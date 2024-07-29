Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые проследили, как мозг женщин реагирует на эротические тексты с агрессией и без
Мексиканские исследователи с помощью электроэнцефалографии пронаблюдали за мозговой активностью молодых женщин при чтении откровенных текстов. В качестве стимулов в эксперименте использовали фрагменты из популярной эротической трилогии «Пятьдесят оттенков» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс.
В прошлом некоторые исследования показывали, что в противоположность мужчинам женщины больше предпочитают предаваться сексуальным фантазиям, нежели смотреть откровенное видео. Также гетеросексуальные женщины склонны читать эротические романы. Ученые связывают это с тем, что, в отличие от просмотра визуального контента, чтение дает больше свободы воображению, позволяя по своему вкусу добавлять детали в интимные отношения героев и создавать более персонализированные фантазии.
Однако люди по-разному реагируют на определенные сексуальные стимулы, и эти реакции не всегда бывают положительными. Например, в одном из экспериментов с помощью магнитно-резонансной томографии удалось установить, что кадры жесткого порно вызывали в мозге женщин такую же реакцию, как в ответ на стимулы отвращения.
В новой работе, опубликованной в научном журнале Sexes, специалисты в области нейронаук и здравоохранения из Гвадалахарского университета (Мексика) решили по результатам электроэнцефалографии (ЭЭГ) пронаблюдать за активностью мозга участниц в ответ на тексты откровенного сексуального содержания. Поскольку в современной литературе такого рода встречается агрессивная составляющая, исследователи захотели сравнить реакцию на эротические отрывки с элементами агрессии и без.
К эксперименту привлекли 27 здоровых гетеросексуальных женщин 20-30 лет. Все они получили не менее 13 лет образования, обладали средними способностями к чтению и не сообщали о перенесенных заболеваниях или травмах мозга, психопатологиях либо наличии сексуальных дисфункций. Испытуемые не принимали никаких препаратов или веществ, способных повлиять на результаты ЭЭГ. Также их попросили не употреблять алкоголь и кофеин за 12 часов до исследования.
Предложенные участницам тексты представляли собой отрывки из «Пятидесяти оттенков» с описанием интимных отношений молодой гетеросексуальной пары, включавшим анатомические подробности, сцены поцелуев, ласк и половой близости. В эпизодах с элементами агрессии дополнительно присутствовали сцены с поркой, шлепаньем и связыванием сексуального партнера.
Фрагменты состояли из примерно 700 слов, разделенных на семь абзацев по 70-100 слов каждый. Их последовательно показывали на экране компьютера в виде текста. На чтение каждого абзаца давали 30 секунд. В результате на ознакомление с одним типом текста у женщин уходило около трех минут.
Во время эксперимента ученые записывали данные ЭЭГ испытуемых, разместив электроды в правой и левой префронтальной, височной и теменной областях мозга. Кроме того, после прочтения каждого текста участницы выполнили ряд тестов. Они были направлены на оценку эмоций и чувств, степени сексуального возбуждения и состояния сексуальной функции.
Хотя в опросах участницы отмечали, что им приятнее читать отрывки без агрессии, результаты ЭЭГ показали несколько иное.
Во время чтения фрагментов с агрессией ученые отметили повышенную активность бета-диапазона в префронтальных и височных областях мозга, которые участвуют в обработке эмоций и внимании.
Исходя из этого, исследователи заключили, что подобные материалы, вероятно, вызывают у читательниц возбуждение и повышенную алертность, то есть состояние готовности к действию. Это может говорить о большей сексуальной восприимчивости женщин к такого рода эротическим текстам.
Среди ограничений работы авторы отметили небольшой размер выборки и оценку сексуального возбуждения со слов испытуемых. Тем не менее ученые заявили, что результаты исследования могут найти практическое применение в терапии женщин, испытывающих проблемы с сексуальным возбуждением.
Люди часто видят сходство неодушевленных предметов с человеческими лицами: замечают детали, похожие на глаза, нос, брови. Облака на небе могут напоминать акварельные портреты, розетка на стене — растерянный, удивленный или недовольный смайлик. Американский режиссер Дэвид Линч в сериале «Твин Пикс» одной из важных деталей сделал «улыбающийся» мешок, расстегнутая молния которого похожа на рот человека. Как возникают такие образы и как мозг реагирует на «лица» предметов, разобрались психологи из Австралии.
Наука о старении все больше интересуется диетой. Ученые пытаются понять, как продукты, которые мы потребляем, и шире — наши пищевые привычки влияют на продолжительность жизни. Предполагают, что влияние это не прямое, а опосредованное, например через эпигенетические механизмы. Ученые из США протестировали эту гипотезу в исследовании на близнецах, питавшихся растительной пищей.
Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
В производстве авиадвигателей самая большая сложность — в изготовлении деталей газовых турбин. Особенно это касается дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Они соединены между собой с помощью елочных пазов — углублений в форме елочек. Сейчас они обрабатываются методом протягивания специальными блоками из быстрорежущих сталей, которые прорезают диски и формируют по окружности елочный профиль. Но в современных реалиях возникают трудности с зарубежными поставками заготовок для процесса протягивания. Это влечет за собой простои производства и серьезные финансовые затраты. Ученые Пермского Политеха предложили более эффективный способ прорезки елочных пазов в дисках газовых турбин. Он позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление протяжек из дорогостоящих быстрорежущих сталей.
Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Откуда берутся таблетки: репортаж с завода фармкомпании «Гедеон Рихтер»
Глобальное потепление убивает — если смотреть на него, прикрыв один глаз
Как стать пилотом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии