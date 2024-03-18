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45 минут назад
Ольга Иванова
1
841

Автомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 лет

5.1

Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.

Оружие и техника
# Chrysler
# KIA
# Land Rover
# Lexus
# Porsche
# автомобили
# качество
Lexus
Лидер рейтинга автомобилей — Lexus / © Getty images

Каждый год американский центр потребительских исследований компании J. D. Power публикует собственный анализ качества новых марок автомобилей. Он базируется на количестве поломок, которые возникли в 100 новых машинах в течение первых трех месяцев владения ими. В опросе собран подробный опыт 93 380 покупателей автомобилей, выпущенных в 2023 году. Анкета состояла из 223 вопросов, охватывающих все аспекты вождения.

Проанализировав ответы, исследователи пришли к выводу, что количество проблем, связанных с управлением новыми авто, в два раза превышает аналогичный показатель 2010 года. Специалисты уверены, что в будущем ситуация только ухудшится. А поскольку у них были данные по всем предыдущим годам, также удалось оценить динамику возникновения нарушений работы автомобилей.

Выяснилось, что средний показатель по всем маркам машин за последние 12 лет распределился следующим образом: 43 процента проблем возникает в первые три месяца вождения, 57 процентов — в последующие 33 месяца. Хотя между марками авто существуют различия, исследователи узнали, что в целом динамика нарушений идет в сторону ухудшения качества.

Ученые оценили также марки машин от менее к более качественной. На первом месте оказался бренд Lexus — его посчитали самым надежным автомобилем, на последнем — Land Rover. Второе место занял Porsche, третье — Bulck, четвертое — Toyota, пятое и шестое — Chevrolet и Kia соответственно. А вот в шестерку худших, помимо Land Rover, вошли Chrysler, Volvo, Jeep, Volkswagen и Audi. Mazda, Infiniti, Nissan, Mercedes-Benz и GMC оказались в середине списка. Исследователи имели данные далеко не по всем маркам автомобилей — в рейтинг попали лишь 29 из них.

Специалисты считают, что ухудшение качества авто отчасти связано с пандемией и возникшими в связи с этим кадровыми и иными проблемами, влияющими на процесс производства, подобно снежному кому. Ведь автомобили состоят из тысяч деталей, каждая из которых может быть произведена в совершенно разных местах. Это создает проблемы с качеством готового продукта.

Помимо пандемии, на процесс производства машин повлияло внедрение новых, еще недостаточно налаженных технологий, появившихся за последние годы. Поэтому исследователи посоветовали тем, кто собрался покупать подержанные авто, обратить внимание на их рейтинг.

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Оружие и техника
# Chrysler
# KIA
# Land Rover
# Lexus
# Porsche
# автомобили
# качество
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Рассмотрев опыт ферм по выращиванию крупных питонов в Азии, ученые пришли к выводу, что это один из эффективных, но в то же время наименее вредных для экологии видов животноводства. По мнению исследователей, людям стоит всерьез задуматься о его внедрении в массовых масштабах.

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Комментарии

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1 Комментарий

Андрей Сапожников
Андрей Сапожников
4 минуты назад
-
0
+
А ведь ещё пару недель назад в вопросе "раньше было лучше" утверждалось, что качество автомобилей стало не хуже, а наоборот растёт.
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0
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Андрей Сапожников
4 минуты назад
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Иван Колупаев
14 минут назад
Valery, то есть один единственный факт что союзы еще продолжают летать перевешивает на ваших весах все остальные доводы? Воистину вера творит чудеса.

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Valery, "ет. Я читал экспертные оценки зарубежных специалистов, которые дают цифру 150-500 миллионов долларов за один пуск при многоразовом

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Михаил Рожко
43 минуты назад
Очень интересно было посмотреть, как его вращало, а то с камеры все это было не особо понятно. Теперь понятно почему он это не пережил.

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Дмитрий Константинов
43 минуты назад
"Глобальные изменения климата оказывают негативные эффекты на природу Земли и людей." Когда статья на портале, претендующем на научность,

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FoxA FoxA
46 минут назад
Военные грузы он будет перебрасывать, а не лопасти ветряков.

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

Лана Пренципал
51 минута назад
Проще перевозить дирижаблями.

Американцы построят самый большой самолет в миреАмериканцы построят самый большой самолет в мире

Valery Volov
1 час назад
Иван, все это отговорки, если бы ракеты Маска, как заявляется, были бы в десять раз дешевле, никакие политические мотивы не перевесили бы. А тут вот

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Ismail
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Они просто красавцы во всем в первую очередь для людей они не выбирают бедные богатые у них нет разницы между собой

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3 часа назад
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Александр Березин
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Сергей Михайлов
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Hillel Brodsky
4 часа назад
"Более того: портовых сооружений на берегу Ладоги со стороны Ленинграда не осталось, и их надо было импровизированно строить прямо в ту осень 1941

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КЛиМ
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Михаил Романов
4 часа назад
Alexander, дети и не способны понимать суть чаще всего. Они воспринимают мир не как взрослые, а образами. У них есть "крутые" образы и "не крутые". Им

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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