи с выполнением домашнего задания, и в общении с педагогами и администрацией школы, и в поощрении когнитивного развития (например, родители вместе с ребенком читали, занимались музыкой).

Соотношение успеваемости близнецов с уровнем поддержки, которую они получали от родителей / © European Sociological Review

Авторы новой статьи объяснили более сильную поддержку детей с плохой успеваемостью в семьях с высоким социальным статусом тем, что взрослые боялись ухудшить свое положение в обществе. Им, вероятнее всего, не хотелось, чтобы плохие оценки ребенка или недостаточное участие в его жизни делали их менее успешными в глазах окружающих.

В исследовании использовались данные первых трех опросов исследования TwinLife, в котором участвовали 480 пар близнецов (как однояйцевых, так и разнояйцевых), то есть 960 детей. На момент первого опроса им в среднем было по 11 лет, к третьему возраст увеличился до 13 лет. Дети самостоятельно отвечали на вопросы об успеваемости и поддержке со стороны родителей, что позволило исключить стремление взрослых давать социально одобряемые ответы.

«У исследования близнецов есть потенциальные ограничения. Например, могут существовать последовательные различия в том, как родители близнецов и родители не-близнецов взаимодействуют с детьми. Однако предыдущие работы не выявили подобных закономерностей, поэтому результаты можно распространить и на семьи, дети в которых не близнецы», — отметили авторы научной работы.

По мнению ученых, их исследование делает важный вклад в изучение социальной мобильности. Это связано с тем, что у детей с высокой успеваемостью из семей с низким социально-экономическим статусом гораздо меньше ресурсов и связей, чем у академически неуспешных сверстников, которые растут в обеспеченных семьях. Авторы исследования считают, что необходимо изучать, в какой степени различия в родительской поддержке влияют на продвижение детей по социальной лестнице.

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