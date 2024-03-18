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Автомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 лет
Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.
Каждый год американский центр потребительских исследований компании J. D. Power публикует собственный анализ качества новых марок автомобилей. Он базируется на количестве поломок, которые возникли в 100 новых машинах в течение первых трех месяцев владения ими. В опросе собран подробный опыт 93 380 покупателей автомобилей, выпущенных в 2023 году. Анкета состояла из 223 вопросов, охватывающих все аспекты вождения.
Проанализировав ответы, исследователи пришли к выводу, что количество проблем, связанных с управлением новыми авто, в два раза превышает аналогичный показатель 2010 года. Специалисты уверены, что в будущем ситуация только ухудшится. А поскольку у них были данные по всем предыдущим годам, также удалось оценить динамику возникновения нарушений работы автомобилей.
Выяснилось, что средний показатель по всем маркам машин за последние 12 лет распределился следующим образом: 43 процента проблем возникает в первые три месяца вождения, 57 процентов — в последующие 33 месяца. Хотя между марками авто существуют различия, исследователи узнали, что в целом динамика нарушений идет в сторону ухудшения качества.
Ученые оценили также марки машин от менее к более качественной. На первом месте оказался бренд Lexus — его посчитали самым надежным автомобилем, на последнем — Land Rover. Второе место занял Porsche, третье — Bulck, четвертое — Toyota, пятое и шестое — Chevrolet и Kia соответственно. А вот в шестерку худших, помимо Land Rover, вошли Chrysler, Volvo, Jeep, Volkswagen и Audi. Mazda, Infiniti, Nissan, Mercedes-Benz и GMC оказались в середине списка. Исследователи имели данные далеко не по всем маркам автомобилей — в рейтинг попали лишь 29 из них.
Специалисты считают, что ухудшение качества авто отчасти связано с пандемией и возникшими в связи с этим кадровыми и иными проблемами, влияющими на процесс производства, подобно снежному кому. Ведь автомобили состоят из тысяч деталей, каждая из которых может быть произведена в совершенно разных местах. Это создает проблемы с качеством готового продукта.
Помимо пандемии, на процесс производства машин повлияло внедрение новых, еще недостаточно налаженных технологий, появившихся за последние годы. Поэтому исследователи посоветовали тем, кто собрался покупать подержанные авто, обратить внимание на их рейтинг.
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