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27 минут назад
Полина Меньшова
50

Низкие оценки детей усилили поддержку со стороны обеспеченных родителей

5.3

Детям, которые получали более низкие оценки в школе, родители активнее помогали выполнять домашние задания, развиваться и общаться с администрацией школы. Исследование, в результате которого обнаружилась такая связь, провели ученые из Германии.

Психология
# детско-родительские отношения
# оценки
# социальная мобильность
# успеваемость
Кадр из фильма «Двое: я и моя тень»
Кадр из фильма «Двое: я и моя тень» / © kinopoisk.ru

Участие родителей в жизни и образовательном процессе ребенка влияет на его академические успехи. Например, в австралийском Университете Монаша выяснили, что экономическая безопасность матерей и, как следствие, возможность больше времени проводить с семьей, улучшила успеваемость детей в школе. Однако, согласно ряду исследований, поддержка родителей может различаться в зависимости от оценок ребенка и социального статуса семьи.

В предыдущих исследованиях предполагалось, что семьи с низким социальным статусом с большей вероятностью поддержат детей с хорошими оценками, потому что у них выше шанс достичь академического успеха, а семьи с высоким социальным статусом используют имеющиеся у них возможности, чтобы улучшить успеваемость детей с плохими оценками. Ученые из Института демографических исследований Макса Планка в Германии провели новое исследование и получили другие результаты. Соответствующую научную статью опубликовал журнал European Sociological Review.

Согласно выводам исследователей, в семьях с низким социальным статусом детей поддерживали одинаково вне зависимости от того, какие оценки они получают. При этом в семьях с высоким социальным статусом большее внимание действительно получали те школьники, успеваемость которых была низкой. Это проявлялось и в попытках мотивировать ребенка, и в помощи с выполнением домашнего задания, и в общении с педагогами и администрацией школы, и в поощрении когнитивного развития (например, родители вместе с ребенком читали, занимались музыкой).

Соотношение успеваемости близнецов с уровнем поддержки, которую они получали от родителей / © European Sociological Review

Авторы новой статьи объяснили более сильную поддержку детей с плохой успеваемостью в семьях с высоким социальным статусом тем, что взрослые боялись ухудшить свое положение в обществе. Им, вероятнее всего, не хотелось, чтобы плохие оценки ребенка или недостаточное участие в его жизни делали их менее успешными в глазах окружающих.

В исследовании использовались данные первых трех опросов исследования TwinLife, в котором участвовали 480 пар близнецов (как однояйцевых, так и разнояйцевых), то есть 960 детей. На момент первого опроса им в среднем было по 11 лет, к третьему возраст увеличился до 13 лет. Дети самостоятельно отвечали на вопросы об успеваемости и поддержке со стороны родителей, что позволило исключить стремление взрослых давать социально одобряемые ответы.

«У исследования близнецов есть потенциальные ограничения. Например, могут существовать последовательные различия в том, как родители близнецов и родители не-близнецов взаимодействуют с детьми. Однако предыдущие работы не выявили подобных закономерностей, поэтому результаты можно распространить и на семьи, дети в которых не близнецы», — отметили авторы научной работы.

По мнению ученых, их исследование делает важный вклад в изучение социальной мобильности. Это связано с тем, что у детей с высокой успеваемостью из семей с низким социально-экономическим статусом гораздо меньше ресурсов и связей, чем у академически неуспешных сверстников, которые растут в обеспеченных семьях. Авторы исследования считают, что необходимо изучать, в какой степени различия в родительской поддержке влияют на продвижение детей по социальной лестнице.

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Психология
# детско-родительские отношения
# оценки
# социальная мобильность
# успеваемость
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Сергей Михайлов
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Блин да если бы мульт с такой графикой был бы, то лично я его смотрел бы каждый день

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Михаил Романов
2 часа назад
Alexander, дети и не способны понимать суть чаще всего. Они воспринимают мир не как взрослые, а образами. У них есть "крутые" образы и "не крутые". Им

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Михаил Романов
2 часа назад
Школьникам и не должно быть комфортно в школе. Основная цель школы - ломка сознания таким образом что бы приучить его к поглощению больших объемов

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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Александр Macavity
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<> А вы доверяете тому, что говорит педагогика? Я -- не очень. Поясню: эти "оптимальные нормы" вступают в противоречие с моим личным (сорокалетним)

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

vitaldos
5 часов назад
As, ну вот и надо это читать для души. Я в школе многие романы читал, но не мог осознать, что это зачем о чем там речь вообще. Анализ этот глупый

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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