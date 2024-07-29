В ПНИПУ рассказали, как изменилось отношение к татуировкам с древности и безопасно ли делать их сейчас

Когда-то татуировки ассоциировались у россиян с тюрьмой и неформалами. Сегодня больше половины жителей относятся к этой теме нейтрально и 15 процентов имеют более одного рисунка на теле. Эксперты Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера рассказали, кто из российских монархов имел тату, какие инструменты для наколок использовали в местах не столь отдаленных, что входит в состав современных чернил и безопасны ли эти пигменты, как ухаживать за рисунком, чтобы он сохранился на долгие годы и для каких профессий татуировки стали частью дресс-кода.

Доказанный факт: татуировки наносили уже в четвертом тысячелетии до нашей эры. В Тирольских Альпах было обнаружено тело «ледяного человека», названного Этци, который жил в 3370-3100 годах до нашей эры. На нем была 61 татуировка. Позднее были обнаружены татуировки у двух египетских мумий, живших примерно в то же время.

«Наверняка татуировки еще древнее: органика подвержена разложению, поэтому более древние версии нам не известны. Фактом является и то, что нательные рисунки появлялись в разных, не связанных между собой культурах. Они встречаются у древних народов Сибири, обеих Америк, Северной Европы», — рассказывает Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

Как относились к татуировкам раньше?

В традиционных обществах татуировка или шрамирование как раньше, так и сейчас являются частью культуры. Татуировка могла показывать как статус человека, так и его изменение. Например, вступление в брак, количество жен, регион происхождения, принадлежность к племени, достижения. Тату как бы выполняли функцию паспорта.

«Для человека всегда было свойственны стремления к украшательству и презентации своего статуса. Часто они сливаются и превращаются в высокохудожественные татуировки, указывающие на принадлежность владельца к социальной группе. Реже тату используются сугубо утилитарно, например, людьми, связанными с факторами риска: военными, полицейскими, спасателями и даже байкерами — они накалывают номер группы крови и резус», — объясняет ученый-социолог ПНИПУ.

В прошлом отметки на теле делали по разным причинам. В гитлеровской Германии, например, татуировки насильственно кололи узникам концлагерей для учета. В царской России отношение к тату носило скорее негативный характер: они были категорически недопустимы для женщин и мужчин из благородных сословий. В среде мещан, купцов, крестьян тоже были большой редкостью. Татуировка могла быть у отставного моряка, которую ему набили в Азии или у преступника, сделанная сокамерниками.

«Были и казусы. В 1891 году будущий российский император Николай II сделал себе татуировку в виде черного дракона, который считается символом могущества, силы и мудрости. Николаю Александровичу на тот момент было всего 22 года, период юношеского максимализма. Впоследствии он рисунок скрывал. У его двоюродного брата, британского короля Георга V, тоже было азиатское тату. Но эти случаи — исключения из правил», — добавляет Константин Антипьев.

После революции отношение к татуировкам не улучшилось. Иногда их делали в армии, тюрьмах. Никаких тату-салонов существовать не могло в принципе. Отметки на теле делали подпольно, часто их художественная ценность была минимальной. А для комсомольца нанесение тату могло закончиться изгнанием из Союза молодежи (ВЛКСМ).

«В современном обществе отношение россиян к татуировкам неоднозначное. Согласно социологическому опросу ВЦИОМ, более половины опрошенных нейтрально относятся к тем, кто имеет татуировки, не поддерживают или осуждают 27 процентов респондентов, остальные затруднились с ответом. Летом мы видим на людях изобилие видов и стилей татуировок. Сейчас это элемент украшательства, а не статуса. Даже наоборот — в криминальных кругах от нательных рисунков активно отходят», — отмечает ученый-социолог ПНИПУ.

Как делали татуировки в прошлом?

В условиях советской тюрьмы обилия красок или инструментов не было. Обычно тату делал тот, кто умел красиво рисовать или был хорош в каллиграфии. Таких людей было немного, и не все татуировки получались, как задумано. Эстетическая сторона могла хромать, но статусная составляющая была узнаваема. Как чернила использовали пасту из шариковых ручек, жженую пластмассу, угольную пыль, а также смесь из мочи, сахара и сажи. В качестве инструментов были швейные и иногда инъекционные иглы, скрепки от тетрадок и книг, примотанные для удобства к ручке или карандашу. Антисанитария порой приводила к заражению крови и другим негативным последствиям.

В армии ситуация была немного лучше. Там удавалось достать для дезинфекции одеколон или спирт. Гражданские татуировки в СССР делались в более благоприятных условиях, секретно на дому.

