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В МГПУ узнали о причинах депрессии у подростков
Психологи МГПУ выявили ключевые факторы, способствующие развитию депрессии у подростков, и предложили новые подходы к ее профилактике. Исследователи установили, что комбинация социальных, психологических и биологических факторов играет решающую роль в возникновении депрессивных состояний у молодежи.
В результате исследования, основанного на анализе отечественной и зарубежной литературы, Андрей Морозкин из МГПУ изучил различные аспекты социальной ситуации развития подростков и их связь с депрессивными состояниями. Результаты показали, что депрессивные состояния у подростков — серьезная проблема, которая может приводить к различным негативным последствиям, включая суицидальные мысли и попытки, социальную изоляцию, проблемы в учебе и поведении.
Исследователи обнаружили, что одним из ключевых факторов развития депрессии у подростков является нарушение детско-родительских отношений. В частности, недостаток эмоциональной поддержки со стороны родителей и семейные проблемы значительно повышают риск развития депрессивных состояний. Интересно отметить, что дети в неполных семьях часто испытывают трудности в отношениях с матерью, что может провоцировать депрессию.
«Наше исследование показало, что депрессия у подростков — это сложное явление, на которое влияет множество факторов, – комментирует руководитель исследования, доцент МГПУ Ольга Родионова. – Мы обнаружили, что помимо семейных проблем и трудностей в общении со сверстниками, значительную роль играют стрессы, травматический опыт и проблемы с самооценкой. Важно отметить, что депрессия у подростков может проявляться иначе, чем у взрослых. У подростков часто наблюдается повышенная раздражительность и вспышки гнева».
Исследователи также выявили, что депрессия у подростков часто сопровождается потерей интереса к школьной жизни и внешкольным занятиям, изменениями в режиме сна и аппетита. Кроме того, депрессивные состояния у детей могут вызывать школьные фобии, логоневрозы и истероформные состояния. Андрей Морозкин отмечает: «Интересно, что попытки административного воздействия при нарушениях поведения и неуспеваемости часто усугубляют состояние депрессивного ребенка, создавая дополнительные трудности в обучении».
Психологи МГПУ также обнаружили тесную связь между депрессией и трудностями в установлении дружеских отношений. «Затруднения в установлении дружеских отношений могут приводить к чувству изоляции и одиночества, что в свою очередь способствует появлению депрессивных состояний, – поясняет Ольга Родионова. – Более того, депрессия у подростков часто сопровождается страхом быть отвергнутыми или стать объектом насмешек, что еще больше усугубляет проблему».
На основе полученных данных ученые МГПУ рекомендуют проводить профилактическую работу, включая образовательные программы о психическом здоровье, улучшение доступа к психологической помощи, вовлечение родителей и учителей в поддержку подростков, а также создание безопасной и поддерживающей среды в школе и обществе.
Андрей Морозкин подчеркивает важность своевременного выявления симптомов депрессии у подростков: «Необходимо обращать внимание на изменения в поведении подростков и своевременно обращаться за помощью к специалистам, чтобы предотвратить развитие серьезных проблем на поздних стадиях. Исследователи подчеркивают важность своевременной помощи со стороны родителей, учителей и специалистов в сфере психического здоровья».
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