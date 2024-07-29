Ученые проследили, как мозг женщин реагирует на эротические тексты с агрессией и без

Мексиканские исследователи с помощью электроэнцефалографии пронаблюдали за мозговой активностью молодых женщин при чтении откровенных текстов. В качестве стимулов в эксперименте использовали фрагменты из популярной эротической трилогии «Пятьдесят оттенков» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс.

В прошлом некоторые исследования показывали, что в противоположность мужчинам женщины больше предпочитают предаваться сексуальным фантазиям, нежели смотреть откровенное видео. Также гетеросексуальные женщины склонны читать эротические романы. Ученые связывают это с тем, что, в отличие от просмотра визуального контента, чтение дает больше свободы воображению, позволяя по своему вкусу добавлять детали в интимные отношения героев и создавать более персонализированные фантазии.

Однако люди по-разному реагируют на определенные сексуальные стимулы, и эти реакции не всегда бывают положительными. Например, в одном из экспериментов с помощью магнитно-резонансной томографии удалось установить, что кадры жесткого порно вызывали в мозге женщин такую же реакцию, как в ответ на стимулы отвращения.

В новой работе, опубликованной в научном журнале Sexes, специалисты в области нейронаук и здравоохранения из Гвадалахарского университета (Мексика) решили по результатам электроэнцефалографии (ЭЭГ) пронаблюдать за активностью мозга участниц в ответ на тексты откровенного сексуального содержания. Поскольку в современной литературе такого рода встречается агрессивная составляющая, исследователи захотели сравнить реакцию на эротические отрывки с элементами агрессии и без.

К эксперименту привлекли 27 здоровых гетеросексуальных женщин 20-30 лет. Все они получили не менее 13 лет образования, обладали средними способностями к чтению и не сообщали о перенесенных заболеваниях или травмах мозга, психопатологиях либо наличии сексуальных дисфункций. Испытуемые не принимали никаких препаратов или веществ, способных повлиять на результаты ЭЭГ. Также их попросили не употреблять алкоголь и кофеин за 12 часов до исследования.

Предложенные участницам тексты представляли собой отрывки из «Пятидесяти оттенков» с описанием интимных отношений молодой гетеросексуальной пары, включавшим анатомические подробности, сцены поцелуев, ласк и половой близости. В эпизодах с элементами агрессии дополнительно присутствовали сцены с поркой, шлепаньем и связыванием сексуального партнера.

Фрагменты состояли из примерно 700 слов, разделенных на семь абзацев по 70-100 слов каждый. Их последовательно показывали на экране компьютера в виде текста. На чтение каждого абзаца давали 30 секунд. В результате на ознакомление с одним типом текста у женщин уходило около трех минут.

Во время эксперимента ученые записывали данные ЭЭГ испытуемых, разместив электроды в правой и левой префронтальной, височной и теменной областях мозга. Кроме того, после прочтения каждого текста участницы выполнили ряд тестов. Они были направлены на оценку эмоций и чувств, степени сексуального возбуждения и состояния сексуальной функции.

Хотя в опросах участницы отмечали, что им приятнее читать отрывки без агрессии, результаты ЭЭГ показали несколько иное.

Во время чтения фрагментов с агрессией ученые отметили повышенную активность бета-диапазона в префронтальных и височных областях мозга, которые участвуют в обработке эмоций и внимании.

Исходя из этого, исследователи заключили, что подобные материалы, вероятно, вызывают у читательниц возбуждение и повышенную алертность, то есть состояние готовности к действию. Это может говорить о большей сексуальной восприимчивости женщин к такого рода эротическим текстам.

Среди ограничений работы авторы отметили небольшой размер выборки и оценку сексуального возбуждения со слов испытуемых. Тем не менее ученые заявили, что результаты исследования могут найти практическое применение в терапии женщин, испытывающих проблемы с сексуальным возбуждением.

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