«Именно в криминальных татуировках, в отличие от армейских, было обилие сюжетов. Каждый элемент рисунка, слово что-то обозначали. Опытному оперативнику или собрату по криминалу было понятно многое о тебе не по документам, а по татуировкам. По армейским татуировкам можно было выяснить, в каких войсках служил — флот или ВДВ — и в какое время, если татуировка была дембельской. Совсем непринято было колоть тату в авиации, внутренних и инженерных войсках», — отмечает Константин Антипьев.

Безопасны ли современные чернила для тату?

К наиболее популярным красителям, входящим в состав краски для татуировки, относятся диоксид титана (белый), сульфат бария (белый), оксид железа (красно-коричневый), магнетит (черный), сульфид ртути (красный), селенид кадмия (темно-красный).

«Среди перечисленных пигментов абсолютно безопасным считается только диоксид титана. Это устойчивое соединение, оно не будет взаимодействовать с другими веществами и образовывать какие-либо токсичные соединения. Относительно безвредными можно считать красители на основе оксидов железа, например, магнетита», — рассказывает Николай Ходяшев, доктор технических наук, заведующий кафедрой химии и биотехнологии ПНИПУ.

В составе пигментов особенно опасны ртуть и кадмий. Сульфат бария считается небезопасным при длительном контакте, то есть в случае татуировки. При контакте чернил с кожей человека даже малорастворимые соединения способны распадаться на компоненты с последующим образованием токсичных ионов металлов.

Как получается, что тату остается на всю жизнь?

У человека в коже три слоя: эпидермис, дерма и гиподерма. Если ввести пигмент в эпидермис, то эффект будет недолгий: клетки обновятся, тату быстро исчезнет. Если попасть в гиподерму, то вместо тату получатся рубцы без четкости линий рисунка и с сильными подплывами.

«Делая татуировку, мастер вбивает пигмент иглой на уровне среднего слоя. Вокруг частиц чернил начинается процесс заживления и образуется слой клеток соединительной ткани. Таким образом пигмент изолируются как от эпидермального слоя, который постоянно обновляется, так и от ближайших капилляров, минимизируя «растекание» краски между клетками. И краска в коже остается в капсуле», — объясняет Полина Габова, врач-дерматовенеролог, выпускница ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера.

В чем отличие татуажа?

В составе краски для лица больше растительных компонентов, которые разрушаются быстрее, чем неорганические. Причем концентрация сухого пигмента в них меньше, чем в чернилах для тела. Поэтому требуется меньше времени, чтобы вывести их из организма.

В области лица более интенсивное кровообращение, которое постепенно «смывает» краску. Глубина ее проникновения здесь меньше, чем на теле, поскольку эпидермис в области лица тоньше. Постоянное воздействие УФ-лучей провоцирует выгорание минеральных пигментов. Косметические процедуры активизируют кровообращение, стимулируя процессы обновления клеток. Это также сокращает стойкость перманентного макияжа.

Противопоказания и риски при татуировании

Татуировки запрещены лицам с тяжелыми вирусными заболеваниями — гепатитом, ВИЧ, СПИД. Патологиями, связанными со значительным снижением иммунитета, в том числе сахарный диабет. Воспалительными и аллергическими реакциями кожи.

Самые частые осложнения после татуировок — аллергия, выраженная в крапивнице, контактном дерматите, экземе, анафилактической реакции. Заражение ВИЧ, гепатитом возможно при повторном применении одноразовых материалов или неправильной санитарной обработке. Присоединение вторичной инфекции чаще всего происходит при неправильном уходе за обработанным участком кожи после процедуры.

«Татуировки относительно безопасны, если человек не склонен к аллергическим реакциям и не имеет хронических заболеваний в стадии обострения. Согласно СанПин, такие процедуры должны проводиться строго в специально оборудованном кабинете мастера», — добавляет Полина Габова.

Что делать после нанесения тату?

После нанесения татуировки необходимо исключить посещение бани, сауны, солярия и долгое нахождение под солнцем на три недели. Нужно также отказаться от занятий спортом и сильных физических нагрузок на 5-7 дней. Во время заживления в области татуировки иногда возникает зуд — это нормально. Но расчесывать категорически нельзя — это грозит потерей татуировки и занесением инфекции. В тот же период рисунок может покрыться пленочкой, как при ожоге. Сдирать ее тоже запрещается — испортите тату, рискуете подхватить заражение.

«Ультрафиолетовые лучи — главный враг для татуировки! Если хотите, чтобы она сохраняла эстетический вид как можно дольше, то не забывайте защищать ее солнцезащитными кремами», — отмечает врач-дерматовенеролог.

На полное заживление уходит около месяца. После нанесения татуировки мастер покрывает изображение одноразовой пеленкой или стрейч-пленкой, для избегания контакта с внешней средой. Некоторое время кожа вокруг рисунка может слегка саднить и оставаться красной, в первое время будет выделяться сукровица — слегка желтоватая жидкость. Это является нормой. Главное — не допустить попадания грязи в открытую рану.

Спустя 2-4 часа после наложения повязка снимается, а татуировка аккуратно и тщательно промывается теплой водой с мылом (желательно, без большого содержания отдушек и щелочей) до «скрипа». Ни в коем случае нельзя оттирать присохшие сгустки сукровицы мочалкой или пензой. Затем нужно насухо промокнуть тату бумажным полотенцем или салфеткой. После — нанести заживляющую мазь на основе декспантенола, лучше всего профессиональное средство для ухода за татуировками. Дать области «подышать» 5-7 минут. Потом снова закрыть защитной пеленкой, закрепив ее пластырем.

Проделывать это нужно каждые 4-5 часов на протяжении 4-5 дней. Затем мазать мазью еще неделю-полторы. Недопустимо в процессе заживления татуировки использовать спиртосодержащие, агрессивные средства.

Как сохранить эстетику татуировки?

«Количество влаги в коже напрямую влияет на внешний вид тату, поэтому важно поддерживать водный баланс, чтобы сохранить рисунок насыщенным как можно дольше. Увлажняющие кремы без спирта в составе прекрасно подойдут для ухода, особенно в отопительный сезон, когда влажность воздуха резко снижается. Но главный способ пополнить запасы влаги во всем организме — это регулярное питье. Потребляйте чистую воду, не дожидаясь ощущения жажды, и ваша кожа будет выглядеть превосходно», — советует Полина Габина.

Не используйте в области тату спиртосодержащую косметику, в том числе лосьоны, дезодоранты, дезинфицирующие гели. Если любите плавать в бассейне, отдавайте предпочтение местам с ионизированной водой, а не хлорированной. Нужно наносить на татуировку SPF-крем за 20-30 минут до выхода на солнце и обновлять каждые два часа.

Можно ли избежать обвисшей кожи на тату?

С годами кожа человека становится менее упругой, обвисает и растягивается. В результате тату незначительно изменит форму, размер и пропорции. Чернила со временем тоже могут поменять оттенок.

«Чтобы избежать такого эффекта, нужно отвести под рисунок те зоны на теле, которые меньше всего реагируют на колебания веса и возрастные изменения. Это голени, лопатки и другие области с тонкой жировой прослойкой и отсутствием частых мышечных сокращений. Живот, бедра, декольте, кисти рук или ягодицы являются наименее удачным с этой точки зрения вариантом», — добавляет врач-дерматовенеролог.

Почему даже в постсоветском обществе к тату относятся плохо?

В советский период татуировки считались проявлением буржуазности, дурного вкуса. До сих пор люди старшего поколения имеют более негативное отношение к татуировкам, чем молодежь. Она всегда склонна к внешнему самовыражению, протесту, а сюда татуировки вполне вписываются.

В организациях может быть принят официальный или негласный дресс-код. Считается, что яркая одежда, экстравагантные макияж и прическа, тату концентрируют внимание на человеке, а не на деле — это отвлекает. Речь идет прежде всего о видимых частях тела.

«При этом есть профессии, где татуировки воспринимаются вполне положительно. Например, бармены, спортсмены, работники шоу-бизнеса. Сложно представить рок-звезду без татуировки, это часть важного образа. Но если вы хотите стать судьей или прокурором, то нанесение тату на видимые части тела может вам сломать карьерные планы», — считает Константин Антипьев.

Можно ли с татуировками в церковь?

Мировые религии скорее скептически относятся к татуировкам. Если взять христианство, то считается, что каким человек в мир пришел, таким и уйдет. Нанесение на себя узоров есть проявление слабости духа. Тату также считается пережитком языческих культов, поэтому христианин должен его избегать. Однако наличие рисунка не означает, что человеку запрещено посещать церковь или проводить служение в качестве священника.

Что ждет моду на тату в будущем?

«Думаю, тренд на татуировки пройдет. Чтобы через пару десятков лет вернуться в несколько ином виде. Возможно, тогда рисунок будет колоть машина с искусственным интеллектом, самостоятельно подбирая эскиз по характеристикам, запросам. А татуировка будет делаться более щадящим способом», — заключает ученый-социолог Пермского Политеха.

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ПНИПУ 733 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.